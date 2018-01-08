Cách làm kẹo chuối tươi dễ ợt mà ngon hết ý

Nhiều người hay thắc mắc là chuối có đủ loại khác nhau vậy nên chọn loại chuối nào để làm kẹo được ngon nhất. Giải đáp cho bạn rằng, bạn có thể chọn chuối tùy ý vì mỗi loại chuối đều cho hương vị thơm ngon cả. Tuy nhiên, lời khuyên cho bạn là nên chọn những loại chuối vừa chín tới, không bị đen, giập nát là tốt nhất. Nhiều người chọn chuối sứ, chuối ngự làm kẹo chuối và bạn cũng có thể chọn loại khác nếu muốn nhé.

Bạn đã từng ăn bánh chuối, mứt chuối vậy đã bao giờ nếm qua món kẹo chuối chưa? Nếu chưa thì hôm nay hãy vào bếp và bắt tay học cách làm kẹo chuối tươi tại nhà ngay nhé. Hãy cho mình và người thân thưởng thức món ăn vặt ngon, ngọt mà cực đơn giản này. Đảm bảo ai cũng phải tấm tắc với món kẹo dân giã này đấy.

Chuối chín mua về thì tiến hành lột vỏ, bỏ phần chỉ màu trắng phía ngoài rồi đem xay nhuyễn. Lưu ý là nếu loại chuối có hột bên trong thì bạn hãy lược bỏ đi trước khi xay nhé. Hoặc nếu không có máy xay bạn có thể nghiền nát theo cách thủ công cũng được.

Dừa nạo lấy phần cùi rồi vắt lấy nước cốt. Nếu bạn không muốn mất nhiều thời gian cho công đoạn này thì có thể mua sẵn nước cốt dừa bán ngoài chợ, nhưng chắc chắn sẽ không vệ sinh bằng nhà tự làm rồi.

Mè trắng tiến hành rang lên cho vàng để riêng ra chén đợi làm kẹo chuối. Chanh tươi cũng vắt lấy nước cốt.

Tiến hành rang mè để làm kẹo chuối ngon nhất (Ảnh: Internet)

Tiến hành làm kẹo chuối

Trộn đường với phần chuối đã xay nhuyễn sau đó đổ hỗn hợp này vào cái chảo chống dính sâu lòng tiến hành sên lên. Vặn lửa nhỏ để đảm bảo chuối không bị cháy khét. Khi thấy đường đã được tan chảy hoàn toàn rồi thì lúc này đổ thêm nước cốt dừa vào và khuấy đều lên. Ở bước này bạn nhớ là khuấy đều tay và liên tục để đảm bảo hỗn hợp không bị khét nhé.

Để đường luôn giữ được độ dẻo nhất định thì bạn hãy cho vào chút nước cốt chanh. Nếu muốn tạo độ thơm ngon hơn thì có thể thêm vani hoặc dầu chuối cũng được.

Sên xong rồi lấy kẹo ra rải mè lên rồi cắt nhỏ kẹo chuối cho vừa ăn (Ảnh: Internet)

Tiếp tục sên cho đến khi nào đường và chuối hòa quyện vào với nhau, trở thành màu hơi nâu nâu là được. Đến đây bạn hãy tắt bếp rồi rắc mè rang vào đảo đều lần nũa và chuẩn bị cho công đoạn gói kẹo nhé.

Khi phần kẹo vẫn còn hơi nóng và dẻo nhất thì bạn hãy dùng muỗng múc từng miếng nhỏ ra, vo tròn lại rồi gói trong giấy bóc kiếng hoặc màng bọc thưc phẩm. Trước khi gói nên thoa chút dầu hoặc bơ vào miếng nilon để kẹo không bị dính lại nhé.

Món kẹo chuối tươi hoàn thành trông thật hấp dẫn (Ảnh: Internet)

Thành phẩm món kẹo chuối tươi ngon

Sau khi đã gói xong, bạn chỉ cần đợi cho kẹo nguội hẳn rồi đem cất trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng dần.

Với cách làm kẹo chuối tươi này, bạn sẽ cảm nhận được hương vị ngọt lành, thơm ngon mùi chuối và dừa hòa quyện cùng với miếng kẹo dẻo dai tuyệt vời nhất. Chắc chắn gia đình bạn sẽ đều yêu thích món ăn vặt này đấy. Chúc bạn sẽ thực hiện thành công và đón một cái Tết thêm trọn vẹn với món kẹo mứt này nhé.