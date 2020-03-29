Cách làm đá bào tại nhà thơm ngon mát lạnh

Vào bếp 29/03/2020 05:07

Một ly đá bào ngon lành và bắt mắt sẽ là món khoái khẩu trong những ngày hè nóng bức. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách làm đá bào tại nhà đúng chuẩn.

Nội dung bài viết

Trong một ngày hè oi ả nóng bức thì sẽ không có gì sảng khoái hơn việc được thưởng thức một ly đá bào ngon lành bổ dưỡng. Tuy nhiên, không phải món đá bào từ bất kỳ quán xá nào cũng hợp vệ sinh. Thế nên, việc chủ động chế biến món đá bào sẽ giúp đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm cũng như phù hợp khẩu vị. Vậy, cách làm đá bào tại nhà như thế nào? Hãy cùng tham khảo trong bài viết hôm nay.

Cach lam da bao tai nha 1
Cách làm đá bào tại nhà thơm ngon hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm đá bào tại nhà đúng chuẩn

Để có được những món ăn chế biến hấp dẫn từ đá bào thì khâu bào đá là quan trọng nhất. Chất lượng đá bào phải thật mịn, nhuyễn và đều sao cho người thưởng thức có thể cảm nhận được sự tan chảy dần và vị mát lạnh trong miệng mà không phải nhai đá cứng quá nhiều. 

Cách tốt nhất để có đá bào hoàn hảo là dùng máy bào đá hoặc máy xay sinh tố. Nếu không có máy, bạn có thể sử dụng cách làm đá bào bằng dao hoặc cách bào đá bằng tay

Cach lam da bao tai nha 2
Đá bào phải thật nhuyễn mịn - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đã có được đá bào, việc tiếp theo là chế biến các món theo sở thích của mỗi người. Dưới đây, chúng tôi sẽ liệt kê một số cách làm siro đá bào ngon nhất để mọi người tham khảo.

Siro mận đá bào

Vị ngọt ngào từ siro mận với sự mát lạnh từ đá bào hứa hẹn sẽ mang lại sự thú vị khi thưởng thức. Cách làm như sau:

Cach lam da bao tai nha 3
Siro mận đá bào sóng sánh sắc đỏ hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Các nguyên liệu cần chuẩn bị

  • 1 kg mận Hà Nội chín đỏ.
  • 1 kg đường cát.
  • Khay đựng, đá viên.

Các bước thực hiện

  • Mận đem rửa sạch, gọt vỏ, dùng dao khứa vài đường dọc thân.
  • Cho một lớp đường vào khay, đặt mận vào rồi bỏ đường lên trên sao cho đường phủ đều mận.
  • Để chỗ thoáng khí khoảng 2 ngày cho đường thấm đều vào mận.
  • Sau cùng cho hỗn hợp lên đun kẹo lại thành siro.
  • Để nguội rồi cho vào hũ chứa, bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần.
  • Khi dùng lấy đá viên bào nhuyễn cho vào ly rồi phủ siro lên và thưởng thức.

Siro đá bào trái cây

Với cách làm món siro đá bào trái cây này, mọi người sẽ có ngay một món ngon lành bổ dưỡng và không kém phần đẹp mắt.

Cach lam da bao tai nha 4
Siro đá bào trái cây nhiều hương vị - Ảnh minh họa: Internet

Các nguyên liệu cần chuẩn bị

  • Đá viên, máy xay đá hoặc máy xay sinh tố, ly đựng.
  • Siro các loại hương vị như: cam, dâu, dứa,… theo sở thích. Để đảm bảo chất lượng thì có thể thay thế bằng siro tự chế biến (nếu có thời gian).
  • Các loại trái cây tươi theo khẩu vị như: bưởi, ổi, kiwi, xoài, táo, nho, dâu,…

Các bước thực hiện

  • Trái cây thái nhỏ, nếu khéo tay có thể thái nhỏ theo họa tiết tùy ý để món ăn thêm hấp dẫn.
  • Đá cho vào máy xay thật nhuyễn và mịn, nếu ko có máy có thể thay thế bằng dao hoặc đập đá bằng tay.
  • Cho đá vào 2/3 ly, rưới đều siro phủ lên đá. Lưu ý chỉ nên sử dụng một loại siro theo khẩu vị yêu thích của mỗi người để tránh làm giảm chất lượng hương vị. 
  • Cho trái cây đã thái nhỏ trang trí bên trên ly đá bào. Vậy là món đá bào siro trái cây ngon lành đã hoàn thành.

Đá bào đậu đỏ

Đá bào đậu đỏ không những món ngon miệng, bổ dưỡng mà còn giúp làm mát, thanh nhiệt cho cơ thể. Cách làm như sau:

Cach lam da bao tai nha 5
Đá bào đậu đỏ giúp làm mát, thanh nhiệt cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

  • 200g đậu đỏ, 100g đường, một ít muối.
  • Trái cây các loại.
  • Đá viên, máy xay, ly đựng.

Các bước thực hiện

  • Đậu đỏ rửa sạch, đem ngâm nước khoảng hai giờ trước khi nấu.
  • Cho đậu đỏ vào nồi luộc sơ qua một lần, vớt đậu lên để ráo.
  • Cho đậu đỏ vào nồi nước rồi hầm ở lửa nhỏ khoảng 30 phút, khi sôi vớt bọt bỏ đi.
  • Bỏ đường và chút muối vào nồi đậu đang hầm, khuấy đều để tan rồi tiếp tục hầm khoảng 30 phút. 
  • Chú ý châm thêm nước nếu thấy cạn trong thời gian đang hầm đậu. Sau khi đậu nhừ, tắt bếp và để nguội.
  • Cho đá đã bào vào ly, rưới đậu phủ đều lên đá, rưới thêm sữa hoặc nước cốt dừa để tăng gia vị.
  • Trái cây rửa sạch, thái nhỏ rồi trang trí lên bề mặt bên trên ly là hoàn thành.

Siro mứt dâu tằm đá bào

Món siro mứt dâu tằm với vị chua ngọt béo hài hòa hứa hẹn sẽ là món ăn tuyệt vời mà mọi người khó có thể bỏ qua.

Cach lam da bao tai nha 6
Siro mứt dâu tằm đá bào chua ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

  • 200g Dâu tằm, 100g đường, 1 trái tắc.
  • Đá viên, máy xay, ly đựng.
  • Hai muỗng sữa đặc.

Các bước thực hiện

  • Dâu tằm rửa sạch ướp với đường (chừa một ít để trang trí), để ở nơi thoáng mát một ngày cho thấm vị.
  • Đem dâu tằm đã ướp đường cho vào nồi nấu với lửa nhỏ. Khi sệt lại thì bỏ vào máy xay nhuyễn. 
  • Nấu lửa nhỏ tiếp khoảng 10 phút rồi tắt bếp để nguội. Cho vào hũ bảo quản trong tủ mát để dùng dần.
  • Cho đá bào vào ly, rưới siro dâu tằm phủ đều lên đá.
  • Vắt khoảng nửa trái vào kèm sữa đặc lấy vị, trang trí thêm bên trên bằng dâu tằm tươi và thưởng thức.

Hy vọng qua bài viết trên đây, bạn đã biết cách làm đá bào tại nhà cực kỳ đơn giản và đúng chuẩn. Mong rằng bạn sẽ có thêm những món khoái khẩu mát lạnh ngon lành cho những ngày hè oi bức. Chúc bạn chế biến thành công!

Cách làm cơm gà hấp nấm, vừa no bụng, đủ chất lại nhàn tênh cho ngày bận rộn

Cách làm cơm gà hấp nấm, vừa no bụng, đủ chất lại nhàn tênh cho ngày bận rộn

Những ngày bận rộn, thay vì đau đầu suy nghĩ không biết tối nay ăn gì bạn hãy học ngay cách làm cơm gà hấp nấm vô cùng nhanh chóng, đơn giản này.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm siro đá bào trái cây cách bào đá không cần máy cách bào đá bằng tay

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 57 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 2 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ