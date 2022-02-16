Giáp Tuất sinh năm 1994 hợp với tuổi nào trong kết hôn và làm ăn?

Sinh năm 1994 hợp với tuổi là vấn đề được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào làm rõ vấn đề này, chúng ta hãy cùng xem người sinh năm 1994 mệnh gì. Mối quan hệ tương sinh, tương khắc với người xung quanh có ảnh hưởng rất lớn bởi bản mệnh.

Xem tuổi để kết hôn, làm ăn kinh doanh là điều quan trọng có ý nghĩa quyết định đến thành công hay thất bại, hạnh phúc hay chia ly từ biệt trong tương lai.

Năm sinh dương lịch: 1994 sinh từ ngày 10/02/1994 đến 30/01/1995. - Năm sinh âm lịch: Giáp Tuất - Ngũ hành: Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên núi) - Mệnh Hỏa

Năm sinh dương lịch: 1994 sinh từ ngày 10/02/1994 đến 30/01/1995. - Năm sinh âm lịch: Giáp Tuất - Ngũ hành: Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên núi) - Mệnh Hỏa.

Nam nữ sinh năm 1994 thuộc tuổi Giáp Tuất – Thủ Thân Chi Cẩu – Chó giữ mình; mệnh Hỏa – Sơn Đầu Hỏa.

Xét về tính cách, người tuổi Giáp Tuất thường sống phóng khoáng, có tính cách rộng rãi. Họ vốn là những người yêu ghét rõ ràng. Họ thường có cuộc hôn nhân hạnh phúc bởi thái độ sống thẳng thắn, thành khẩn với mọi người xung quanh.

Bên cạnh đó, đây cũng là người rất chính trực, chăm chỉ, giàu lòng nhân nghĩa. Họ luôn biết cách cách cân bằng tốt vai trò trong gia đình và trong công việc. Đảm bảo hoàn thành công việc một cách xuất sắc và giữ được gia đình ấm êm, hạnh phúc. Mặc dù vậy, tính cách của người tuổi Giáp Tuất có phần cả nể, ít nhiều ảnh hưởng đến công việc và gia đình của người tuổi Tuất sinh năm 1994.

II. Giáp Tuất sinh năm 1994 hợp với tuổi nào?

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực phong thủy, có thể biết sinh năm 1994 hợp tuổi nào dựa trên 2 yếu tố chính là ngũ hành tương sinh tương khắc và nguyên lý tam hợp tứ hành xung.

Nếu tính theo ngũ hành tương sinh tương khắc, Giáp Tuất 1994 thuộc mệnh Hỏa. Tương sinh với những người thuộc mệnh Mộc, Thổ. Tương hợp với những người cùng thuộc mệnh Hỏa. Tương khắc với những người thuộc mệnh Kim, Thủy.

Dựa theo nguyên tắc tử vi tướng số, Giáp Tuất 1994 sẽ tương hợp với những con giáp cùng nằm trong tam hợp, tam hội, lục hợp. Dần và Ngọ là 2 tuổi cùng nằm trong tam hợp với con giáp này.

Tuổi Giáp Tuất cũng xung khắc với các tuổi nằm trong tứ hành xung (bao gồm lục hại, lục xung, tương phá, tương hại). Bao gồm những tuổi như Thìn, Sửu, Mùi.

Cuộc sống của người tuổi Tuất sinh năm 1994 sẽ gặp nhiều khó khăn khi lấy vợ/ lấy chồng thuộc các tuổi nằm trong tứ hành xung. Thậm chí, phạm biệt ly, tuyệt mệnh.

Tuổi Giáp Tuất xung khắc với các tuổi nằm trong tứ hành xung (bao gồm lục hại, lục xung, tương phá, tương hại), bao gồm những tuổi như Thìn, Sửu, Mùi

Cụ thể:

Nam Giáp Tuất 1994 hợp với tuổi nào?

Dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc, nguyên lý tam hợp tứ hành xung, thiên can, địa chi, cung phi… thì nam tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 sẽ hợp với tuổi gồm:

Tân Mùi 1991, Bính Tý 1996, Mậu Dần 1998, Kỷ Mão 1999, Ất Dậu 2005.

Nữ sinh năm 1994 hợp với tuổi nào?

Các tuổi hợp với nữ sinh năm 1994 có thể kể đến như: nam Canh Ngọ 1990, nam Kỷ Tỵ 1989 và nam Đinh Mão 1987.

Những tuổi nữ này rất hợp với nữ sinh năm 1994. Vợ chồng ắt hẳn sẽ có nhiều tài lộc, sức khỏe, con cái hiếu thuận. Cơ bản có cuộc sống đủ đầy, vợ chồng hạnh phúc dù đôi khi vẫn có thể xảy ra vài vấn đề nhỏ.

III. Tuổi làm ăn hợp tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994

Chọn tuổi hợp làm ăn với Giáp Tuất nhằm đạt sự hòa hợp và thuận lợi, thành công, phát tài phát lộc. Sau đây là những tuổi phù hợp nhất:

- Chọn những người có mệnh Mộc (gồm các tuổi Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu, Canh Thân, Tân Dậu). Đây là những tuổi phù hợp để Giáp Tuất cùng kết hợp làm ăn bởi họ như quý nhân phù trợ, trợ giúp trong công việc.

- Chọn những người mệnh Thổ ( gồm các tuổi Bính Thìn, Đinh Tỵ, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tý, Tân Sửu, Canh Ngọ, Tân Mùi ). Đây là những tuổi mà Giáp Tuất khá hợp làm ăn. Mặc dù vậy, cần thêm một chút lưu ý đó là, để công việc thuận lợi, hanh thông thì người Giáp Tuất thường làm trợ lý, cấp dưới cho người mệnh Thổ.

Chọn những người mệnh Thổ (gồm các tuổi Bính Thìn, Đinh Tỵ, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tý, Tân Sửu, Canh Ngọ, Tân Mùi ) là những tuổi mà Giáp Tuất khá hợp làm ăn

- Chọn những người mệnh Kim ( gồm các tuổi Nhâm Thân, Quý Dậu, Ất Sửu, Giáp Tý, Nhâm Dần, Quý Mão, Canh Tuất, Tân Hợi). Đây là những tuổi sẽ giúp người tuổi Giáp Tuất có điều kiện tiến lên.

- Chọn những người mệnh Hỏa ( gồm các tuổi Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Giáp Thìn, Ất Tỵ, Bính Dần, Đinh Mão, Giáp Tuất, Ất Hợi) mang lại cuộc sống bình hòa, tương hỗ nhau trong làm ăn và giúp đỡ lẫn nhau.

- Không nên kết hợp với những người có mệnh Thủy ( gồm các tuổi Giáp Dần, Ất Mão, Nhâm Tuất, Quý Hợi, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Bính Tý, Đinh Sửu). Đây là những tuổi dễ gây khó khăn, khiến công việc vướng vào nhiều trở ngại.

IV. Tuổi Giáp Tuất 1994 hợp với tuổi nào trong tình yêu hôn nhân?

Nam tuổi Giáp tuất kết hôn với nữ tuổi Giáp tuất (Hai vợ chồng bằng tuổi nhau):

Kết hôn với 2 tuổi này sẽ gặp số Tứ Đạt Đạo. Đây là số làm ăn thuận lợi, hai vợ chồng tính tình hòa hợp nên ở với nhau biết chịu khó cố gắng sẽ có cuộc sống ấm êm, hạnh phúc.

Nam tuổi Qúy dậu kết hôn với nữ tuổi Giáp tuất (Nam hơn nữ 1 tuổi):

Kết hôn ở hai tuổi khá tốt, gặp số Tứ Đạt Đạo. Vợ chồng có số làm ăn dễ dàng, thông suốt trong lo tính mọi việc, ăn nói hay cầu lo việc gì cũng dễ. Hơn nữa, vợ chồng cũng hòa hợp trong tính cách nên chung sống với nhau sẽ được cuộc sống ấm êm.

Nam tuổi Giáp tuất kết hôn với nữ tuổi Giáp tuất (Hai vợ chồng bằng tuổi nhau) sẽ gặp số Tứ Đạt Đạo

Nam tuổi Nhâm thân kết hôn với nữ tuổi Giáp tuất (Nam lớn hơn nữ 2 tuổi):

Đây là hai tuổi kết hôn với nhau được xem là tốt và gặp số nhất phú quý. Mặc dù vậy, họ cùng nhau trải qua thành bại mới dễ làm ăn, tính tình vợ chồng tương đối hòa hợp, chung sống với nhau sẽ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nam tuổi Tân mùi kết hôn với nữ tuổi Giáp tuất (Nam hơn nữ 3 tuổi):

Đây là hai tuổi không tốt khi kết hôn cùng nhau. Dễ gặp số Nhì Bần Tiện, đây là số vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh thiếu thốn. Mặc dù vậy, vợ chồng có tính tình tương đối hòa hợp, nếu chịu khó làm ăn cũng được ấm no.

Nam tuổi Canh Ngọ kết hôn với nữ tuổi Giáp Tuất (Nam hơn Nữ 4 tuổi):

Kết hôn với 2 tuổi này sẽ gặp số Tam Vinh Hiển. Đây là số có danh giá, chức tước, gặp nhiều thuận lợi trong công việc làm ăn. Hai vợ chồng có tính cách tương đối hòa hợp. Do đó, cuộc sống gia đình có thể chung sống thuận hòa, yên vui.

Nam tuổi Kỷ Tỵ kết hôn với nữ tuổi Giáp Tuất (Nam hơn Nữ 5 tuổi):

Đây là hai tuổi khi kết hợp với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo, làm ăn dễ dàng, có quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn về tài chính.

Vợ chồng tương đối hòa hợp. Khi chung sống cùng nhau sẽ ấm no, sung túc.

Nam tuổi Đinh Mão kết hôn với nữ tuổi Giáp Tuất (Nam hơn Nữ 7 tuổi):

Kết hôn với hai tuổi này khá tốt, vì sẽ gặp số Nhất Phú Quý, hưởng giàu sang, hoặc nếu không thì cũng khá giả. Vợ chồng có tính tình hòa hợp, chung sống với nhau sẽ hưởng cuộc sống hạnh phúc và giàu sang.

Nam tuổi Bính Dần kết hôn với nữ tuổi Giáp Tuất (Nam hơn Nữ 8 tuổi):

Kết hôn với hai tuổi này sẽ không được tốt cho lắm và sẽ gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số có ít con, nếu sinh con gái đầu lòng thì rất hợp.

Dễ chịu cảnh thiếu thốn, tiêu sạch tài sản chắt chiu. Tuy nhiên, vợ chồng tuổi này khá là hòa hợp về tính cách, nên nếu biết cùng nhau chung tay làm ăn cũng sẽ giảm bớt được khó khăn.

Chồng tuổi Giáp tý lấy vợ tuổi Giáp tuất (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi):

Kết hôn ở hai tuổi này với nhau sẽ làm ăn ở mức trung bình, ít con cái. Vợ chồng có tính tình hòa hợp, chịu khó cùng nhau làm ăn sẽ có cuộc sống êm ấm, đủ đầy.

V. Chọn tuổi kết hôn cho nam tuổi Giáp Tuất

- Nam tuổi giáp tuất kết hôn với nữ tuổi Giáp tuất (Hai vợ chồng bằng tuổi nhau):

Kết hôn ở hai tuổi này dễ gặp số Tứ Đạt Đạo, làm ăn dễ dàng, gặp thuận lợi khi lo tính mọi việc. Có cuộc sống êm ấm bởi hai vợ chồng tính tình hòa hợp, chịu khó cố gắng sẽ có cuộc sống ấm êm, hạnh phúc.

- Nam tuổi giáp tuất kết hôn với nữ tuổi Ất hợi (Nam hơn nữ 1 tuổi):

Kết hôn ở hai tuổi này khá tốt, gặp số Tam Vinh Hiển. Vợ chồng có danh giá với đời, được nhiều người hay mến thương, dễ dàng trong mọi công việc. Hai vợ chồng có phận hòa hợp, nên trong cuộc sống hôn nhân gia đình hạnh phúc và ấm no.

Nam tuổi giáp tuất kết hôn với nữ tuổi Ất hợi (Nam hơn nữ 1 tuổi)

- Nam tuổi Giáp tuất kết hôn với nữ tuổi Bính tý (Nam hơn nữ 2 tuổi):

Kết hôn với hai tuổi này khá tốt, gặp số Tam Vinh Hiển. Đây là số vợ chồng có danh giá. Lo tính mọi công việc đều thông suốt và dễ dàng.Bởi vợ chồng có tính tình không được hòa hợp cho lắm, nên muốn có cuộc sống ấm êm cần phải nhẫn nhịn.

- Nam tuổi giáp tuất kết hôn với nữ tuổi Mậu dần (Nam hơn nữ 4 tuổi):

Kết hôn ở hai tuổi này khá tốt, gặp số Nhất phú quý, được phước hưởng giàu sang, còn nếu thiếu may mắn thì cũng có cuộc sống khá giả. Sống chung với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, ấm no, tính tình hai vợ chồng hòa hợp.

- Nam tuổi giáp tuất kết hôn với nữ tuổi Canh thìn (Nam hơn nữ 6 tuổi):

Kết hôn với 2 tuổi này ở mức trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, được quý nhân phù trợ, vợ chồng làm ăn cũng dễ dàng. Cần kiên nhẫn nhiều bởi hai vợ chồng thường hay xung khắc.

- Nam tuổi giáp tuất kết hôn với nữ tuổi Tân tỵ (Nam hơn nữ 7 tuổi):

Kết hôn ở hai tuổi này khá tốt, gặp số Tam Vinh Hiển. Vợ chồng rất được lòng người, mọi dự tính đều được thông suốt. Cùng đó, tính tình hai vợ chồng cùng hòa hợp, ở với nhau cùng chung lo làm ăn cũng sẽ tạo nên sự nghiệp.

- Nam tuổi giáp tuất kết hôn với nữ tuổi Nhâm ngọ (Nam hơn nữ 8 tuổi):

Kết hôn ở 2 tuổi này cũng khá tốt, gặp số Tam Vinh Hiển. Vợ chồng có danh giá hoặc có địa vị trong xã hội thì thêm tốt, mọi việc dễ dàng. Thêm vào đó, tính tình hai vợ chồng hòa hợp, chung sống với nhau làm ăn sẽ dễ dàng.

- Nam tuổi giáp tuất kết hôn với nữ tuổi Quý mùi (Nam hơn nữ 9 tuổi):

Kết hôn ở 2 tuổi này sẽ không tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Làm ăn không được thuận lợi, phải chịu cảnh thiếu thốn trong một thời. Cuộc sống gia đình cần phải chịu khó thì cũng được cuộc sống bình thường. Tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp.

VI. Tuổi đại kỵ với tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994

Những tuổi đại kỵ với người nữ tuổi Giáp Tuất đó là tuổi: Đinh Sửu, Ất Dậu, Kỷ Sửu, Tân Mão, Quý Dậu và Đinh Mão. Đây là những tuổi tuyệt đối không nên tính tới chuyện hôn nhân hay cùng hợp tác làm ăn.

Bởi sẽ không có được kết thúc có hậu, vướng phải vô số gian khổ, khó khăn, cùng đó là thêm nhiều sầu muộn cho cuộc đời.

Cần tránh giao dịch làm ăn, công việc có liên quan tới tiền bạc với những tuổi kể trên.

Không nên tổ chức lễ cưới hay ra mắt họ hàng linh đình nếu muốn hôn nhân được yên ả, ít rủi ro thì. Trong gia đình thì nên làm lễ và cúng sao giải hạn hàng năm.

Những tuổi đại kỵ với người nữ tuổi Giáp Tuất đó là tuổi: Đinh Sửu, Ất Dậu, Kỷ Sửu, Tân Mão, Quý Dậu và Đinh Mão

VII. Tuổi Giáp Tuất hợp với màu gì?

- Màu tương sinh: Tuổi Giáp Tuất hợp với màu xanh (Mộc sinh Hỏa). Hoặc bạn có thể chọn màu đỏ hoặc hồng (màu bản mệnh của Hỏa) để luôn nổi bật giữa mùa xuân mới.

- Màu tương khắc: Mạng Hỏa cũng tương khắc với màu đen tượng trưng cho hành Thủy (Thủy khắc Hỏa). Nếu bạn không muốn “đen quanh năm” thì nên tránh trang phục đen.

VIII. Tuổi Giáp Tuất hợp với số nào?

- Nam mệnh sinh năm 1994 hợp số 6, 7, 8

- Nữ mệnh sinh năm 1994 hợp số 3, 4, 9

Theo đó, bạn có thể lựa chọn biển số xe hay số điện thoại,… với con số hợp với mệnh của mình để có được nhiều may mắn và tài lộc.

Hy vọng với những thông tin vừa chia sẻ trên đây, bạn đọc có thể tự trả lời câu hỏi Giáp Tuất sinh năm 1994 hợp với tuổi nào. Hy vọng bài viết này trên sẽ giúp ích cho bạn.