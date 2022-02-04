TOP 4 con giáp ‘GẶP DỮ HÓA LÀNH’, sự nghiệp thành công, tình tiền đều viên mãn vì luôn được quý nhân phù trợ trong năm 2022

Trong năm 2022, tuổi Tuất cũng nhận được nhiều may mắn trời ban. Con giáp này có đường nhân duyên tốt, được cấp trên xem trọng, có cơ hội thăng quan tiến chức đang chờ đón trước mắt.

Tất nhiên, không phải bất cứ người tuổi Tuất nào cũng gặp may mắn như vậy. Người tuổi Tuất sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông, sẽ cực kỳ may mắn. Năm 2022 giúp dương khí của họ càng vượng, thêm nhiều của cải.

Trong năm 2021, tuổi Sửu đã gặp không ít khó khăn do chịu hạn Thái Tuế, nhất là thời gian giữa năm, từ tháng 5 đến tháng 7 âm lịch, tuổi Sửu chịu nhiều áp lục, nhiều chuyện không được như ý muốn.

Bước sang năm Nhâm Dần 2022, vận may của tuổi Sửu sẽ dần phục hồi. Đặc biệt, có sự giúp đỡ của quý nhân, tuổi Sửu gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, cuối cùng gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

Con giáp này có cơ hội mở rộng kinh doanh, thăng tiến trong công việc, tăng thu nhập trong năm 2022.

Tuổi Ngọ

Năm 2022 được coi là thời điểm vô cùng may mắn đối với người tuổi Ngọ, đặc biệt là những người sinh vào mùa đông.

Năm 2022 giúp cân bằng vận mệnh của người tuổi Ngọ. Bản mệnh dễ dàng chiếm được ưu thế trong cuộc sống cũng như công việc, có thể thăng chức tăng lương, được quý nhân phù trợ, đạt nhiều lợi lộc... Có thể nói rằng năm Nhâm Dần 2022 là thời điểm tuổi Ngọ có cả danh và lợi.

Năm 2022 được coi là thời điểm vô cùng may mắn đối với người tuổi Ngọ, đặc biệt là những người sinh vào mùa đông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bước sang năm 2022, vận may của tuổi Dậu sẽ được củng cố vững chắc. Con giáp này có quý nhân trợ giúp nên công việc ngày càng tiến triển, vị thế được nâng cao, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào, cuộc sống ngày càng ấm no. Đặc biệt, những kế hoạch mà bản mệnh đã ấp ủ từ năm trước nhưng chưa thực hiện được thì đây là khoảng thời gian tốt để bắt đầu hoàn thành mong muốn của mình.

Tuổi Dậu vốn thông minh, nhanh nhạy nên nếu biết tận dụng lợi thế của bản thân thì có thể gặt hái được thành tựu lớn trong năm 2022 này.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!