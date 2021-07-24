Thời cơ đã điểm, chỉ 20 ngày tới, 4 con giáp này ở nhà thì trúng số, ra đường lại ‘rơi xuống hố vàng’

12 con giáp tử vi 24/07/2021 06:26

Chỉ cần bước vào thời gian 20 ngày trước mắt, tử vi hàng ngày cho biết 4 con giáp dù có khổ đến đâu cũng dang tay chào đón may mắn, tài lộc, lại có quý nhân kề bên tương trợ trăm điều.

Tuổi Sửu

Quý nhân đang chờ sẵn những người tuổi Sửu ở phía trước, trong 20 ngày tới, dù Sửu có làm gì, đi đâu thì tài vận may mắn vẫn luôn bám theo chân. Tử vi hàng ngày nói, đây chính là thời cơ vàng son dành cho Sửu, đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Sửu có tính siêng năng, tuy nhiên, cần rèn thêm chút nhạy bén để có thể hốt trọn tài lộc về tay mà không để sót tí nào.

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 20 ngày tới chính là lúc người tuổi Sửu có cơ hội hái lộc lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn rất may mắn lại được có tên trong sổ vàng của Thần Tài, lộc lá cũ hưởng chưa xong, nay lại sắp đón nhận thêm nhiều khoản lộc mới. Người tuổi Thìn vận trình tươi sáng, may mắn vây quanh trong 20 ngày tới. Trong công việc, Thìn sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, hiệu quả mang lại cực kỳ cao. Con giáp này có khả năng trong thời gian tới sẽ không còn làm một nhân viên bình thường mà sắp sửa lên chức, tăng lương vùn vụt.

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 Thìn sẽ có vô vàn cơ hội mới cho bản thân trong 20 ngày tới đây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Bề trên đã chỉ định những ai cầm tinh tuổi Mùi sẽ mau chóng nhận được lộc lá trời ban trong 20 ngày tới. Nếu như trước đây, Mùi làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, đôi khi còn gặp thất bại, tiền của thâm hụt, thì trong 20 ngày tới đây, Mùi chỉ cần làm 1 cũng có thể lời 10, tiền của chỉ có thể tăng lên chứ không hề giảm sút.

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 Chúc mừng tuổi Mùi vì sắp nhận lộc lớn từ bề trên – Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ có Phúc tinh chiếu mệnh, trong 20 ngày tới đây, dù thời gian không quá dài, nhưng cũng đủ để người tuổi Dậu có thể hái lộc đầy túi. Bản tính con giáp này thông minh và nhanh nhẹn, phù hợp với những công việc kinh doanh, gặp gỡ đối tác khách hàng. Trong thời gian 20 ngày tới đây, Dậu sẽ được sống trong vận trình khởi sắc, cả tình tiền và sự nghiệp đều ‘lên hương’ thấy rõ.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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