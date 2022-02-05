3 tuổi vướng hạn Tam Tai trong năm Nhâm Dần 2022, bản mệnh đen đủi đủ đường, sự nghiệp ảm đạm, tiền mất tật mang và cách hóa giải

12 con giáp tử vi 05/02/2022 13:55

Trong năm Nhâm Dần 2022 có 3 tuổi vướng hạn Tam Tai, bản mệnh đen đủi đủ đường, làm gì cũng không suôn sẻ và đây là cách hóa giải.

Trong quan niệm của người xưa, trong năm đầu của 'tam tai' (gọi là Hoả tai), bản mệnh không nên làm những việc trọng đại như cưới gả, mua nhà hay hùn vốn.

Vào năm giữa của 'tam tai' (Thuỷ tai), các gia chủ không nên dừng việc đang thực hiện nếu không muốn khi bắt đầu lại sẽ gặp trở ngại.

Vào năm cuối tam tai (Phong tai), gia chủ không nên kết thúc việc quan trọng đang làm vì như thế sẽ khó đạt kết quả như ý muốn.

Có 3 con giáp sẽ vướng hạn Tam Tai trong Nhâm Dần 2022, đó là:

Tuổi Thìn

3 tuổi vướng hạn Tam Tai trong năm Nhâm Dần 2022, bản mệnh đen đủi đủ đường, sự nghiệp ảm đạm, tiền mất tật mang và cách hóa giải - Ảnh 1
Công việc của Thìn trong năm Nhâm Dần 2022 tuy khởi sắc hơn năm Kỷ Sửu 2021 nhưng do ảnh hưởng của tam tai nên chưa thực sự lý tưởng. Ảnh minh họa: Internet

Công việc của Thìn trong năm Nhâm Dần 2022 tuy khởi sắc hơn năm Kỷ Sửu 2021 nhưng do ảnh hưởng của tam tai nên chưa thực sự lý tưởng. Về tài chính, Thìn kiếm được nhiều tiền nhưng tiêu cũng nhiều nên chẳng tiết kiệm được bao nhiêu.

Điều Thìn cần chú ý nhất trong năm nay là sức khỏe của người thân trong gia đình vì gia đạo có điềm tang chế.

Tuổi Thìn cũng cần chú ý đặc biệt tới những kẻ tiểu nhân. Những kẻ đố kỵ với bạn sẽ tìm cơ hội ngáng đường, cản trở sự phát triển của Thìn.

Tuổi Tý

3 tuổi vướng hạn Tam Tai trong năm Nhâm Dần 2022, bản mệnh đen đủi đủ đường, sự nghiệp ảm đạm, tiền mất tật mang và cách hóa giải - Ảnh 2
Sự nghiệp của những con giáp tuổi Tý làm công ăn lương dù chưa gặp nhiều trắc trở trong thời gian tới. Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của những con giáp tuổi Tý làm công ăn lương dù chưa gặp nhiều trắc trở trong thời gian tới nhưng mọi việc vẫn được duy trì đều đặn như khoảng thời gian trước đó.

Dù vậy nửa cuối năm, có dấu hiệu thuận lợi hơn nửa đầu năm, nếu chăm chỉ vẫn sẽ gặt hái được thành công.

Những người làm ăn, ông chủ gặp khá nhiều biến động và thử thách lại xuất hiện nhiều hơn đòi hỏi bản lĩnh cũng như tinh thần sẵn sàng chiến đấu.

Sức khoẻ của những con giáp tuổi Tý có dấu hiệu giảm sút so với thời gian trước. Bản mệnh thường gặp các vấn đề về tâm lý do suy nghĩ quá nhiều, dẫn đến tình trạng mệt mỏi, chán nản, đau nửa đầu.

Cuối năm 2022, bản mệnh này dễ gặp họa huyết quang do đó khi tham gia giao thông hay vận hành máy móc đều đặc biệt cẩn trọng.

Tuổi Thân

3 tuổi vướng hạn Tam Tai trong năm Nhâm Dần 2022, bản mệnh đen đủi đủ đường, sự nghiệp ảm đạm, tiền mất tật mang và cách hóa giải - Ảnh 3
Trong năm 2022, sự nghiệp của những người tuổi Thân có những bước phát triển nhất định nhưng do phạm phải 'tam tai' nên chưa được như ý muốn. Ảnh minh họa: Internet

Trong năm 2022, sự nghiệp của những người tuổi Thân có những bước phát triển nhất định nhưng do phạm phải 'tam tai' nên chưa được như ý muốn.

Theo tử vi, trong năm 2022, con giáp này cần phải nỗ lực hết mình mới mong có được sự thăng quan tiến chức bởi gặp nhiều điều tiếng, bản mệnh có thể xung đột với cấp trên.

Về tài lộc, tuổi Thân có thể gặt hái được kha khá thành công nhưng chớ dại mà thực hiện những việc có liên quan đến phi pháp. Bởi tiền đó cũng sẽ nhanh chóng rời đi mà thôi.

Do vận hạn liên miên nên những con giáp tuổi Thân cũng dễ bị trầm cảm. Trạng thái tinh thần của con giáp này khá bất ổn nhưng với những người đã kết hôn hoặc đang yêu, mặt tình cảm vững chắc sẽ giúp bạn hoá giải được những điều này.

Người tuổi Thân tránh ở một mình khi áp lực, căng thẳng kẻo nảy sinh những suy nghĩ  tiêu cực.

Tài chính trong năm Nhâm Dần tuy kiếm được nhưng cũng mất nhiều. Lời khuyên cho con giáp này là không nên đầu tư lớn. Đối với những con giáp đã kết hôn nên chia tiền làm các khoản nhỏ và giao đa số cho bạn đời quản lý.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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