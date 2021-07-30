Trời đất xoay vòng, 3 con giáp hưởng lộc cũ chưa xong lại tiếp tục đón thêm lộc mới cực to trong 21 ngày tới

12 con giáp tử vi 30/07/2021 06:57

Dự đoán của tử vi hàng ngày ít khi nào có sai, trong 21 ngày tới đây, 3 con giáp này sẽ liên tiếp đón lộc, tiền tài đã nhiều nay càng nhiều thêm.

Tuổi Sửu

Trong suốt tháng 7/2021, người tuổi Sửu đã được Thần Tài ưu ái, gõ cửa ban lộc mỗi ngày. Sửu nhờ đó mà tiền bạc trong người lúc nào cũng rủng rỉnh, mọi sự đều suôn sẻ như ý muốn. Hưởng thụ chưa hết thì chuẩn bị bước sang tháng 8 đây, người tuổi Sửu lại tiếp tục đón nhận tin vui tài lộc, tiền của dồn dập về khiến con giáp này phải đếm mỏi cả tay. Tử vi hàng ngày cho biết, nhất là trong khoảng thời gian 21 ngày trước mắt, Sửu chỉ cần ngồi ở nhà cũng có thể chiêu tài đón lộc. Vận trình con giáp này thăng tiến không sao kể hết.

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 Mọi may mắn đều dồn hết cho Sửu trong 21 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn chí thú làm ăn, tiền bạc rất biết cách giữ, một khi kiếm ra tiền sẽ tính toán hợp lý, chẳng bao giờ để thất thoát lãng phí một đồng. Bản tính này rất đáng khen, lại giúp con giáp này tích cóp được của cải sung túc nơi thân, không lo thiếu ăn thiếu mặc bao giờ. Trong 21 ngày tới đây, túi tiền của Tỵ sẽ được tăng lên bội phần, nhờ rơi vào trúng thời điểm các nguồn thu nhập của con giáp này cùng đổ dồn về tay.

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 Người tuổi Tỵ kiếm được một đồng sẽ chắc một đồng, nhờ đó tài lộc lúc nào cũng rủng rỉnh trong người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần siêng năng chăm chỉ, ít khi nào dám lười biếng. Trong công việc, Dần luôn dành sự tập trung cao độ, được giao 1 việc thì làm tới 10 việc, thành quả nhờ đó mà cũng cao hơn người xung quanh. Chính sự cần cù này đã giúp Dần luôn trong trạng thái bận rộn và kiếm ra tiền. Tiền cũ kiếm ra chưa kịp tiêu thì tiền mới đã về đến, Dần cứ thế mà tích cóp được một khoản kha khá, thực hiện nhiều dự định mơ ước của mình.

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 Thành quả mà Dần nhận về vô cùng xứng đáng với công sức mà con giáp này bỏ ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tí

Con giáp này ăn chắc mặc bền, ít khi nào dám mạnh tay chi tiền đầu tư hoặc tham gia một cơ hội kiếm tiền mới. Tí chỉ chú tâm làm việc, không những một mà nhiều việc cùng lúc. Tí lấy công làm lời, bỏ công sức 1 thì thu về đến 10. Đặc biệt, vòng thời gian 21 ngày tới đây sẽ trùng khớp với lúc mà Tí được nhận những phần lợi nhuận, lương thưởng của mình. Chưa hết, con giáp này có khả năng trúng thưởng hoặc được cho tiền bất ngờ.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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