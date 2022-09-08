Cách làm bánh brownie mềm xốp hấp dẫn và siêu đơn giản với nồi chiên không dầu tại nhà!

Bánh Brownie thuộc loại bánh cổ điển, rất đỗi quen thuộc với những tín đồ của socola. Xuất hiện từ đầu thế kỉ 20, loại bánh này có nguồn gốc từ Anh.

Bánh ngọt mềm xốp, thơm ngon với đa dạng các loại hương vị, luôn là lựa chọn hàng đầu cho món tráng miệng, ăn vặt giữa giờ. Bên cạnh những loại bánh ngọt quá quen thuộc như: cheesecake , tiramisu,... Hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu với quý độc giả một công thức tại nhà siêu đơn giản cho món bánh brownie - món bánh ngọt lâu đời của Anh, với hương vị ngọt đắng hòa quyện cùng kết cấu ấn tượng, đảm bảo các thực khách từ già đến trẻ đều yêu thích hết nhé! Hãy cùng cùng tôi khám phá ngay thôi nào!

Sức hút của chiếc bánh Brownie đến từ hương vị mạnh mẽ của nó, khi cắn một miếng bánh, chúng ta sẽ hoàn toàn bị chìm đắm trong mùi vị ngọt đắng hòa quyện nồng nàn. Trải qua thời gian, vị ngon của Brownie đã chinh phục vị giác của số đông để trở thành chiếc bánh ngọt thường xuyên xuất hiện trong các quán cà phê hay nhà hàng trên khắp thế giới.

Thật dễ để đoán ra nguồn gốc tên loại bánh này: brownie bắt nguồn từ brown – màu nâu đen của socola. Chiếc bánh khối vuông nhỏ nhắn này có thành phần bánh bao gồm các loại hạt, frosting, phô mai kem, cacao và chocolate… cùng kết cấu thành phẩm mềm ẩm, tơi xốp vừa phải, đậm vị thơm của chocolate.

Không chỉ đốn tim các tín đồ yêu bánh ngọt ở hương vị và kết cấu bánh ấn tượng, bánh brownie còn rất được lòng các chị em nhờ vào công thức chế biến đơn giản, các chị em hoàn toàn có thể chế biến ngay tại nhà với nồi chiên không dầu nhé! Hãy cùng bắt tay vào chế biến ngay thôi nào?!

Cách làm bánh brownie mềm xốp mịn màng, thơm ngon hấp dẫn

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu thơm ngon cho món bánh brownie đậm vị!

Bột mì đa dụng 37 gr

Bột cacao 25 gr

Bột cà phê 5 gr

Bột nở (baking powder) 2.5 gr

Bơ lạt 45 gr

Trứng gà 1 quả

Socola (để trang trí) 1 ít

Tinh chất vani (không bắt buộc) 1 ít

Hạt hạnh nhân (để trang trí) 1 ít

Đường trắng 10 gr

Đường vàng 20 gr

Muối 1 ít

Dầu ăn 1 ít

Dụng cụ cần thực hiện: nồi chiên không dầu, tô, phới lồng, dĩa, khuôn bánh,...

Các bước tiến hành làm bánh brownie chuẩn đẹp ngon như ngoài tiệm

Bước 1: Đánh hỗn hợp trứng và bơ

Công đoạn đánh tan hỗn hợp bơ, đường và trứng gà!

- Đầu tiên, bạn chuẩn bị một chiếc tô sạch rồi lần lượt cho các nguyên liệu là 45gr bơ lạt đun chảy, 10gr đường trắng, 20gr đường vàng vào, sau đó khuấy đều hỗn hợp cho đến khi đường tan.

- Kế đến, bạn tiếp tục cho thêm vào tô 1 quả trứng gà và lại tiến hành khuấy đều cho hỗn hợp hòa quyện là được.

Bước 2: Cho bột vào hỗn hợp

Trộn đều hỗn hợp bánh cho đến khi sệt mịn lại như hình là đạt!

- Với hỗn hợp bơ trứng vừa tạo thành ở bước trên, bạn lần lượt cho thêm các nguyên liệu là: 37gr bột mì, 25gr bột cacao, 2.5gr bột nở, 5gr bột cà phê và 1 ít muối vào.

- Sau đó dùng phới trộn đều, cho đến khi hỗn hợp sệt mịn lại là đạt.

Bước 3: Nướng bánh

Tạo hình cho bánh và tiến hành nướng bánh siêu đơn giản cùng nồi chiên không dầu!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn cần làm nóng nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 180 độ C trong 10 phút trước khi nướng.

- Tiếp đó, bạn tiến hành chuẩn bị các khuôn bánh đã phết dầu ăn, rồi từ từ đổ hỗn hợp bánh vào, sau đó rắc thêm socola và hạnh nhân lên mặt.

- Đến đây thì bạn chỉ cần cho bánh vào nồi chiên không dầu và tiến hành nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong 15 phút là được.

- Cuối cùng, bạn có thể thêm 1 ít tinh chất vani vào để tạo mùi thơm, sau đó trộn đều hỗn hợp 1 lần nữa là đã hoàn thành rồi nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Thành phẩm

Món bánh brownie thu hút từ visual đẹp mắt tới hương vị đậm đà thơm ngon!

Bánh Brownie hút mắt với visual siêu tinh tế và hương thơm nức mũi, nổi bật với kết cấu mềm xốp, đồng thời hấp dẫn người ăn bởi vị đắng của socola, vị ngọt ngọt của đường, phảng phất chút mùi thơm nhẹ của bột bánh, lại xen lẫn chút vị bùi bùi của hạnh nhân, đảm bảo nếm thử là mê tít luôn nhé!

Chỉ với vài công đoạn đơn giản cùng chiếc nồi chiên không dầu, là bạn đã có ngay cho mình món bánh Brownie chuẩn đẹp - ngon hấp dẫn như ngoài tiệm. Với hương vị ngọt đắng hòa quyện đến độ hoàn hảo, cùng kết cấu bánh xếp mịn hấp dẫn, dễ dàng đốn tim các thực khách ở mọi độ tuổi, đặc biệt, nếu bạn là tín đồ của socola thì nhất định đừng bỏ qua món bánh cổ điển của Anh này nhé. Món này mà chọn làm món bánh tráng miệng, hay đơn giản là menu cho buổi trà chiều tụ tập bạn bè thì còn gì bằng nữa nào?! Chúc các chị em trổ tài làm bánh thành công!