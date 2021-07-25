Ở hiền gặp lành, 4 con giáp được trời ban đủ PHÚC – LỘC – THỌ, cuộc sống ấm êm trong 3 tuần tới

Trong 3 tuần tới, quý nhân xuất hiện làm cho người tuổi Hợi vận trình êm ả, hanh thông, kiếm tiền cũng dễ dàng hơn bao giờ hết. Tử vi hàng ngày cho biết, bước vào 21 ngày này, Hợi có nhiều cơ hội để mở rộng việc làm ăn, nhờ có Chính Quan hỗ trợ nên công danh sự nghiệp cứ thăng tiến vùn vụt. Không chỉ vậy, nhờ bản tính hiền lành, hay giúp đỡ người khác, nên Hợi còn được bề trên ban cho phúc đức dồi dào, cuộc sống viên mãn không phải lo lắng điều gì.

Trời sinh tuổi Tí hiền hòa, chân chất, gặp ai khó cũng sẵn lòng dang tay giúp đỡ. Chính điều này giúp Tí được quý nhân mến mộ, luôn ở bên để nâng đỡ, tương trợ cuộc sống. Tử vi hàng ngày cho biết, trong 21 ngày tới, Tí sắp bước vào vận trình rực rỡ của mình. Công việc của Tí có bước phát triển đáng kể, nhiều mong ước của Tí được thành hiện thực. Quan trọng nhất là chuyện tài chính, Tí được ơn trên ban phát cho rất nhiều lộc, chỉ 3 tuần nhưng đủ để Tí tích cóp cho nhiều dự định của mình.

Ở hiền gặp lành, Tí sắp nhận được rất nhiều lộc lá trong 21 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự xuất hiện của Tam Hợp báo hiệu nhiều điều tốt lành dành cho người tuổi Thân trong 3 tuần tới. Về phương diện sự nghiệp, con giáp này nhận được nhiều tin vui, mở rộng việc làm ăn, phất lên như diều gặp gió. Còn về tài chính, có thể nói, trong khoảng vài tháng trở lại đây, thì quãng thời gian 3 tuần trước mắt này chính là lúc mà Thân đón nhận nhiều tài lộc nhất. Nhiều khoản thu bắt đầu đổ dồn về túi giúp Thân có được số tiền lớn.

Thu nhập tăng vọt giúp Thân nháy mắt đã trở thành đại gia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn chú tâm làm ăn, mặc cho ai sân si, ganh đua cũng không làm con giáp này bị phân tâm. Trong vòng 3 tuần tới, cuộc sống của Dần được dự đoán sẽ có nhiều thay đổi. Trong khi sự nghiệp ngày càng lên hương thì tài chính của Dần cũng nở hoa rực rỡ. Đón nhận quá nhiều tin vui giúp Dần có thêm hứng khởi và động lực để tiếp tục cố gắng. Cứ đà này, cho đến cuối năm, Dần có thể sở hữu vài ba sổ tiết kiệm, lại tậu được nhà xe đúng như ao ước.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.