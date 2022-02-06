Tử vi thứ Hai ngày 7/2/2022: tuổi Tỵ thoải mái chi tiêu nhờ kinh doanh có lời cao, tuổi Hợi công việc suôn sẻ thuận lợi

Hôm nay tuổi Tý có Thương Quan chiếu mệnh, đầu xuân năm mới lại trúng ngày cuối tuần mà phải đi làm không mấy vui vẻ, hay gặp rắc rối. Thông minh, tài giỏi nhưng Tý dễ làm mất lòng đồng nghiệp vì tính cách cứng đầu, hiếu thắng. Người làm tự do dễ bị mất dự án hoặc mất việc như chơi.

Tiền bạc cũng dồi dào và khởi sắc không kém gì mặt tình cảm. Nhiều bạn kinh doanh hôm nay chọn giờ đẹp để mở hàng cũng được lộc từ khách. Đầu năm làm ăn khấm khá, đông khách, buôn may bán đắt, tiền vào túi.

Tuy nhiên, mặt tình cảm lại khá tốt khi Thủy sinh Mộc. Gia đình vui vẻ bên nhau, nhiều người có họ hàng từ xa đến thăm tổ chức tiệc rượu. Người có đôi sắp tới sẽ có tin vui, có nhiều đôi chuẩn bị có hỷ sự.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có Chính Ấn chiếu mệnh, ngày cuối tuần đầu tiên của năm 2022 khá chậm chạp. Hôm nay người làm công ăn lương thì ít biến động, những người làm chủ cửa hàng, làm tự do thì khác. Thông minh nhưng không có chí lớn nên vẫn còn ì ạch, sự nghiệp chuẩn bị có dấu hiệu đi lùi.

Mộc khắc Thổ khiến tình cảm đi xuống, anh chị em trong nhà hay cãi cọ lục đục vì chuyện gia đình. Có xu hướng chỉ trích người khác thái quá và gây khó chịu cho những người xung quanh.

Hôm nay, có thể phải đứng trước một số quyết định quan trọng liên quan đến mục tiêu kiếm tiền trong năm mới. Hãy thật sự cẩn trọng và nhớ đừng quá tham lam. Khuyên tuổi Sửu nên từ từ suy nghĩ, đừng bốc đồng.

Tuổi Sửu có Chính Ấn chiếu mệnh, ngày cuối tuần đầu tiên của năm 2022 khá chậm chạp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngày này tuổi Dần có Thiên Tài nên chủ yếu tập trung vào những người đang có nghề phụ, công việc tay trái hoặc làm thêm ngoài giờ. Nhiều người được khách ủng hộ, cho thêm lộc đầu năm nhưng nhiều người quá chú trọng hình thức mà làm hỏng việc, dễ xảy ra tranh cãi khi làm việc.

Hai hành Mộc tương hòa giúp đời sống tình cảm không có nhiều thăng trầm. Mối quan hệ hài hòa với bạn bè thân cận chính là điểm sáng nhất trong ngày. Những người này giúp tạo thêm niềm vui, nâng đỡ khi bạn cần, nhất là mặt tài chính.

Bạn có thể chấp nhận một chút mạo hiểm về tài chính. Nhờ đó, thu nhập cá nhân của bạn sẽ được cải thiện một chút dù không nhiều nhưng đó cũng là lộc đầu năm.

Tuổi Mão

Đường tình duyên của tuổi Mão trong ngày bị một người mệnh Kim làm nhiễu loạn cuộc sống vậy nên lúc này bạn không được vui.

Công việc có Thương Quan xuất hiện trong ngày khiến cho bạn cảm thấy rất bực bội khi liên tục bị người khác lừa. Người tuổi Mão trong ngày này dễ bị người khác quỵt nợ.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn được gia đình giới thiệu cho một đối tượng để lập gia đình, với phận nữ chắc chắn đó sẽ là người bạn đời phú quý. Công việc người tuổi Thìn trong ngày này nên nhờ sự giúp đỡ của gia đình thì hơn vì chỉ họ mới có thể giúp bạn được thôi.

Tình hình tài chính sắp tới của tuổi Thìn được khôi phục so với thời gian trước. Trong ngày này, tuổi Thìn có Bạch Hổ vây hãm, do vậy bạn không nên quá khắt khe với bản thân.

Tuổi Tỵ

Đường tình duyên, Tuổi Tỵ nếu muốn tiến đến với người mệnh Kim thì tốt nhất bạn nên chú ý đến việc lấy lòng gia đình của họ.

Về công việc, hôm nay mệnh chủ vì một sự cố nhỏ mà bạn rất mệt mỏi và không muốn làm việc gì. Tài chính, Tuổi Tỵ có thể chi tiêu thoải mái nhờ kinh doanh có lời cao.

Hôm nay mệnh chủ vì một sự cố nhỏ mà bạn rất mệt mỏi và không muốn làm việc gì. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mệnh chủ có Tam Hợp giúp đỡ nên thời gian gần đây bạn có thể làm lành hay bắt đầu một tình yêu mới. Trong ngày này, người tuổi Ngọ rất cần bổ sung thêm kiến thức mới có thể đảm đương được công việc hiện tại.

Tuổi Ngọ nên cảnh giác với người bạn mới nếu họ định vay tiền của bạn trong ngày này.

Tuổi Mùi

Về tình duyên, tuổi Mùi đang có nhiều dự định cho gia đình tuy nhiên bạn lại không hài lòng về người ấy cho lắm. Trong công việc tuổi Mùi có thể bắt đầu khai Xuân từ hôm nay nên không cần chờ đợi thêm.

Về tài chính tuổi Mùi trong ngày này, bạn rất có thể phải chi một số tiền lớn mới có thể duy trì được công việc kinh doanh của mình. Khi nói chuyện với người lớn bản mệnh nên cẩn trọng hơn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong ngày không nên tỏ ra quá khắt khe với người ấy vì họ cũng chẳng làm gì bạn. Trong công việc tuổi Thân cũng nên thận trọng hơn trong các hợp đồng, giấy tờ mà mình ký tá. Bản mệnh nợ một khoản tiền nhỏ để có thể chi trả cho gia đình.

Tuổi Dậu

Ngày có Kiếp Tài lâm vận nên những người làm quản lý, cấp trên sẽ bị tranh giành quyền lợi trong công việc. Đi làm hôm nay thì đau đầu, không có tiếng nói trong cơ quan.

Cục diện Kim khắc Mộc cho thấy các cặp vợ chồng nên tôn trọng không gian riêng của nhau. Người đang yêu cảm thấy người ấy đang cố tình thay đổi bạn theo ý muốn của họ.

Hôm nay vận tài lộc của Dậu không được tốt cho lắm, sự bất cẩn của bạn sẽ dẫn tới những tổn thất nhất định về tiền bạc và tài sản. Tốt nhất con giáp này nên thận trọng trong đầu tư.

Ngày có Kiếp Tài lâm vận nên những người làm quản lý, cấp trên sẽ bị tranh giành quyền lợi trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mộc khắc Thổ khuyên Tuất nên cân bằng thời gian cho các khía cạnh trong cuộc sống, đặc biệt là tình cảm. Bạn bỏ bê gia đình quá nhiều, quá tham công tiếc việc. Hãy để người ấy và gia đình cảm nhận được rằng bạn luôn ở bên để họ có thể thoải mái dựa vào khi cần chứ không phải là bất cần.

Tuổi này ra ngoài hay có quý nhân trợ mệnh, càng nỗ lực nhiều thì may mắn sẽ càng mỉm cười với bạn. Hôm nay vẫn có nhiều cơ hội kiếm chác nhưng không phải phụ thuộc vào thu nhập chính mà là từ các loại quà tặng, giải thưởng.

Tuổi Hợi

Bản mệnh nhờ Lục Hợp trợ mệnh nên rất thông thái trong mặt công việc, nhất là những bạn đang làm tự do. Nhiều bạn tuổi này sẽ nhận thêm một công việc phụ có khá nhiều triển vọng trong tương lai. Người làm lâu năm thì có tiếng nói trong công việc, ngày nghỉ vẫn có trách nhiệm với công việc.

Ngũ hành Thủy sinh Mộc nên vận tình duyên khởi sắc. Nhiều cặp đôi sẽ dành thời gian buổi tối để hẹn hò hâm nóng tình cảm.

Thực Thần độ mệnh nên hôm nay là thời điểm thích hợp cho các cuộc hợp tác làm ăn, các hoạt động nhóm. Không chỉ bạn sẽ thu được kết quả khả quan mà còn có thể gia tăng thu nhập trong chớp mắt.

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