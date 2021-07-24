10 ngày cuối tháng 6 âm lịch: 3 con giáp tranh thủ vơ vét túi Thần Tài hưởng trọn lộc lá

Tử vi hàng ngày nói rõ, số mệnh người tuổi Tuất trong tháng 6 âm lịch này khó thoát khỏi sự giàu có. Từ đầu tháng đến nay, tình hình tài chính của Tuất nhìn chung tạm ổn, có tăng nhưng chưa đột phá. Vậy nên đến cuối tháng này, đặc biệt trong vòng 10 ngày cuối tháng 6 âm, người tuổi Tuất hãy chuẩn bị “may túi ba gang” để đựng trọn tài lộc Thần Tài ban.

Nhiều khoản thu nhập sẽ đến với Tuất cùng một lúc, giúp con giáp này đang nhẵn túi bỗng trở thành đại gia, tiền bạc rủng rỉnh trong người. Tử vi cũng nói, Tuất sắp có sự đột phá mới trong sự nghiệp, sự chăm chỉ sẽ giúp con giáp này có cơ hội thăng tiến lên một vị trí cao hơn hiện tại.

Trong vòng 10 ngày cuối của tháng 6 âm lịch, những người tuổi Sửu đón nhận phúc khí ngập tràn, may mắn vây quanh kín lối. Nếu như hiện tại, Sửu đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề rắc rối và đau đầu, thì trong 10 ngày cuối tháng 6 âm lịch, quý nhân sẽ giúp Sửu giải quyết được hết những vấn đề này. Theo lá số tử vi hàng ngày của Sửu, 10 ngày cuối tháng 6 âm cũng chính là thời cơ vàng, vài tháng mới có một lần dành cho Sửu. Nhân cơ hội này, Sửu hãy tận dụng hết các cơ hội kiếm tiền và đừng bỏ sót cơ hội nào.

Túi tiền của Sửu trong cuối tháng 6 này sẽ căng đầy giúp con giáp này tràn đầy niềm vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình tài lộc của Dậu hiện đang có dấu hiệu khởi sắc, chỉ cần bước vào đúng 10 ngày cuối cùng của tháng 6 âm lịch, Dậu có thể nhìn thấy tài vận của mình đi lên rõ rệt. Các khoản thu nhập từ tiền lương, thưởng, tiền lời kinh doanh, đầu tư bên ngoài không hẹn mà cùng lúc chui vào túi Dậu.

Nhiều khoản tài lộc sẽ ùa về túi Dậu cùng một lúc - Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện sự nghiệp, Dậu vẫn giữ vững công việc hiện có của mình, không chỉ một mà nhiều việc cùng lúc. Khả năng làm việc của Dậu được cải thiện nhờ tinh thần tập trung hơn mà không bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.