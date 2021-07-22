Qua cơn bĩ cực, tới hồi thái lai, đúng 15 ngày tới, 4 con giáp thi nhau lượm tiền, sự nghiệp khởi sắc

12 con giáp tử vi 22/07/2021 06:50

Vượt qua khó khăn, chông gai, trong 15 ngày tới đây, 4 con giáp này được tử vi hàng ngày dự đoán chắc chắn hưởng lộc, sự nghiệp cũng gặp nhiều may mắn.

Tuổi Tuất

Thời gian qua, Tuất đã gặp không ít khó khăn trong công việc, đặc biệt, con giáp này phải đối diện với áp lực tài chính rất lớn. Cuộc sống của Tuất đã từng vất vả, nhọc nhằn, chỉ mong yên ổn làm ăn để tích lũy tiền bạc. Ông trời luôn luôn có mắt, sự nỗ lực, thành tâm của Tuất đã giúp con giáp này có cơ hội được ban lộc lớn, phước đức tề thiên quanh mình.

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 Nỗ lực của Tuất cuối cùng cũng được đền đáp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hàng ngày chỉ rõ, chỉ trong nửa tháng tới đây, dù có đi ngược về xuôi, ở bên cạnh Tuất lúc nào cũng là Thần Tài và quý nhân, vừa hộ mệnh may mắn, vừa tương trợ tài lộc. Khổ tận cam lai, những vất vả nhọc nhằn rồi cũng qua, cuối cùng Tuất cũng bước đến cuộc sống an nhàn, hưởng thụ.

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi bản tính hiền hòa, chẳng bao giờ hơn thua với đời, chỉ chăm chú cặm cụi làm việc của mình. Mặc dù không quá mong cầu một cuộc sống xa hoa, tiền tỷ, nhưng những cố gắng của Mùi rồi cũng sẽ được đền đáp bằng rất nhiều tài lộc, may mắn. Tử vi hàng ngày nói, trong 15 ngày tới, tuy không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng chính là thời điểm vàng để Mùi có thể gặp được tài lộc lớn mà không phải ai cũng có được.

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 Tài lộc của Mùi sắp ‘nở hoa’ trong 15 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cứ ngỡ cuộc sống chỉ toàn khó khăn, nào ngờ, chỉ 15 ngày tới, người tuổi Thìn sẽ được vận may ập đến lúc nào không hay. Con giáp này đang phải loay hoay với rất nhiều dự định, nhưng hầu hết đều dở dang do thiếu tài chính. Trong 15 ngày trước mắt, Thìn nên tập trung công việc thật tốt để tranh thủ hốt bạc, sau đó thực hiện các dự định của mình cũng không muộn.

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 Thìn sắp đón ‘mưa’ tài lộc do bề trên ban tặng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học nói rằng, thời gian 15 ngày tới sẽ có những ngày chuyển giao từ tháng 7 sang tháng 8, trong khoảng thời gian này, vận may sẽ càng tràn trề, Thìn cứ nằm im mà tận hưởng lộc lá. Sau thời gian này, tử vi dự đoán Thìn sẽ còn nhiều tin vui khác chờ đợi.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Đúng hai tháng tới, 4 con giáp sau yên tâm sẽ có lộc lớn, ít thì tiền trăm bạc triệu, nhiều thì thành đại gia tiền tỷ

Đúng hai tháng tới, 4 con giáp sau yên tâm sẽ có lộc lớn, ít thì tiền trăm bạc triệu, nhiều thì thành đại gia tiền tỷ

Các con giáp sau cứ yên tâm, khó khăn sắp sửa qua hết, tử vi hàng ngày cho biết đúng hai tháng tới, tiền của về tay, chỉ cần nằm im cũng được hưởng lộc.

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