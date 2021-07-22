3 con giáp có mối lương duyên với tiền bạc, dù làm chơi cũng ăn thật, đầu tư đâu là trúng đó trong 5 tháng tới

12 con giáp tử vi 22/07/2021 18:39

Chuyên gia tử vi hàng ngày gọi tên đúng 3 con giáp sau, trong 5 tháng tới, tức từ bây giờ cho đến hết năm, sẽ liên tục gặp chuyện may về tiền bạc, làm ăn trúng đậm.

Tuổi Thìn

Chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa là kết thúc năm 2021. Tử vi hàng ngày dự báo trong khoảng thời gian này, người tuổi Thìn sẽ được hưởng trọn tài lộc mà nhà trời dành riêng cho mình. Đường tài lộc, công danh của Thìn phất lên như diều gặp gió, cuộc sống dư dả, sung túc.

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 5 tháng tới là lúc mà Thìn sẽ được hưởng trọn tài lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học cũng nói rõ, trong thời gian này, Thìn không còn rảnh rỗi để nghỉ ngơi nữa, đây chính là lúc mà con giáp này cần tăng tốc, để mau chóng đạt được mục tiêu mình đặt ra. Thìn nên nhớ, chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo, dù khó khăn đến đâu cũng nhất định không được nản chí. Càng cố gắng, Thìn càng có cơ hội đổi đời.

Tuổi Mùi

Trong 5 tháng cuối năm này, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội gặp được quý nhân tương trợ cho mọi thứ trong cuộc sống. Cục diện tam hợp cũng giúp con giáp này làm đâu trúng đó, đầu tư 1 mà trúng được cả 100. Người tuổi Mùi có quyết tâm rất lớn với tiền tài nên luôn tìm cho mình cơ hội để kiếm thật nhiều tiền. Mơ ước của Mùi sắp thành hiện thực trong 5 tháng cuối năm này, hãy cứ cố gắng và thật tỉnh táo làm việc, mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến.

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 Khao khát làm người giàu của Mùi sắp trở thành hiện thực – Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ có vì sao Tinh Tú chiếu mệnh, người tuổi Dậu trong 5 tháng tới sẽ liên tục gặp chuyện may, nhất là trong công việc. Với người làm việc kinh doanh, tài chính,… sẽ có cơ hội gặp được khách hàng lớn, hợp đồng khủng. Còn với người làm công ăn lương, công việc thuận lợi vô bờ bến, lương bổng cải thiện rõ rệt. Nhờ đó, Dậu có thể đạt được mục tiêu đặt ra cho năm nay.

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 Dậu chuẩn bị tinh thần đón toàn chuyện vui trong 5 tháng tới – Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, người tuổi Dậu có nhiều niềm vui, giúp bạn có thêm động lực để cố gắng. Tuy nhiên, tử vi có nói, có một điều Dậu nên chú ý, chính là lời ăn tiếng nói của mình, có thể Dậu sẽ mắc phải một chút sai lầm nhỏ trong các mối quan hệ, nhưng tất cả đều sẽ được con giáp này giải quyết ổn thỏa.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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