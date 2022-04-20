4 cách làm cóc lắc siêu nhanh, ngon chảy nước miếng

Cóc lắc là món ăn vặt nổi tiếng mà bạn có thể bắt gặp trên mọi nẻo đường. Cách làm món cóc lắc cũng tương tự như cách làm xoài lắc. Với vị chua chua, giòn giòn của trái cóc kết hợp cùng với muối tôm Tây Ninh sẽ khiến cho bạn chảy nước miếng khi nhắc đến món ăn này. Cùng chúng tôi học ngay 4 cách làm cóc lắc chỉ với 10 phút nhé!

Tránh chọn những quả có lớp vỏ sần sùi, thông thường đây sẽ là những quả nhiều xơ, ăn không ngon.

Ngược lại, nếu các bạn thích ăn những quả cóc chua ít và có vị ngọt thì hãy nên chọn mua quả có vỏ xanh ngả vàng nhạt nhé!

Nếu các bạn thích cóc giòn, có vị chua thì nên ưu tiên chọn các quả có vỏ màu xanh đậm, trơn láng, khi ấn nhẹ sẽ thấy quả hơi cứng.

Để chọn mua cóc bao tử tươi ngon, các bạn nên chọn quả có kích cỡ vừa phải. Độ dài quả cóc từ 1.5 - 2 lóng tay.

Cóc sau khi mua về các bạn mang đi rửa sạch rồi gọt bỏ vỏ.

Sau đó các bạn mang cóc đi ngâm với nước muối pha loãng rồi vớt ra rổ cho ráo nước rồi rửa lại với nước sạch và để ráo.

Cóc lắc muối Tây Ninh

Tiếp theo, các bạn dùng dao cắt trái cóc thành từng miếng vừa ăn rồi cho toàn bộ cóc vào tô.

Bước 2: Lắc cóc với hỗn hợp gia vị

Bạn ướp cóc cùng với các gia vị gồm: 150gr đường, 3 muỗng canh muối Tây Ninh, ½ muỗng canh ớt bột rồi trộn đều lên để gia vị tan và thấm vào cóc.

Bây giờ, các bạn có thể thưởng thức cóc ngay hoặc đợi tầm khoảng 30 phút để gia vị thấm đều thì ăn sẽ ngon và đậm vị hơn.

Bước 3: Thành phẩm

Kết hợp cùng với màu xanh tươi non của cóc là sắc cam của muối Tây Ninh bao phủ khắp những miếng cóc, chỉ nhìn thôi đã thấy thèm.

Cóc vẫn giữ được độ ngọt và giòn khi thưởng thức cùng với muối Tây Ninh mằn mặn giúp kích thích vị giác.

2. Cách làm cóc lắc muối ớt

Nguyên liệu làm Cóc lắc muối ớt

Cóc bao tử: 1kg

Đường: 100g

Ớt khô: 1 muỗng cà phê

Ớt tươi băm nhỏ: 1 muỗng cà phê

Muối: 1 ít

Cách chế biến Cóc lắc muối ớt

Bước 1: Sơ chế và ngâm cóc

Đầu tiên, sau khi mua cóc về, các bạn mang cóc đi rửa sạch rồi gọt vỏ. Chuẩn bị 1 chậu nước pha muối (khoảng ⅔ muỗng canh) rồi cho cóc vào ngâm.

Gọt cóc tới đâu thì bạn cho vào chậu ngâm đến đó. Làm như vậy cho đến khi hết.

Bạn ngâm cóc thêm khoảng 5 phút nữa rồi vớt ra rửa lại 2 lần với nước sạch và để ra rổ cho ráo.

Cách làm cóc lắc muối ớt

Sau đó, các bạn bổ đôi hoặc để cả quả khứa nhẹ xung quanh.

Bước 2: Lắc cóc với hỗn hợp gia vị

Bây giờ, các bạn tiến hành ướp cóc cùng với các gia vị: 100gr đường, 1 muỗng cafe muối, 1 muỗng cafe ớt khô, 1 muỗng cafe ớt tươi băm nhỏ.

Sau đó, xóc cóc đều tay hoặc có thể trộn đều để gia vị ngấm vào cóc.

Bạn chuẩn bị thêm 1 cái hộp có nắp rồi xếp cóc vào trong rồi để ướp trong tủ lạnh khoảng 1 tiếng.

Sau 1 tiếng thì các bạn có thể mang ra và thưởng thức được rồi.

Bước 3: Thành phẩm

Màu đỏ tươi đặc trưng của ớt tươi kết hợp cùng với màu xanh của cóc thêm vào là phần gia vị được lắc đều phủ lên bề mặt cóc, làm cho món ăn này thêm phần bắt mắt.

Cóc sau khi ngâm sẽ có vị chua chua ngọt ngọt kích thích vị giác. Độ giòn của cóc cộng kết hợp với vị mặn mặn của muối, cay cay của ớt làm bạn phải xuýt xoa khi ăn.

Cóc lắc muối ớt là món ăn quen thuộc với tất cả mọi người. Cùng vào bếp và thực hiện ngay để chiêu đãi cả nhà bạn nhé!

3. Cách làm cóc lắc giòn ngon khó cưỡng

Nguyên liệu

Quả cóc non

Đường

Nước mắm

Muối tôm

Bột ớt

Cách thực hiện

Bước 1: Sơ chế cóc

Quả cóc sau khi mua về mang đi rửa sạch, gọt bỏ vỏ. Sau đó, bạn dùng dao bổ quả cóc thành 2 nửa. Sau khi đã bổ đôi, các bạn mang cóc đi ngâm trong thau vào nước lạnh khoảng 30 phút.

Cách làm cóc lắc giòn ngon khó cưỡng

Bước 2: Làm nước sốt

Cho 2 muỗng đường trắng, 2 muỗng đường nâu với ½ muỗng ớt bột, 2 thìa nước mắm vào nồi. Sau đó, bạn đặt lên bếp rồi đun với lửa nhỏ, đợi đường tan hết rồi bạn tắt bếp để nguội.

Bước 3: Trộn cóc

Vớt cóc ra cho ráo nước rồi trộn với hỗn hợp vừa mới đun để nguội ở trên. Bạn trộn đều tay để cóc ngấm đều gia vị nhé!

Cho thêm gia vị: muối tôm, đường, ớt tươi cho vừa ăn. Cho cóc vừa mới trộn vào một chiếc cốc nhựa có nắp lắc đều. Để ngon hơn, các bạn có thể để cóc vào ngăn mát tủ lạnh và thưởng thức bạn nhé.

4. Cách làm cóc lắc chua ngọt

Nguyên liệu làm cóc lắc chua ngọt

Quả cóc: 1kg (nên chọn cóc Thái vì đây là giống cóc rất giòn, nếu không mua được cóc Thái bạn có thể làm bằng cóc thường, tuy nhiên, bạn phải chọn quả cóc non).

Đường nâu: 50 gr

Đường trắng: 50 gr

Muối tôm: 25g

Ớt bột: 25g

Nước mắm ngon: 50 ml

Cách làm cóc lắc chua ngọt

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cóc mua về mang đi rửa sạch dưới vòi nước rồi để ráo. Tiếp đó, các bạn dùng dao gọt vỏ rồi chẻ cóc ra làm đôi và để riêng ra rổ.

Sau khi chẻ đôi hết 1kg cóc, các bạn mang cóc đi ngâm vào chậu nước đá lạnh trong khoảng 30 phút. Sau đó vớt cóc ra để ráo nước.

Cách làm cóc lắc chua ngọt

Bước 2: Làm nước sốt chua ngọt

Hòa tan ½ lượng đường trắng, ½ lượng đường nâu cùng với ½ lượng ớt bột với 50ml nước mắm. Sau đó đặt nồi lên bếp rồi đun với lửa nhỏ, đợi đường tan hết rồi tắt bếp để nguội.

Bước 3: Trộn cóc

Trộn đều cóc cùng với nước mắm ớt đường đã nguội. Sau đó để khoảng 15 – 20 phút cho cóc thấm đều gia vị.

Tiếp theo, các bạn trộn đều ½ phần ớt bột còn lại, ½ phần đường nâu, ½ phần đường trắng còn lại cùng với 25g muối tôm lại với nhau.

Khi cóc đã thấm đều gia vị, các bạn cho cóc vào ly nhựa có nắp rồi đổ phần muối tôm đường vừa trộn vào.

Các bạn nên làm từng chút một thì cóc sẽ thấm đều hơn. Cuối cùng, các bạn chỉ cần đậy kín nắp và lắc đều rồi bảo quản vào ngăn mát tủ lạnh trong vòng 1 tiếng là có thể lấy ra thưởng thức.

Cách bảo quản cóc lắc

Món cóc lắc để bảo quản, các bạn nên cho cóc vào trong hộp kín có nắp đậy. Làm như vậy có thể bảo quản được từ 3 - 4 ngày trong ngăn mát tủ lạnh và để ăn dần nhé.

Trước khi ăn, các bạn nhớ lắc nhẹ để cóc thấm đều gia vị thấm, như vậy ăn sẽ ngon hơn.

Mẹo & lưu ý khi làm cóc lắc

Nếu không có muối tôm, các bạn có thể sử dụng ớt bột hoặc giã ớt tươi cùng với muối trắng thành hỗn hợp muối ớt.

Muối tôm và đường trắng sẽ giúp cho món cóc lắc có vị mặn, cay và ngọt. Tỷ lệ muối - đường tùy thuộc vào sở thích của bạn. Bạn cũng có thể làm cóc lắc với chút nước mắm nếu thích.

Nên chọn mua cóc non hoặc cóc bao tử sẽ ngon hơn. Nếu sử dụng cóc già khâu sơ chế sẽ mất nhiều thời gian để gọt vỏ và bổ.

Nếu có thịt bò khô thì bạn có thể xé nhỏ rồi lắc cùng thì món cóc sẽ có vị ngon hơn đấy.

Một số công thức khuyên các bạn nên kết hợp cùng với đường nâu và đường trắng khi làm cóc lắc. Thực ra việc này cũng không mang lại nhiều khác biệt. Sử dụng loại đường bất kỳ có sẵn trong gia đình bạn là được.

Muối tôm có rất nhiều loại nhưng muối tôm Tây Ninh vẫn là ngon hơn nhất các bạn nhé.

Nếu thích, các bạn có thể chuẩn bị kết hợp cóc cùng với xoài để làm phong phú thêm hương vị bạn nhé!

Trên đây là 4 cách làm cóc lắc siêu nhanh tại nhà mà các bạn có thể tham khảo. Lưu ngay công thức trên và thực hiện để chiêu đãi cả nhà vào dịp gặp mặt sắp tới nhé! Chúc các bạn thực hiện thành công.