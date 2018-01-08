Cách làm kẹo chuối tươi dễ ợt mà ngon hết ý

Vào bếp 08/01/2018 09:39

Chỉ cần thực hiện theo cách làm kẹo chuối tươi đơn giản này, bạn sẽ có ngay món kẹo cực thơm ngon, dẻo dai hấp dẫn nhất mà ai cũng phải tấm tắc khen ngon.

Bạn đã từng ăn bánh chuối, mứt chuối vậy đã bao giờ nếm qua món kẹo chuối chưa? Nếu chưa thì hôm nay hãy vào bếp và bắt tay học cách làm kẹo chuối tươi tại nhà ngay nhé. Hãy cho mình và người thân thưởng thức món ăn vặt ngon, ngọt mà cực đơn giản này. Đảm bảo ai cũng phải tấm tắc với món kẹo dân giã này đấy.

Nguyên liệu làm kẹo chuối tươi

  • Chuối chín.
  • Đường.
  • Mè trắng.
  • Trái dừa.
  • Chanh tươi.
Nguyên liệu đơn giản dễ kiếm để làm kẹo chuối tươi ngon
Nguyên liệu đơn giản dễ kiếm để làm kẹo chuối tươi ngon (Ảnh: Internet)

Nhiều người hay thắc mắc là chuối có đủ loại khác nhau vậy nên chọn loại chuối nào để làm kẹo được ngon nhất. Giải đáp cho bạn rằng, bạn có thể chọn chuối tùy ý vì mỗi loại chuối đều cho hương vị thơm ngon cả. Tuy nhiên, lời khuyên cho bạn là nên chọn những loại chuối vừa chín tới, không bị đen, giập nát là tốt nhất. Nhiều người chọn chuối sứ, chuối ngự làm kẹo chuối và bạn cũng có thể chọn loại khác nếu muốn nhé.

Cách làm kẹo chuối tươi ngon nhất

Sơ chế nguyên liệu

Chuối chín mua về thì tiến hành lột vỏ, bỏ phần chỉ màu trắng phía ngoài rồi đem xay nhuyễn. Lưu ý là nếu loại chuối có hột bên trong thì bạn hãy lược bỏ đi trước khi xay nhé. Hoặc nếu không có máy xay bạn có thể nghiền nát theo cách thủ công cũng được.

Dừa nạo lấy phần cùi rồi vắt lấy nước cốt. Nếu bạn không muốn mất nhiều thời gian cho công đoạn này thì có thể mua sẵn nước cốt dừa bán ngoài chợ, nhưng chắc chắn sẽ không vệ sinh bằng nhà tự làm rồi.

Mè trắng tiến hành rang lên cho vàng để riêng ra chén đợi làm kẹo chuối. Chanh tươi cũng vắt lấy nước cốt.

Tiến hành rang mè để làm kẹo chuối ngon nhất
Tiến hành rang mè để làm kẹo chuối ngon nhất (Ảnh: Internet)

Tiến hành làm kẹo chuối

Trộn đường với phần chuối đã xay nhuyễn sau đó đổ hỗn hợp này vào cái chảo chống dính sâu lòng tiến hành sên lên. Vặn lửa nhỏ để đảm bảo chuối không bị cháy khét. Khi thấy đường đã được tan chảy hoàn toàn rồi thì lúc này đổ thêm nước cốt dừa vào và khuấy đều lên. Ở bước này bạn nhớ là khuấy đều tay và liên tục để đảm bảo hỗn hợp không bị khét nhé.

Để đường luôn giữ được độ dẻo nhất định thì bạn hãy cho vào chút nước cốt chanh. Nếu muốn tạo độ thơm ngon hơn thì có thể thêm vani hoặc dầu chuối cũng được.

Sên xong rồi lấy kẹo ra rải mè lên rồi cắt nhỏ kẹo chuối cho vừa ăn
Sên xong rồi lấy kẹo ra rải mè lên rồi cắt nhỏ kẹo chuối cho vừa ăn (Ảnh: Internet)

Tiếp tục sên cho đến khi nào đường và chuối hòa quyện vào với nhau, trở thành màu hơi nâu nâu là được. Đến đây bạn hãy tắt bếp rồi rắc mè rang vào đảo đều lần nũa và chuẩn bị cho công đoạn gói kẹo nhé.

Khi phần kẹo vẫn còn hơi nóng và dẻo nhất thì bạn hãy dùng muỗng múc từng miếng nhỏ ra, vo tròn lại rồi gói trong giấy bóc kiếng hoặc màng bọc thưc phẩm. Trước khi gói nên thoa chút dầu hoặc bơ vào miếng nilon để kẹo không bị dính lại nhé.

Món kẹo chuối tươi hoàn thành trông thật hấp dẫn
Món kẹo chuối tươi hoàn thành trông thật hấp dẫn (Ảnh: Internet)

Thành phẩm món kẹo chuối tươi ngon

Sau khi đã gói xong, bạn chỉ cần đợi cho kẹo nguội hẳn rồi đem cất trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng dần.

Với cách làm kẹo chuối tươi này, bạn sẽ cảm nhận được hương vị ngọt lành, thơm ngon mùi chuối và dừa hòa quyện cùng với miếng kẹo dẻo dai tuyệt vời nhất. Chắc chắn gia đình bạn sẽ đều yêu thích món ăn vặt này đấy. Chúc bạn sẽ thực hiện thành công và đón một cái Tết thêm trọn vẹn với món kẹo mứt này nhé.

Thơm ngon, ngọt lành với cách làm kẹo chuối đậu phộng cực đơn giản

Thơm ngon, ngọt lành với cách làm kẹo chuối đậu phộng cực đơn giản

Quay về tuổi thơ với cách làm kẹo chuối đậu phộng thơm ngon, ngọt lành mà ai cũng thích. Bạn chắc chắn sẽ thành công nếu làm theo các bước dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm mứt tết cách làm kẹo chuối cách làm kẹo chuối đậu phộng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 1 giờ 0 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang