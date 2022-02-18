1992 làm nghề gì, kinh doanh gì để dễ dàng thành công?

Những người sinh năm 1992 thường có đầu óc thông minh, sáng tạo và mưu mẹo trong mọi sự. Vì thế, họ dễ được quý nhân trọng đãi, yêu mến. Người tuổi Nhâm Thân cũng rất cần mẫn và tiết kiệm.

Nam nữ sinh năm 1992 làm nghề gì hay nên kinh doanh mặt hàng nào hiện là đề tài được nhiều quan tâm. Việc tìm hiểu kỹ lưỡng theo phong thủy có thể giúp người tuổi Nhâm Thân mệnh Kiếm Phong Kim thành công hơn trong sự nghiệp, tài lộc dồi dào, bình an may mắn dài lâu.

Những người sinh năm 1992 thường có đầu óc thông minh, sáng tạo và mưu mẹo trong mọi sự

Nếu muốn đạt được thành tựu vẻ vang trong sự nghiệp, hay gặt hái thành quả nào đó, họ sẽ tự đi lên bằng chính đôi chân của mình. Tuy nhiên, số này lại khó giữ tiền của nên chỉ thuộc bậc trung phú. Vậy tuổi Nhâm Thân nên làm nghề gì hợp nhất? Nếu lựa chọn nghề buôn bán, kinh doanh thì người sinh năm 1992 phải chú ý khi hùn vốn, góp của cần cẩn thận, nếu không khó lòng bền lâu, cuối cùng phần thua thiệt lại vào mình.

Về đường tình duyên, nam nữ tuổi Nhâm Thân 1992 có đào hoa khá vượng, họ rất có duyên với người khác phái. Lương duyên tốt đẹp giúp họ dễ dàng có được sự giúp đỡ của người khác phái. Cuộc sống sau hôn nhân của con giáp này cũng được nhận xét khá bình yên, vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau.

Nhìn chung về cuộc đời, những người tuổi Nhâm Thân luôn coi trọng nghĩa lý đạo đức, khi làm bất cứ việc gì cũng được lòng tin cẩn của cấp trên, cho đường học vấn cũng như công danh sự nghiệp dễ dàng đạt được thành công. Ngoài ra, người sinh năm 1992 cũng có bản chất thông minh lanh lợi, cần mẫn siêng năng, do đó cuộc đời càng về sau sẽ càng hạnh phúc, càng tạo thêm nhiều phước lành thì càng hưởng được nhiều tài lộc và tiền tài.

2. Tuổi Nhâm Thân 1992 làm nghề gì hợp nhất?

Trong phong thủy, việc lựa chọn nghề để kinh doanh có vai trò rất quan trọng. Bởi chọn đúng nghề không chỉ giúp gia chủ gặt hái nhiều thành công, thuận lợi mà còn mang lại sự may mắn, bình an khỏe mạnh cho những người tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992.

Những người sinh năm 1992 có mạng thuộc hành Kim, nên ngành nghề kinh doanh phù hợp với họ có thể là bán nước giải khát, mỹ phẩm, kinh doanh trong lĩnh vực BĐS, VLXD, trang sức, đá quý các loại

Xét về công danh sự nghiệp, để kinh doanh buôn bán thuận lợi và đạt được thành công dễ dàng, người tuổi Nhâm Thân nên chọn nghề dựa trên yếu tố phong thủy và tương sinh ngũ hành. Những người sinh năm 1992 có mạng thuộc hành Kim, nên ngành nghề kinh doanh phù hợp với họ có thể là bán nước giải khát, mỹ phẩm, kinh doanh trong lĩnh vực BĐS, VLXD, trang sức, đá quý các loại. Ngoài ra, có thể kinh doanh các vật dụng liên quan đến kim khí điện máy, ôtô, phế liệu, vật liệu xây dựng, sắt, thép….

3. Người tuổi Nhâm Thân 1992 hợp với những tuổi nào?

Chuyện làm ăn buôn bán thành công hay thất bại không chỉ phụ thuộc vào bản thân người tuổi Nhâm Thân 1992 mà còn chịu ảnh hưởng bởi người hợp tác làm ăn cùng quý bạn. Chọn tuổi hợp làm ăn với nam nữ Nhâm Thân sẽ giúp mang lại sự hòa hợp và thuận lợi, đạt nhiều thành công, phát tài phát lộc.

– Tuổi Nhâm Thân mệnh Kiếm Phong Kim nên kết hợp làm ăn với những người thuộc mệnh Thổ gồm các tuổi: Tân Sửu, Canh Ngọ, Kỷ Mão, Mậu Thân, Tân Mùi, Bính Tuất, Kỷ Dậu, Đinh Hợi, Bính Thìn, Canh Tý, Đinh Tỵ… sẽ rất thuận lợi và cực kỳ tốt.

– Bên cạnh đó, người sinh năm 1992 cũng có thể kết hợp làm ăn với những người thuộc mệnh Thủy gồm các tuổi: Bính Tý, Quý Tỵ, Nhâm Tuất, Đinh Sửu, Bính Ngọ, Quý Hợi, Giáp Thân, Đinh Mùi, Ất Dậu, Nhâm Thìn, Ất Mão… thường là bạn bè thì có thể làm ăn được. Nếu không thì nên chọn người mệnh Thủy làm cấp trên của mình thì mới thuận buồm xuôi gió.

– Ngoài ra, người tuổi Nhâm Thân mệnh Kiếm Phong Kim cũng có thể kết hợp làm ăn với những người thuộc mệnh Mộc gồm các tuổi: Nhâm Ngọ, Kỷ Hợi, Mậu Thìn, Quý Mùi, Nhâm Tý, Kỷ Tỵ, Quý Sửu, Tân Mão, Canh Thân, Mậu Tuất, Tân Dậu… sẽ có điều kiện để phát triển, tiến lên.

– Tuy nhiên, người tuổi Nhâm Thân mệnh Kiếm Phong Kim không nên kết hợp làm ăn với những người cùng mệnh Kim gồm các tuổi: Canh Tuất, Tân Hợi, Nhâm Thân, Quý Dậu, Ất Mùi, Giáp Tý, Nhâm Dần, Ất Sửu, Canh Thìn, Quý Mão, Tân Tỵ, Giáp Ngọ… Vì tuy cùng hành nhưng ở đây Kim khắc Kim nên bất lợi cho sự phát triển của cả hai.

– Người sinh năm 1992 mệnh Kiếm Phong Kim cũng nên tránh kết hợp làm ăn với những người thuộc mệnh Hỏa gồm các tuổi: Giáp Tuất, Đinh Dậu, Bính Dần, Ất Hợi, Giáp Thìn, Đinh Mão, Mậu Tý, Ất Tỵ, Kỷ Sửu, Mậu Ngọ, Bính Thân, Kỷ Mùi… vì công việc sẽ không thuận lợi, dễ gặp kẻ tiểu nhân hãm hại.

Tuổi Nhâm Thân mệnh Kiếm Phong Kim nên kết hợp làm ăn với những người thuộc mệnh Thổ gồm các tuổi: Tân Sửu, Canh Ngọ, Kỷ Mão, Mậu Thân, Tân Mùi, Bính Tuất, Kỷ Dậu, Đinh Hợi, Bính Thìn, Canh Tý, Đinh Tỵ

Sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Thân 1992 năm 2022 nữ mạng

Năm 2022 Nhâm Dần, nữ mạng tuổi Nhâm Thân 1992 sẽ được sao cát tinh sao Thái Âm chiếu mệnh. Sao may mắn này trong Cửu Diệu niên hạn, báo hiệu cho một năm tài lộc, đời sống tình cảm sẽ khởi sắc, cùng công việc thuận buồm xuôi gió.

Đây sẽ là thời điểm thích hợp để bạn cân nhắc đến việc triển khai thực hiện kế hoạch thăng tiến và khởi nghiệp kinh doanh, đầu tư phát triển, làm ăn buôn bán.

Hạn tuổi Nhâm Thân 1992 năm 2022 nữ mạng là hạn gì?

Trong năm 2022, nữ mệnh chủ sinh năm 1992 tuổi Nhâm Thân cần đề phòng sức khỏe, tránh hoạt động mạnh và tham gia các trò chơi nguy hiểm dễ gây ra thương tật chân và tay. Nữ mệnh sẽ gặp hạn tuổi Tam Kheo, hạn này chủ về sức khoẻ.

Đồng thời, cũng cần bình tĩnh khi nảy sinh mâu thuẫn, cần bình tĩnh xử lý để tránh xô xát, dẫn đến những chấn thương.

Năm 2022 Nhâm Dần, nữ mạng tuổi Nhâm Thân 1992 sẽ được sao cát tinh sao Thái Âm chiếu mệnh

4. Người tuổi Nhâm Thân 1992 nên chọn xây nhà hướng nào?

Một hướng nhà tốt có thể đem đến nhiều điều tốt đẹp. Nếu lựa chọn làm địa điểm kinh doanh hay văn phòng làm việc cũng giúp mang đến nhiều thuận lợi, thành công vượt trội cho người tuổi Nhâm Thân 1992.

4.1 Hướng hợp với Nam mạng tuổi Nhâm Thân 1992

Hướng Tây Bắc (Thiên y hay Gặp thiên thời được che chở): Gặp nhiều may mắn lúc cần nhất, con cháu nhận được nhiều phúc đức nên rất tài giỏi thông minh.

Hướng Đông Bắc (Phục vị hay Được sự giúp đỡ): Cuộc sống gia đình luôn vui vẻ, tiến bộ, làm gì thành công nấy.

Hướng Tây (Diên niên hay Mọi sự ổn định): Gia đình trên dưới hòa thuận, cuộc sống yên ổn an khang thịnh vượng.

Hướng Tây Nam (Sinh khí hay Phúc lộc vẹn toàn): Làm ăn khấm khá, sớm thành đạt và trở nên giàu sang, phú quý.

Đồng thời, nam giới tuổi Nhâm Thân 1992 cũng cần tránh những hướng xấu sau:

Hướng Bắc (Ngũ quỷ hay Gặp tai hoạ): Mất của cải, dễ thất nghiệp.

Hướng Đông (Lục sát hay Nhà có sát khí ): Hay rắc rối về tình cảm, có thể gặp tai nạn.

Hướng Nam (Hoạ hại hay Nhà có hung khí): Mọi sự tính toán dễ thất bại, gặp nhiều sóng gió, rắc rối thường xuyên ập đến.

Hướng Đông Nam (Tuyệt mệnh hay Chết chóc ): Hay ốm đau bệnh tật, tính mạng bị đe dọa.

4.2 Hướng hợp với Nữ mạng tuổi Nhâm Thân 1992

Hướng Tây Bắc (Sinh khí hay Phúc lộc vẹn toàn): Làm ăn tốt, sớm thành đạt và trở nên giàu sang, phú quý.

Hướng Đông Bắc ( Diên niên hay Mọi sự ổn định): Gia đình trên thuận dưới hòa, sống yên ổn an lành.

Hướng Tây (Phục vị hay Được sự giúp đỡ ): Cuộc sống gia đình luôn vui vẻ, đạt được nhiều tiến bộ.

Hướng Tây Nam (Thiên y hay Gặp thiên thời được che chở): Dễ gặp may mắn, con cháu nhận được nhiều phúc đức, tài giỏi thông minh.

Nữ mạng tuổi Nhâm Thân 1992 chọn hướng Tây Bắc (Sinh khí hay Phúc lộc vẹn toàn), làm ăn tốt, sớm thành đạt và trở nên giàu sang, phú quý

Các hướng xấu cần tránh cho nữ giới sinh năm 1992 là:

Hướng Bắc (Hoạ hại hay Nhà có hung khí): Mọi sự mưu tính dễ thất bại, gặp nhiều sóng gió, rắc rối thường xuyên ập đến.

Hướng Đông (Tuyệt mệnh hay Chết chóc): Hay ốm đau bệnh tật, tính mạng bị đe dọa.

Hướng Nam (Ngũ quỷ hay Gặp tai hoạ): Mất của cải, dễ thất nghiệp.

Hướng Đông Nam (Lục sát hay Nhà có sát khí): Tình cảm không suôn sẻ, có thể gặp tai nạn.

Những người sinh năm 1992 hợp với màu gì?

Màu sắc hợp với nam nữ tuổi Nhâm Thân 1992 là màu xám, trắng, ghi thuộc hành Kim (màu cùng mệnh tốt) và màu vàng sẫm, nâu đất thuộc hành Thổ (màu tương sinh hợp với mệnh).

Sử dụng những màu sắc này sẽ mang lại vận may, sự nghiệp thành công, vận may trong tình duyên, công việc. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể dùng các màu này làm màu chủ đạo khi thiết kế kiến trúc nhà ở, văn phòng,…

Nên kiêng kỵ với những màu như màu đỏ, cam, hồng, tím thuộc hành Hỏa và màu xanh lục, rêu, lá, da trời thuộc hành Mộc. Đây là những màu thuộc mệnh Hỏa và mệnh Mộc nên khắc với mệnh Kim. Không tốt trong phong thủy, có thể dẫn đến kém gặp may mắn và nhiều khó khăn hơn trong cuộc sống.

Người sinh năm 1992 nên chọn những màu sắc hợp để mua xe, sử dụng cho thiết kế nội thất nhà ở, trang phục để có nhiều sinh khí, lộc tài và may mắn. Màu sắc còn giúp giảm được sự tương khắc trong phong thủy của mệnh bạn.

Những người sinh năm 1992 hợp với số nào?

Ngày nay, khi mà lựa chọn biển số xe hay số điện thoại,… thì con người thường có xu hướng chọn số hợp với mệnh của bản thân với mong muốn nhận được nhiều may mắn và tài lộc. Vậy những người sinh năm 1992 hợp với số nào?

- Nam mệnh sinh năm 1992 hợp số 2, 5, 8, 9

- Nữ mệnh sinh năm 1992 hợp số 6, 7, 8

Ý nghĩa của các con số:

- Số 2: Chỉ cho cặp, đôi và là tượng trưng cho sự cân bằng âm dương.

- Số 5: Số năm là một con số tuyệt vời dùng trong việc bài trí phong thủy. Nó tượng trưng cho quyền lực, danh dự và sự trường thọ, bất diệt.

- Số 6: Là số gấp đôi của số ba, mang đến nhiều may mắn, điềm lành. Ba cộng sáu là chín cùng nhau tạo thành nhóm ba con số may mắn.

- Số 7: Theo phong thủy, đây là con số tượng trưng cho sức mạnh đẩy lùi ma quỷ. Khi bài trí 7 món đồ vật, thì sẽ được ban cho một sức mạnh huyền bí và bất khả xâm phạm.

- Số 8: Tượng trưng cho tám điều bất tử ở trong đạo Lão và bát chánh trong Phật giáo. Mang lại khả năng ngăn chặn được những ảnh hưởng xấu trước khi chúng xâm nhập vào nhà.

- Số 9: Theo tiếng Hán Việt, số chín đồng âm với từ “trường thọ” và “may mắn”. Đây là con số tượng trưng cho thuận lợi, hạnh phúc, an lành.

Nam mệnh sinh năm 1992 hợp số 2, 5, 8, 9

Phong thủy cho người sinh năm 1992

Những loại cây phong thủy hợp với người Nhâm Thân 1992 có thể kể đến như: Cây kinh tiền, cây hạnh phúc, cây mã hoàng tử, cây bồng lai…

Bên cạnh đó, những người tuổi Nhâm Thân 1992 sẽ hợp với các loại đá quý màu trắng như: Thạch anh trắng, mã não trắng, sapphire ghi, garnet trắng, topaz trắng,..

Cùng đó là những loại đá phong thủy có màu vàng, nâu như đá: Thạch anh tóc vàng, mắt hổ, thạch anh vàng, sapphire vàng,.. Không nên đeo các loại đá quý màu xanh, đen, đỏ….

8. Vật phẩm hộ mệnh tuổi Nhâm Thân 1992

Thế mạnh của những người tuổi Nhâm Thân 1992 đó là mạnh mẽ, kiên trì. Tuy nhiên, ở họ thiếu sự đột phá trong công việc. Cũng chính đây là yếu điểm khiến nam, nữ sinh năm 1992 thành công chậm hơn với các tuổi khác.

Sử dụng vật phẩm phong thủy: Vòng tay đá, mặt Phật bản mệnh,… sẽ giúp bản mệnh khắc phục được các yếu điểm, phát huy điểm mạnh. Mang mặt Phật bên mình giúp tăng sức mạnh nội lực, giúp người tuổi Thân có nhiều sáng kiến táo bạo, dám nghĩ dám làm.

Nên chọn Mặt Phật làm từ Bạc (hành Kim) là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra, có thể chọn Mặt Phật đá mã não trắng (hành Kim).

Những loại cây phong thủy hợp với người Nhâm Thân 1992 có thể kể đến như: Cây kinh tiền, cây hạnh phúc, cây mã hoàng tử, cây bồng lai…

Hy vọng bài viết trên đây chúng tôi vừa gợi ý đã giúp bạn tìm được đáp án cho câu hỏi Người tuổi Nhâm Thân 1992 làm nghề gì hợp nhất. Khi lựa chọn những nghề này, gia chủ có thể dễ dàng đạt được được thành công thuận lợi, trong quá trình kinh doanh gặt hái nhiều tài lộc như mong đợi.