Cách làm đá bào tại nhà thơm ngon mát lạnh

Một ly đá bào ngon lành và bắt mắt sẽ là món khoái khẩu trong những ngày hè nóng bức. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách làm đá bào tại nhà đúng chuẩn.

Cách làm đá bào tại nhà thơm ngon hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet Cách làm đá bào tại nhà đúng chuẩn Để có được những món ăn chế biến hấp dẫn từ đá bào thì khâu bào đá là quan trọng nhất. Chất lượng đá bào phải thật mịn, nhuyễn và đều sao cho người thưởng thức có thể cảm nhận được sự tan chảy dần và vị mát lạnh trong miệng mà không phải nhai đá cứng quá nhiều. Cách tốt nhất để có đá bào hoàn hảo là dùng máy bào đá hoặc máy xay sinh tố. Nếu không có máy, bạn có thể sử dụng cách làm đá bào bằng dao hoặc cách bào đá bằng tay.

Đá bào phải thật nhuyễn mịn - Ảnh minh họa: Internet Sau khi đã có được đá bào, việc tiếp theo là chế biến các món theo sở thích của mỗi người. Dưới đây, chúng tôi sẽ liệt kê một số cách làm siro đá bào ngon nhất để mọi người tham khảo. Siro mận đá bào Vị ngọt ngào từ siro mận với sự mát lạnh từ đá bào hứa hẹn sẽ mang lại sự thú vị khi thưởng thức. Cách làm như sau: Siro mận đá bào sóng sánh sắc đỏ hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet Các nguyên liệu cần chuẩn bị 1 kg mận Hà Nội chín đỏ.

1 kg đường cát.

Khay đựng, đá viên. Các bước thực hiện Mận đem rửa sạch, gọt vỏ, dùng dao khứa vài đường dọc thân.

Cho một lớp đường vào khay, đặt mận vào rồi bỏ đường lên trên sao cho đường phủ đều mận.

Để chỗ thoáng khí khoảng 2 ngày cho đường thấm đều vào mận.

Sau cùng cho hỗn hợp lên đun kẹo lại thành siro.

Để nguội rồi cho vào hũ chứa, bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần.

Khi dùng lấy đá viên bào nhuyễn cho vào ly rồi phủ siro lên và thưởng thức. Siro đá bào trái cây Với cách làm món siro đá bào trái cây này, mọi người sẽ có ngay một món ngon lành bổ dưỡng và không kém phần đẹp mắt. Siro đá bào trái cây nhiều hương vị - Ảnh minh họa: Internet Các nguyên liệu cần chuẩn bị Đá viên, máy xay đá hoặc máy xay sinh tố, ly đựng.

Siro các loại hương vị như: cam, dâu, dứa,… theo sở thích. Để đảm bảo chất lượng thì có thể thay thế bằng siro tự chế biến (nếu có thời gian).

Các loại trái cây tươi theo khẩu vị như: bưởi, ổi, kiwi, xoài, táo, nho, dâu,… Các bước thực hiện Trái cây thái nhỏ, nếu khéo tay có thể thái nhỏ theo họa tiết tùy ý để món ăn thêm hấp dẫn.

Đá cho vào máy xay thật nhuyễn và mịn, nếu ko có máy có thể thay thế bằng dao hoặc đập đá bằng tay.

Cho đá vào 2/3 ly, rưới đều siro phủ lên đá. Lưu ý chỉ nên sử dụng một loại siro theo khẩu vị yêu thích của mỗi người để tránh làm giảm chất lượng hương vị.

Cho trái cây đã thái nhỏ trang trí bên trên ly đá bào. Vậy là món đá bào siro trái cây ngon lành đã hoàn thành. Đá bào đậu đỏ Đá bào đậu đỏ không những món ngon miệng, bổ dưỡng mà còn giúp làm mát, thanh nhiệt cho cơ thể. Cách làm như sau: Đá bào đậu đỏ giúp làm mát, thanh nhiệt cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet Nguyên liệu cần chuẩn bị 200g đậu đỏ, 100g đường, một ít muối.

Trái cây các loại.

Đá viên, máy xay, ly đựng. Các bước thực hiện Đậu đỏ rửa sạch, đem ngâm nước khoảng hai giờ trước khi nấu.

Cho đậu đỏ vào nồi luộc sơ qua một lần, vớt đậu lên để ráo.

Cho đậu đỏ vào nồi nước rồi hầm ở lửa nhỏ khoảng 30 phút, khi sôi vớt bọt bỏ đi.

Bỏ đường và chút muối vào nồi đậu đang hầm, khuấy đều để tan rồi tiếp tục hầm khoảng 30 phút.

Chú ý châm thêm nước nếu thấy cạn trong thời gian đang hầm đậu. Sau khi đậu nhừ, tắt bếp và để nguội.

Cho đá đã bào vào ly, rưới đậu phủ đều lên đá, rưới thêm sữa hoặc nước cốt dừa để tăng gia vị.

Trái cây rửa sạch, thái nhỏ rồi trang trí lên bề mặt bên trên ly là hoàn thành. Siro mứt dâu tằm đá bào Món siro mứt dâu tằm với vị chua ngọt béo hài hòa hứa hẹn sẽ là món ăn tuyệt vời mà mọi người khó có thể bỏ qua. Siro mứt dâu tằm đá bào chua ngọt - Ảnh minh họa: Internet Nguyên liệu cần chuẩn bị 200g Dâu tằm, 100g đường, 1 trái tắc.

Đá viên, máy xay, ly đựng.

Hai muỗng sữa đặc. Các bước thực hiện Dâu tằm rửa sạch ướp với đường (chừa một ít để trang trí), để ở nơi thoáng mát một ngày cho thấm vị.

Đem dâu tằm đã ướp đường cho vào nồi nấu với lửa nhỏ. Khi sệt lại thì bỏ vào máy xay nhuyễn.

Nấu lửa nhỏ tiếp khoảng 10 phút rồi tắt bếp để nguội. Cho vào hũ bảo quản trong tủ mát để dùng dần.

Cho đá bào vào ly, rưới siro dâu tằm phủ đều lên đá.

Vắt khoảng nửa trái vào kèm sữa đặc lấy vị, trang trí thêm bên trên bằng dâu tằm tươi và thưởng thức. Hy vọng qua bài viết trên đây, bạn đã biết cách làm đá bào tại nhà cực kỳ đơn giản và đúng chuẩn. Mong rằng bạn sẽ có thêm những món khoái khẩu mát lạnh ngon lành cho những ngày hè oi bức. Chúc bạn chế biến thành công!

Cách làm cơm gà hấp nấm, vừa no bụng, đủ chất lại nhàn tênh cho ngày bận rộn Những ngày bận rộn, thay vì đau đầu suy nghĩ không biết tối nay ăn gì bạn hãy học ngay cách làm cơm gà hấp nấm vô cùng nhanh chóng, đơn giản này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-lam-da-bao-tai-nha-thom-ngon-mat-lanh-354905.html