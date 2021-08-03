Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 4/8/2021: 3 con giáp bội thu tiền tài, công việc may mắn nhờ có quý nhân nâng đỡ hết mực

Tử vi hàng ngày 03/08/2021 07:31

Theo dự đoán của tử vi hàng ngày, trong ngày mai, thứ Tư ngày 4/8/2021, 3 con giáp sau sẽ gặp vận may lớn về tiền bạc, công việc cuộc sống cứ suôn sẻ thuận lợi đủ đường.

Tuổi Ngọ

Ngày mai, thứ Tư ngày 4/8/2021 chính là một ngày cực kỳ may mắn dành cho người tuổi Ngọ. Theo số sách tử vi hàng ngày, người tuổi Ngọ được Thiên Kim chiếu mệnh, vận may tràn trề, đặc biệt là vận may về tài lộc. Ngọ có thể nhận nhiều khoản tiền lớn trong ngày mai.

tu vi hang ngay 1
 Ngày mai chính là ngày cực may mắn dành cho Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ bản tính ngay thẳng, siêng năng, làm việc gì cũng làm hết sức mình, nhờ đó mà luôn được cấp trên trọng dụng, cấp dưới kính nể. Công việc của Ngọ trong ngày mai cũng được dự đoán sẽ rất suôn sẻ, hiệu quả mà không có bất kỳ vướng mắc nào.

Tuổi Dần

Trong ngày mai, người tuổi Dần có thể phải đứng trước nhiều sự lựa chọn quan trọng. Đây đều là những cơ hội mới mà quý nhân ban tặng cho Dần. Nếu sáng suốt quyết định đúng, Dần có thể nháy mắt đổi đời, từ khó khăn hóa thành giàu sang bậc nhất. Nhìn chung, trong ngày mai, người tuổi Dần chỉ toàn đón nhận tin vui, may mắn, mọi rắc rối trong công việc, cuộc sống trước đó đều đã được giải quyết ổn thỏa.

tu vi hang ngay 2
 Dần không cần phải lo lắng bất cứ điều gì vào ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tí

Tí là con giáp rất siêng năng, một ngày của Tí thời gian phần lớn là dành để làm việc kiếm tiền. Ngày mai cũng như vậy, tuy nhiên, trong ngày mai, Tí có cơ hội đón nhận nhiều tài lộc hơn mọi ngày, nhờ có quý nhân bên cạnh nâng đỡ nên hoàn thành công việc sớm hơn dự định.

tu vi hang ngay 3
 Ngày mai sẽ là ngày Tí có nhiều cơ hội tài lộc hơn mọi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Theo dự đoán của tử vi hàng ngày, trong ngày mai, người tuổi Tí có sự thay đổi mới trong công việc, con giáp này có thể được giao cho nhiệm vụ quan trọng hơn. Tí hãy nắm bắt cơ hội này, vì đây sẽ là cơ hội quan trọng để Tí có bước tiến mới trong công việc.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Trung tuần tháng 8, 4 con giáp thu nhập gấp bội, càng trong gian khó càng kiếm ra nhiều tiền

Trung tuần tháng 8, 4 con giáp thu nhập gấp bội, càng trong gian khó càng kiếm ra nhiều tiền

Dựa trên dự đoán của tử vi hàng ngày, từ trung tuần tháng 8 này, 4 con giáp sau sẽ có sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc theo đó cũng tăng lên bội phần.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi 12 con giáp Dự đoán tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 38 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 38 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 38 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 7 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 31 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề