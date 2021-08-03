Tử vi thứ Tư ngày 4/8/2021 của 12 con giáp: Tí, Ngọ, Dần thi nhau nhận lộc, khả năng trúng số hoặc nhặt được tiền rất cao

Lá số tử vi người tuổi Tí trong thứ Tư ngày 4/8/2021 này khá tốt. Vận trình sự nghiệp được dự đoán suôn sẻ, mau mắn, làm gì cũng hiệu quả. Đường tài lộc của Tí cũng rất tốt, mọi nguồn thu đều nhanh chóng tìm về túi con giáp này không thiếu một xu. Ngoài các nguồn thu do Tí kiếm được, trong ngày này, Tí còn có cơ may có thể trúng số hoặc được cho tiền, hoặc được nhận thưởng lớn.

Trong công việc, Sửu có thể mắc phải một số sai lầm nhỏ, và đôi khi con giáp này quá chủ quan, không sửa chữa sai lầm này, khiến cho ngày càng mắc sai lầm lớn hơn. Tử vi cho biết, Sửu cần tập trung hơn trong công việc, tránh gây ra rắc rối cho bản thân. Về đường tài lộc, Sửu cần cố gắng thêm vì đây chưa phải lúc con giáp này có thể ngồi yên gặt hái tài lộc cho mình.

Tử vi thứ Tư ngày 4/8/2021 của Dần

Theo dự đoán của tử vi hàng ngày, trong thứ Tư ngày 4/8/2021 này, người tuổi Dần sẽ có một ngày làm việc tương đối bận rộn. Tuy nhiên, con giáp này đều giải quyết suôn sẻ và mang về thành tích cao. Ngoài khoản tài lộc mà Dần thu về được, thứ quan trọng mà con giáp này có được nữa là kinh nghiệm và sự đánh giá cao từ cấp trên. Đây chắc chắn sẽ là một ngày cực nhiều niềm vui dành cho Dần.

Thứ Tư tuần này chính là một ngày cực nhiều niềm vui dành cho người tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 4/8/2021 của Mão

Bản mệnh của Mão thiếu sự quyết đoán, làm việc gì cũng dễ nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực. Mão nên cố gắng chỉnh sửa điều này. Sẽ có nhiều cơ hội đến bên, nhưng Mão chưa thật sự quyết đoán mạnh dạn để lựa chọn. Vì vậy mà đến bây giờ con giáp này vẫn mãi chưa thành công. Tử vi cho biết, trong thứ Tư tuần này cũng sẽ có một cơ hội đưa đến cho Mão, thành hay bại là phụ thuộc vào lựa chọn của con giáp này.

Tử vi thứ Tư ngày 4/8/2021 của Thìn

Tử vi ngày thứ Tư của Thìn dự đoán con giáp này sẽ gặp được quý nhân soi của cuộc đời, giúp soi đường cho con giáp này làm ăn tấn tới, đón nhận tài lộc phơi phới. Thìn là người khá quyết đoán và mạnh mẽ, bởi vậy nên không có bất kỳ một cơ hội làm ăn nào mà qua mắt nổi Thìn. Nhờ sự chăm chỉ, con giáp này có thể tích cóp được khoản tiền kha khá cho các dự định trong tương lai.

Tử vi thứ Tư ngày 4/8/2021 của Tỵ

Ngày hôm nay đối với Tỵ là một ngày tràn ngập niềm vui. Tuy nhiên, niềm vui ấy không đến từ chuyện tiền bạc, mà là từ chuyện gia đình và công việc của con giáp này. Tỵ đặt ra cho mình các mục tiêu công việc và hoàn thành tốt, được lời khen ngợi của cấp trên. Cuộc sống gia đình của Tỵ cũng ấm êm, thuận hòa, giúp con giáp này có động lực để cố gắng hơn.

Thứ Tư tuần này là một ngày nhiều niềm vui với người tuổi Tỵ- Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 4/8/2021 của Ngọ

Theo dự đoán của tử vi hàng ngày, trong ngày thứ Tư tuần này, nhiều cơ may tiền bạc tìm đến với Ngọ. Con giáp này làm gì cũng trúng lớn. Nếu làm công việc kinh doanh, đầu tư thì sẽ kiếm được lời to, còn nếu làm công ăn lương thì cũng được cất nhắc lương thưởng xứng đáng. Nói chung, mọi việc đều sẽ tốt đẹp trong ngày hôm nay, và một phần sẽ phụ thuộc vào thái độ làm việc của Ngọ có tốt hay không.

Tử vi thứ Tư ngày 4/8/2021 của Mùi

Tử vi căn dặn người tuổi Mùi trong ngày thứ Tư tuần này làm việc gì cũng phải cẩn thận, đừng quá hấp tấp mà mang hại đến thân. Mùi sẽ có thể gặp phải một vài rắc rối trong công việc, nhưng đừng quá lo lắng, bởi rắc rối nào rồi cũng sẽ được hóa giải. Điều quan trọng là con giáp này cố gắng như thế nào để vượt qua một cách tốt nhất mà thôi.

Tử vi thứ Tư ngày 4/8/2021 của Thân

Tử vi học cho biết, ngày thứ Tư 4/8/2021 không được tốt cho lắm đối với người tuổi Thân. Con giáp này mở mắt ra đã đón nhận chuyện không vui, cả ngày phải dành thời gian để giải quyết rất nhiều chuyện phiền phức do người khác gây ra. Tử vi khuyên rằng, Thân đừng nên lo lắng, càng lo lắng càng hỏng chuyện. Cứ mạnh mẽ lạc quan và cố gắng hết mình để vượt qua.

Thân cần cố gắng hơn nhiều để đạt được những thứ mình mưu cầu – Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 4/8/2021 của Dậu

Nhìn chung đây sẽ là một ngày tương đối thuận lợi với người tuổi Dậu. Mọi thứ từ công việc, tiền bạc đến tình cảm đều ổn định, có chiều hướng tăng lên. Người tuổi Dậu hiện đang ấp ủ khá nhiều dự định mới, tuy nhiên, đây chưa phải là lúc thích hợp để Dậu hiện thực hóa điều đó. Cần một quá trình chuẩn bị lâu dài và kỹ lưỡng mới có thể mang lại hiệu quả cao.

Tử vi thứ Tư ngày 4/8/2021 của Tuất

Từ đầu ngày, Tuất đã phải hao tốn tiền của. Trong suốt cả ngày, tài chính của Tuất cứ tăng giảm liên tục, vừa mới đón nhận một khoản lộc nhỏ đã phải chi ra ngoài. Tuất cần kiểm soát, cân đối tình hình thu chi hợp lý, đừng bao giờ làm 10 mà tiêu hết 10, hãy học cách tiết kiệm, để dành một khoản tiền dắt lưng phòng lúc cần đến.

Tử vi thứ Tư ngày 4/8/2021 của Hợi

Người tuổi Hợi trong thứ Tư tuần này có thể đối diện với rắc rối liên quan đến các mối quan hệ xã giao. Hợi nên đề phòng, bởi không phải bất cứ ai cũng là người đáng tin cậy. Hợi có một tấm lòng bao dung, nhưng đừng nhẹ dạ, tin tưởng vào những lời đường mật. Trong ngày này, tài lộc và công việc của Hợi không có gì thay đổi. Con giáp này tiếp tục cố gắng vì thành công vẫn còn đang ở trước mắt.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.