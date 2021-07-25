Thiên cơ bất khả lộ: 4 con giáp âm thầm hưởng lộc, sự nghiệp thăng tiến, cầu gì trúng nấy trong 15 ngày tới

12 con giáp tử vi 25/07/2021 14:38

Sổ sách nhà trời đã định, vào đúng 15 ngày tới đây, 4 con giáp sau không nằm ngoài dự đoán của tử vi hàng ngày về một cuộc sống giàu sang, sung túc, tiền tài dư dả.

Tuổi Thìn

Suốt gần một tháng qua, những người tuổi Thìn đã đối mặt với rất nhiều khó khăn trong công việc, tiền bạc. Tử vi hàng ngày chỉ rõ, trong thời gian 15 ngày tới đây, mọi khó khăn sẽ sớm qua đi, bản tính mạnh mẽ, quyết đoán cùng với sự tương trợ của quý nhân sẽ giúp Thìn thăng tiến mạnh mẽ. Lần lượt những cơ hội làm ăn phát tài kéo đến bên Thìn, giúp con giáp này dễ dàng làm giàu mà không cần phải lo chuyện tiền nong.

tu vi hang ngay 1
 Thìn cứ nỗ lực, lộc lá rồi sẽ đến bên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh người tuổi Sửu bản tính siêng năng, chăm chỉ, trong hoàn cảnh nào cũng  không bao giờ chùn bước. Đúng 15 ngày tới đây, Sửu lại được Thiên Kim chiếu mệnh, vận số giàu sang chờ sẵn, Sửu chỉ cần bước chân vào đúng quãng thời gian này sẽ hốt vàng hốt bạc, âm thầm mà tận hưởng cuộc sống giàu sang, sung sướng.

tu vi hang ngay 2
 Đây là cơ hội để Sửu hái vàng hái bạc, thu lợi nhuận khủng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày dự đoán, tài vận của người tuổi Ngọ trong vòng nửa tháng tới đây sẽ phất lên như vũ bão, tiền tài cứ từ nơi đâu tự tìm đến bên con giáp này. Trên phương diện sự nghiệp, Ngọ gặp nhiều may mắn, những chuyện khó khăn tưởng chừng không thể nào thực hiện thì lại dễ dàng như trở bàn tay. Con giáp này có thêm nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống gặp nhiều niềm vui, an nhàn hưởng thụ thành quả mình xây dựng.

tu vi hang ngay 3
 Tin vui dồn dập kéo đến, Ngọ sẽ có cuộc sống ngập tràn hạnh phúc, phú quý giàu sang vô kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu bước vào năm 2021 này đã đặt ra mục tiêu sẽ tích cóp được số tiền lớn để thực hiện các dự định của mình. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, người tuổi Dậu đã gặp không ít khó khăn, tình hình tài chính có phần đi xuống. Phải đến thời gian này, Dậu mới có thể thở phào mà hưởng vinh hoa. Bề trên ban lộc cho Dậu âm thầm mà hưởng thụ, nhất là trong 15 ngày tới. Nhiều cơ hội để Dậu phát tài đổi vận, con giáp này cứ cố gắng hết sức, rồi thành công cũng sẽ đến bên.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Vào đúng Rằm tháng 7, các con giáp này VƯỢNG KHÍ NGÚT NGÀN, cải vận giàu sang, thoát khỏi nợ nần

Vào đúng Rằm tháng 7, các con giáp này VƯỢNG KHÍ NGÚT NGÀN, cải vận giàu sang, thoát khỏi nợ nần

Tháng cô hồn, dù ai có nói ngả nói nghiêng thì 3 con giáp này đã được tử vi hàng ngày dự đoán sẽ đón nhận lộc khí tràn trề, may mắn vô biên.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp Dự đoán tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 1 giờ 25 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 25 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 3 giờ 25 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 4 giờ 25 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 54 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề