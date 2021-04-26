Các cách làm bắp cải muối giòn ngon ngay tại nhà

Bắp cải mang đến rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe , nên thường được chế biến trong các bữa ăn gia đình. Bắp cải muối là một trong những món ăn được nhiều người yêu thích bởi vị chua chua, ngọt ngọt và giòn ngon. Cách làm bắp cải muối cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần dành ít thời gian là sẽ có món bắp cải muối giòn ngon. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng thực hiện món bắp cải muối giòn ngon bạn nhé!

Cà rốt gọt sạch vỏ rồi để ráo, sau đó cắt thành miếng mỏng vừa ăn. Hành tím lột vỏ rồi cắt lát. Rau răm rửa sạch, để ráo nước rồi cắt nhỏ.

Tiếp đến, bạn ngâm bắp cải với nước muối loãng khoảng 10 phút rồi rửa lại với nước sạch, để ráo nước. Sau đó cắt bắp cải thành miếng nhỏ nhỏ vừa ăn.

Bắp cải mua về nhặt bỏ những lá bị úa, dập rồi cho vào thao nước sạch. Dùng dao cắt một đường ở cuống lá, rồi cho bắp cải xuống chậu nước và khéo léo tách là bắp cải ra. Vừa tách lá vừa đưa xuống chậu nước để lực nước làm lá bắp cải bung ra.

Bắc nồi lên bếp vặn lửa lớn, thêm 1 lít nước lọc và 1 lít nước vo gạo vào đun sôi khoảng 10 phút. Sau đó vặn nhỏ lửa và nấu thêm 5 phút nữa rồi cho vào 80gr đường, 60gr muối. Đảo nhẹ tay cho gia vị hòa tan hết thì tắt bếp để nguội hoàn toàn.

Chần sơ hũ thủy tinh qua nước sôi rồi để ráo. Sau đó cho bắp cải, cà rốt, rau răm, hành tím vào hũ rồi dùng tay nén bắp cải. Bạn nên dùng hũ thủy tinh để làm bắp cải muối, vì nếu dùng hũ nhựa trong quá trình lên men sẽ sinh ra các chất gây hại cho sức khỏe.

Cho bắp cải, cà rốt, rau răm, hành tím vào hũ rồi dùng tay nén bắp cải - Ảnh minh họa: Internet

Cho nước vo gạo vào sấp mặt. Sau đó đậy đắp thật chặt và đặt ở nơi thoáng mát khoảng 3 ngày là có thể ăn được. Khi ăn, bạn dùng đũa sạch lấy bắp cải ra rồi dùng chén nén lại và đậy nắp cất. Dưa bắp cải khi ăn sẽ cảm nhận vị chua chua, ngọt ngọt, giòn và thơm nhẹ. Bạn có thể ăn kèm trong bữa cơm hoặc ăn với thịt luộc, thịt kho, các món nướng, chiên đều rất ngon.

Dưa bắp cải khi ăn sẽ cảm nhận vị chua chua, ngọt ngọt, giòn và thơm nhẹ - Ảnh minh họa: Internet

Cách 2

Nguyên liệu cần chuẩn bị

1 cây cải bắp cải

100g rau cần

1 củ cà rốt

1 ít rau răm nhỏ

Giấm táo, đường, muối, tỏi, ớt

Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị một cái chậu lớn, cho vào 1.5 lít nước, 3 thìa giấm táo cùng 2 thìa đường, 2 thìa muối hạt. Sau đó, dùng đũa khuấy đều cho tan hỗn hợp gia vị rồi bắc lên bếp đun sôi.

Bước 2: Bắp cải mua về tách lấy lá, rửa sạch và cắt sợi. Cà rốt gọt vỏ bên ngoài, rửa sạch và nạo sợi. Rau răm nhặt bỏ lá khô, héo, rửa sạch và cắt thành đoạn vừa ăn.

Bước 3: Rau cần nhặt sạch lá, bỏ rễ, rửa sạch và cắt thành từng khúc vừa ăn. Tỏi bóc sạch lớp vỏ khô rồi thái lát. Ớt rửa sạch, xẻ dọc và loại bỏ hết hạt rồi thái thành cọng nhỏ.

Bước 4: Chuẩn bị một chậu nước lạnh, cho khoảng 1 thìa muối vào và khuấy tan. Sau đó, cho bắp cải vào ngâm trong khoảng 15 phút rồi vớt ra để ráo nước.

Bước 5: Cho tất cả nguyên liệu đã sơ chế gồm bắp cải, rau răm, rau cần, cà rốt, tỏi, ớt vào chung một chậu rồi trộn đều.

Cho tất cả nguyên liệu đã sơ chế và trộn đều - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Cho hỗn hợp nguyên liệu vừa trộn vào hũ thủy tinh. Sau đó, trút hết nước đã để nguội ở trên vào ngâm rồi đậy kín nắp. Đặt hũ ở nơi có nhiệt độ phòng khoảng 2 ngày là có thể thưởng thức.

Cho hỗn hợp nguyên liệu vừa trộn vào hũ thủy tinh - Ảnh minh họa: Internet

Mẹo chọn nguyên liệu làm bắp cải muối giòn, ngon

Cách chọn bắp cải ngon

Bắp cải ngon sẽ rất nặng cân, khi cầm cảm giác chặt tay, lá cuốn chắc vào nhau, đầu bắp cải dày và khép kín, cuống nhỏ.

Lá bắp cải tươi ngon sẽ có màu trắng xanh hoặc xanh nhạt.

Không mua bắp cải có đốm nâu, lá vàng, lõi bị nứt hay cuống đã chuyển màu nâu vì bị héo.

Bắp cải ngon sẽ rất nặng cân, khi cầm cảm giác chặt tay - Ảnh minh họa: Internet

Cách chọn cà rốt ngon

Bạn nên chọn cà rốt dáng thẳng, láng ở vỏ bên ngoài, màu cà rốt sáng và khi cầm thấy chắc tay.

Cà rốt có phần lõi ở giữa càng nhỏ thì sẽ càng ngon ngọt hơn. Bạn không nên chọn củ có lá, cành ở gốc vì đây thường là những củ cà rốt có lỗi lớn, ít dưỡng chất và ăn sẽ không ngọt.

Trên đây là cách làm bắp cải muối giòn ngon vô cùng đơn giản mà bạn có thể tham khảo và thực hiện ngay tại nhà. Chúc bạn thành công!