Top 5 con giáp ‘VẬN ĐỎ NHƯ SON’, may mắn ngút ngàn, tiền về đầy túi trong tháng 2

12 con giáp tử vi 03/02/2022 06:25

Trong tháng 2/2022, tử vi 12 con giáp tiết lộ thời điểm này có 5 con giáp vận đỏ như son, may mắn ngút ngàn, tiền về đầy túi.

Tuổi Tuất

Trong tháng 2, những người cầm tinh con chó sẽ bước vào điềm lành may mắn “tam tòng tứ đức”. Được may mắn vây quanh, một số người xây cầu, mở đường để vận may giàu có lên một tầm cao mới. Sự nghiệp phát triển vô cùng suôn sẻ, tinh thần phấn chấn, tài lộc cũng thăng tiến, gia đình vàng bạc rủng rỉnh, cả ngày giàu sang hạnh phúc đáng ghen tị.

Top 5 con giáp ‘VẬN ĐỎ NHƯ SON’, may mắn ngút ngàn, tiền về đầy túi trong tháng 2 - Ảnh 1
Trong tháng 2, những người cầm tinh con chó có sự nghiệp phát triển vô cùng suôn sẻ, tinh thần phấn chấn, tài lộc cũng thăng tiến, gia đình vàng bạc rủng rỉnh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong tháng 2, người tuổi Hợi sẽ bước vào điềm lành “Quý nhân phù trợ”, “ngồi ăn nằm cạnh”, có quý nhân phù trợ nên làm việc gì cũng dễ thành công. Sự nghiệp có tương lai suôn sẻ, cá nhân thể hiện xuất sắc khiến ai cũng phải nể phục, tràn đầy năng lượng trong công việc và được sếp đánh giá cao. Vận may về tài lộc rất tốt, kiếm được nhiều thì cầm chắc, thích hợp để đầu tư, quản lý tài chính để tăng gấp đôi thu nhập.

Tuổi Mùi

Trong tháng 2, người tuổi Mùi sẽ bước vào điềm lành “Quê hương Lữ Mã”, họ sẽ gặp may mắn về mọi mặt, đặc biệt là vận may về sự nghiệp. Dù là nhân viên văn phòng hay chủ doanh nghiệp, bạn đều có thể dễ dàng kiếm được nhiều tiền, chỉ cần bạn an tâm làm việc là có thể thu lại lợi nhuận như ý. Công việc khó khăn không uổng công, gặp nhiều chuyện vui, tiền bạc rủng rỉnh.

Top 5 con giáp ‘VẬN ĐỎ NHƯ SON’, may mắn ngút ngàn, tiền về đầy túi trong tháng 2 - Ảnh 2
Trong tháng 2, người tuổi Mùi sẽ bước vào điềm lành “Quê hương Lữ Mã”, họ sẽ gặp may mắn về mọi mặt, đặc biệt là vận may về sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong tháng 2, người tuổi Ngọ sẽ bước vào điềm lành “quý nhân tam hợp”, “chính ấn tương sinh”, có quý nhân xung quanh nên mọi việc bạn làm đều thành hiện thực, thuận buồm xuôi gió. Cơ hội thành công trong kinh doanh cao, bạn sẽ thu được cả danh và tài từ đó về sau. Khả năng kiếm tiền được nâng cao, bạn có thể nắm bắt cơ hội, giàu có.

Tuổi Dậu

Trong tháng 2, người tuổi Dậu sẽ bước vào điềm lành “thần tài vượng phát”, nhân duyên suôn sẻ, luôn có quý nhân ra tay giúp đỡ, mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ. Tiếp xúc nhiều hơn với khách hàng có thể thúc đẩy sự hợp tác trong kinh doanh và bạn có thể có nhiều thu hoạch hơn.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

Tử vi tháng 2/2022 của 12 con giáp: tuổi Mão thăng hoa trên phương diện tài lộc, tuổi Dậu đại thành công trên con đường sự nghiệp

Tử vi tháng 2/2022 của 12 con giáp: tuổi Mão thăng hoa trên phương diện tài lộc, tuổi Dậu đại thành công trên con đường sự nghiệp

Tử vi tháng 2/2022 của 12 con giáp tiết lộ, trong tháng mới này tuổi Mão thăng hoa trên phương diện tài lộc, tuổi Dậu đại thành công trên con đường sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp vận đỏ như son con giáp tiền về đầy túi

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 46 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 52 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời