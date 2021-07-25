Vào đúng Rằm tháng 7, các con giáp này VƯỢNG KHÍ NGÚT NGÀN, cải vận giàu sang, thoát khỏi nợ nần

Tháng cô hồn, dù ai có nói ngả nói nghiêng thì 3 con giáp này đã được tử vi hàng ngày dự đoán sẽ đón nhận lộc khí tràn trề, may mắn vô biên.

Tuổi Mùi

Lá số tử vi hàng ngày của người tuổi Mùi cho biết, trong ngày Rằm tháng 7 sắp tới, cát tinh sẽ ở sẵn bên cạnh để soi sáng cho vận trình tài lộc của Mùi. Con giáp này có duyên với tiền bạc, dù làm ít cũng có thu nhập khá, đầu tư chỗ nào chỗ nấy cũng trúng đậm.

Đúng ngày Rằm tháng 7, người tuổi Mùi sẽ gặp rất nhiều may mắn – Ảnh minh họa: Internet

Mùi là con giáp khá hiền lành, chịu thương chịu khó, không vì vất vả mà nản lòng, buông xuôi. Bản thân con giáp này vốn chịu đựng nhiều cực khổ, nhưng đừng lo, cho đến ngày giữa tháng 7 âm lịch, mọi khó khăn vất vả của Mùi cũng sẽ được xua đi hết.

Tuổi Tỵ

Bước vào tháng 7 âm lịch, người tuổi Tỵ được dự đoán sẽ liên tục gặp may mắn. Nhất là vào giữa tháng, đúng vào ngày Rằm, khí vận của Tỵ bất ngờ tăng cao, tài lộc tìm đến tận tay, công việc thuận lợi suôn sẻ. Không chỉ có vậy, tử vi còn dự đoán Tỵ sẽ gặp rất nhiều chuyện vui trong cuộc sống, gia đình ấm êm, thuận hòa.

Nhiều niềm vui đang đợi người tuổi Tỵ vào đúng Rằm tháng 7 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xuất thân của Mão dù nghèo khó hay giàu sang, sung sướng hay vất vả thì sớm muộn gì con giáp này cũng sẽ được sống một cuộc sống an nhàn, sung túc, nhờ vào sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình. Nhưng để làm được như vậy, Mão phải trải qua tháng năm khổ luyện lâu dài. Còn trước mắt, sẽ có những khoảng thời gian nhất định mà con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc.

Số mệnh Mão sớm muộn gì cũng phải sống trong giàu sang sung sướng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hàng ngày cho biết, trong tháng 7 âm lịch này, Mão sẽ gặp được quý nhân của đời mình, quý nhân sẽ tương trợ cho Mão có thể hút cạn lộc trời, tài chính đi lên mạnh mẽ. Nhiều cơ hội tốt sẽ đến với Mão trong thời gian này, đừng bỏ qua kẻo tiếc nuối.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ở hiền gặp lành, 4 con giáp được trời ban đủ PHÚC – LỘC – THỌ, cuộc sống ấm êm trong 3 tuần tới Tử vi hàng ngày đã nói, 4 con giáp dưới đây chỉ cần sống tốt đời đẹp đạo, kiểu gì cũng được bề trên cho hưởng một cuộc sống an nhàn, đủ đầy, chẳng thiếu thứ gì.

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