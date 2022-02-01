Tử vi tháng 2/2022 của 12 con giáp: tuổi Mão thăng hoa trên phương diện tài lộc, tuổi Dậu đại thành công trên con đường sự nghiệp

Tử vi tháng 2 của 12 con giáp trên phương diện sự nghiệp, do có Nguyệt Lệnh Đế Vượng nâng đỡ, bản mệnh sẽ tìm được cơ hội để khẳng định tài năng của mình, khiến lãnh đạo và đồng nghiệp đều phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa.

Tình cảm cũng có những dấu hiệu phát triển tích cực. Ngũ hành tương sinh giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Hãy mở lòng ra để có thể tiếp xúc, tìm hiểu thêm về đối phương. Gia đạo hài hòa cũng giúp cho những người có đôi có cặp thêm động lực trong cuộc sống.

Trên phương diện làm ăn, bạn cũng trở nên năng động hơn trước thời cuộc, nhờ vậy mà tìm được những con đường làm ăn mới đầy triển vọng. Dịch Mã cho thấy bản mệnh càng xông xáo, sẵn sàng thử sức bao nhiêu thì thành quả lại càng hứa hẹn bấy nhiêu. Con giáp này đừng nên ngại ngần khi cơ hội đã xuất hiện ở ngay trước mặt nhé.

Về tình cảm, nhân duyên của tuổi này cũng rất tốt đẹp nhờ có đào hoa chiếu mệnh. Người độc thân đi đâu cũng được chú ý, sớm muộn gì cũng tìm thấy nửa kia phù hợp, không phải lo lắng thái quá về tuổi tác. Đời sống hôn nhân êm đẹp, gia đình có nhiều tin vui.

Tuổi Sửu

Tử vi hàng tháng cho thấy, tuổi Sửu không gặp phải quá nhiều biến động nhưng cũng không đạt được sự phát triển nào đáng kể trên các phương diện sự nghiệp và tài lộc. Tuy nhiên, chuyện tình cảm thì có thể được đón tin mừng.

Dưới tác động của Nguyệt Lệnh lâm Suy, bản mệnh có vẻ không thực sự tập trung vào công việc của mình. Nhiều người tỏ ra an phận, không muốn cố gắng quá nhiều để đạt được thành tích cao hơn.

Trên phương diện tài lộc, có vẻ như bạn cần phải tìm một con đường mới để phát triển việc làm ăn, đầu tư, không thể đi mãi theo một lối mòn suốt bấy lâu. Bạn chớ nên an phận thủ thường mà cần nhắc nhở bản thân không ngừng cố gắng, dù có vất vả cũng chớ nên bỏ cuộc. Trước khi bắt tay làm việc gì, bạn cần xác định đúng định hướng cho mình.

May mắn là trong chuyện tình cảm, do có Thiên Diêu phù trợ nên vận đào hoa của con giáp này có cơ hội nở rộ. Bạn thể hiện được những điểm độc đáo trong tính cách của mình, lại thêm bản tính hài hòa, cởi mở, biết chăm chút ngoại hình nên có thể thu hút ánh mắt của không ít đối tượng khác giới. Tuy nhiên, người đã lập gia đình lại cần phải chú ý hơn đến việc giữ khoảng cách với người khác.

Tử vi hàng tháng cho thấy, tuổi Sửu không gặp phải quá nhiều biến động nhưng cũng không đạt được sự phát triển nào đáng kể trên các phương diện sự nghiệp và tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng tháng 12 con giáp cho thấy tuổi Dần thấy rằng bản mệnh có lẽ sẽ không gặp được nhiều may mắn trong tháng đầu tiên của năm mới. Mọi mặt cuộc sống của bạn đều có dấu hiệu xuống dốc đáng kể, và điều này nhắc nhở bạn cần chú ý hơn đến mọi việc mình bắt tay vào làm.

Dưới tác động tiêu cực của Nguyệt Lệnh lâm Bệnh, bạn sẽ phải thường xuyên lo âu, bôn ba vất vả, song kết quả sẽ khó có thể được như ý muốn. Vì không có tinh thần và ý chí phấn đấu nên bạn cũng chỉ cố gắng hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của mình.

Chuyện làm ăn kinh doanh dường như giậm chân tại chỗ. Bạn phải đối diện với nhiều sự cạnh tranh, ganh đua thiếu lành mạnh của đối thủ. Nếu không tỉnh táo khi cân nhắc vấn đề thì dễ rơi vào cái bẫy giăng sẵn, khiến tiền bạc hao tổn.

Chuyện tình duyên chưa có những điểm sáng đáng kể. Bạn dành nhiều thời gian để lo lắng cho công việc, lại thêm bệnh tật khiến sức khỏe xuống dốc nên bạn không có tâm trạng nào để quan tâm đến chuyện yêu đương.

Tuổi Mão

Theo tử vi tháng mới, nhìn chung tháng 2 năm 2022 vẫn là khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Mão. Nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt bạn, chủ yếu là bạn có đủ quyết tâm và tin tưởng để nắm bắt hay không mà thôi.

Cục diện Tam Hội giúp cho sự nghiệp cũng như tài lộc của người tuổi này có dấu hiệu phát triển tích cực hơn hẳn. Nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa, bạn có thể gặp gỡ và quen biết được với quý nhân. Đối phương có thể đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích để bạn tìm ra hướng đi mới phù hợp hơn cho mình. Hãy quyết tâm theo đuổi điều mình mong muốn, đừng sợ hãi thất bại hoặc lo lắng mình không có đủ năng lực. Trải qua khó khăn, thử thách, bạn sẽ trưởng thành hơn.

Với người làm ăn kinh doanh, công việc của bạn cũng tiến triển thuận lợi hơn khi các mối quan hệ với khách hàng, đối tác đều phát triển tốt đẹp. Bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều người xung quanh nên gặp khó khăn được giúp sức, lại được giới thiệu thêm cho những cơ hội làm ăn triển vọng. Hãy chăm chỉ làm việc, ắt sẽ nhận được kết quả xứng đáng.

Bách Việt chủ đào hoa đem tới nhiều tin vui tình cảm cho người tuổi Mão, đặc biệt nếu bạn vẫn còn độc thân. Bách Việt chủ đào hoa đem tới nhiều tin vui tình cảm cho người tuổi Mão, đặc biệt nếu bạn vẫn còn độc thân.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp dự báo vận trình của người tuổi Thìn trong tháng 2 đầu năm mới có lúc lên bổng nhưng cũng sẽ có lúc xuống trầm, vì thế mà bạn cần luôn tập trung vào công việc của mình, chớ có thái độ chủ quan, lơ là vì cho rằng mọi việc đang nằm trong tầm kiểm soát.

Dưới tác động tích cực của Tam Hội, sự nghiệp của bản mệnh phát triển khá thuận lợi. Thậm chí một số người còn được quý nhân giúp sức, chạm tay vào những cơ hội khẳng định bản thân, khẳng định vị thế.

Trên phương diện tài lộc, các mối quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn làm quen được với những đối tác, khách hàng triển vọng. Người làm đầu tư, kinh doanh có thể tranh thủ lúc này để mở rộng mạng lưới của mình, giúp thu về khoản tiền triển vọng.

Trong chuyện tình cảm, do cục diện ngũ hành tương khắc xuất hiện, bạn và nửa kia dễ mâu thuẫn với nhau trên nhiều phương diện của cuộc sống. Có lẽ hai người vẫn còn chưa thực sự bao dung cho nhau, mà cái tôi cá nhân thì lại quá lớn. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, e là quan hệ đôi bên khó có thể yên ổn lâu dài. Cả bạn và người ấy đều cần dành thời gian nhìn nhận lại khuyết điểm của mình để có hướng thay đổi.

Theo tử vi 12 con giáp dự báo vận trình của người tuổi Thìn trong tháng 2 đầu năm mới có lúc lên bổng nhưng cũng sẽ có lúc xuống trầm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tháng này, tuổi Tỵ đã phải đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Bạn cần giữ trạng thái lạc quan, tích cực, không nên đầu hàng trước khó khăn.

Dưới tác động tiêu cực của cục diện Tương Hại và Tương Hình, bạn sẽ luôn cảm thấy mình đang phải gánh chịu quá nhiều áp lực, muộn phiền. Thời điểm này, các mối quan hệ xã giao có dấu hiệu xấu đi, bạn dễ bị kẻ tiểu nhân ngầm tìm cách ám hại, khiến thị phi liên tiếp xuất hiện, lại thêm công việc vất vả, bạn phải gánh vác công việc cho nhiều người nhưng chưa chắc đã được báo đáp tương xứng. Cần cẩn trọng kẻo làm sai, bạn sẽ lại bị phạt.

Vì công việc khó khăn nên đường tài lộc cũng khó lòng phát triển. Thời điểm này, bản mệnh chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ chính của mình để có thể hoàn thành cho tốt. Bạn chớ nên nghĩ đến việc làm thêm hoặc can thiệp vào vấn đề của người này người khác mà chểnh mảng công việc đem lại nguồn thu chính cho mình. Hãy cẩn thận bởi làm việc xảy ra sai sót, bạn sẽ phải đền bù bằng tiền của chính mình đấy.

Thật đáng mừng là tình cảm có ít nhiều điểm sáng nếu so với hai phương diện là sự nghiệp và tài lộc. Dù vợ chồng bạn vẫn khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, nhưng đến cuối cùng, hai người đều sẽ hiểu ra và biết tha thứ, bao dung cho nhau. Người độc thân nên mở lòng ra và chú ý quan sát để biết ai là người thực lòng với mình. Có lẽ đây là khoảng thời gian bạn cần một điểm tựa đấy.

Tuổi Ngọ

Dự báo trong tháng này tuổi Ngọ trong tháng 2 đầu năm mới có thể coi là khoảng thời gian khá tốt lành đối với người tuổi Ngọ. Với tinh thần lạc quan, hăng hái, bạn sẵn sàng bắt tay vào những công việc mà mình đã lên kế hoạch từ trước.

Tam Hợp cho thấy phương diện sự nghiệp của người tuổi này tiến triển tương đối thuận lợi, dù bạn là người làm công ăn lương hay đang phải đối diện với những cuộc thi cử đều sẽ đạt được kết quả tốt, cốt là bạn chịu bỏ công bỏ sức ra làm việc, ôn tập.

Trên phương diện tài lộc, người làm đầu tư kinh doanh có thể tranh thủ thời điểm thuận lợi để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn của mình. Dưới tác động của Nguyệt Lệnh lâm Thai, bạn cũng đừng ngại tìm hiểu thêm những lĩnh vực mình còn chưa hiểu rõ, có thể bạn sẽ tìm được hướng đi mới phù hợp với khả năng của bản thân.

Chuyện tình cảm tiến triển tích cực nhờ có ngũ hành tương sinh giúp sức. Người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Bạn cũng đã cởi mở hơn nên mối quan hệ giữa hai người có thể trở nên thân thiết nhanh chóng.

Tuổi Mùi

Tử vi hàng tháng 12 con giáp dự báo tháng này là một khoảng thời gian tràn đầy hy vọng đối với người tuổi Mùi. Bản mệnh nên nhân cơ hội này để lập ra những kế hoạch phù hợp với khả năng của mình và nhanh chóng bắt tay vào thực hiện để có thể sớm ngày trông thấy kết quả.

Nhờ có Nguyệt Lệnh lâm Dưỡng phù trợ, bước sang năm mới, bạn luôn cảm thấy hăng hái, nhiệt tình khi làm việc, đồng thời tâm lý tích cực cũng giúp bạn chịu được khó khăn, vất vả, sẵn sàng cố gắng hết sức để đạt được thành công.

Chuyện làm ăn tiến triển tương đối tích cực, dù có thể bạn sẽ chưa kiếm được một khoản bộn tiền ngay lập tức. Hãy mạnh dạn đi theo những hướng mình đã vạch sẵn từ trước, bạn có thể dần dần tìm ra hướng phát triển phù hợp cho mình.

Đáng tiếc là chuyện tình cảm lại chưa có những điểm sáng đáng mừng. Bạn thường quá tập trung cho sự nghiệp của mình nên quên mất chuyện yêu đương hoặc quan tâm đến những người thân thiết nhất.

Tử vi hàng tháng 12 con giáp dự báo tháng này là một khoảng thời gian tràn đầy hy vọng đối với người tuổi Mùi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi vận thế cho thấy nhiều khó khăn, thách thức xảy đến khiến tuổi Thân buộc phải vất vả đối đầu, song như vậy không có nghĩa là bạn không có cơ hội để vượt lên. Hãy luôn nhắc nhở mình cố gắng phấn đấu, rồi bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng.

Trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc, do ảnh hưởng lớn lao của cục diện Tương Xung, bản mệnh sẽ phải bôn ba, bận rộn ngay cả những lúc mọi người xung quanh đang nghỉ ngơi, hưởng thụ. Thời điểm này, bạn nên nhắc nhở bản thân cố gắng dựa trên sức của chính mình chứ không nên trông cậy vào người khác, bởi bạn bè, người thân cũng sẽ không đem lại sự trợ giúp đáng kể. Bạn vốn là người tài hoa và bản lĩnh, vì vậy đừng vội nghĩ đến việc đầu hàng nghịch cảnh.

May mắn là vận trình của bạn cũng có xuất hiện rất nhiều cát tinh như Trường Sinh, Nguyệt Mã, Giải Thân. Những cát tinh này giúp bạn có đầu óc nhanh nhạy, minh mẫn trong việc phát hiện thời cơ và tìm hướng đi mới. Việc bạn cần làm là tin tưởng vào hướng đi của mình.

Chuyện tình cảm thì lại là một nốt trầm buồn, bởi do chịu tác động xấu của Tương Xung, dù là đầu năm nhưng vợ chồng bạn thường xuyên cãi cọ, mâu thuẫn, thậm chí có dấu hiệu đồng sàng dị mộng.

Tuổi Dậu

Tử vi phương Đông của 12 con giáp cho thấy tuổi Dậu khó có thể đạt được thành công đáng kể trong thời điểm tháng đầu tiên của năm mới. Dưới tác động của Nguyệt Lệnh Mộc Dục, có lẽ bạn vẫn còn ham vui chơi, chưng diện nên khó có thể tập trung vào các nhiệm vụ chính của mình.

Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh không duy trì được hứng thú của mình. Có thể khi mới bắt tay vào công việc, bạn rất nhiệt tình, hăng hái, nhưng lại thường xuyên bỏ dở nhiệm vụ giữa chừng, thậm chí làm phiền người khác phải giải quyết hậu quả giúp mình.

Phương diện tài lộc cũng không có nhiều biến động, bởi bạn chưa lập ra được những đường hướng phát triển cụ thể. Bạn thường chạy theo người này, người khác mà không đánh giá đúng năng lực của mình, để đến khi gặp khó khăn thì lại chán nản, bỏ dở.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân chú ý đến ngoại hình và chịu mở rộng các mối quan hệ nên nhận được sự quan tâm, yêu mến của khá nhiều người. Song bạn cần nhắc nhở bản thân chân thành với mọi người, chớ nghĩ đến chuyện “bắt cá hai tay” gây tổn thương cho người khác.

Tuổi Tuất

Tử vi tháng mới nói rằng, tuổi Tuất có một khởi đầu năm mới với nhiều điều tốt lành. Thời điểm tháng 2/2022 là thời điểm có nhiều cát tinh hội tụ, cơ hội đến với bạn tới tấp, chỉ cần biết nắm bắt và kiên trì tới cùng thì việc gặt hái thành công nằm ngay trong tầm tay.

Trước hết, nhờ có Tam Hợp xuất hiện phù trợ, công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi, sự nghiệp phát triển rõ ràng, kể cả thi cử, học hành cũng dễ đạt được thành tích cao. Đồng thời, các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trên con đường thắng tiến. Nguyệt Lệnh lâm Quan Đới cũng là dấu hiệu chứng tỏ chỉ cần bạn bỏ công bỏ sức làm việc thì ắt gặt hái thành công.

Tài lộc cũng chảy vào túi của con giáp này ồ ạt hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Trong và sau Tết, bạn nắm bắt được xu thế của thị trường nên có những khoản đầu tư hoặc những cách mở rộng thị trường chính xác. Bạn còn tạo được lòng tin với khách hàng, khiến ai mua rồi cũng muốn quay lại.

Phương diện tình cảm nhìn chung hài hòa, ấm áp. Người độc thân có thể gây ấn tượng tốt với người khác giới nhờ những thành tích tốt trong công việc cũng như phong thái tự tin, nhiệt tình. Bạn đi đâu cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông.

Tử vi tháng mới nói rằng, tuổi Tuất có một khởi đầu năm mới với nhiều điều tốt lành. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi hàng tháng, tuổi Hợi may mắn được đón tháng 2 của năm mới 2022 với nhiều điều như ý. Nhiều kế hoạch bạn đặt ra từ trước đó có thể tiến hành một cách thuận lợi, bạn không chỉ duy trì được sự quyết tâm mà còn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh.

Trên phương diện sự nghiệp, nhờ có Nhị Hợp chiếu mệnh mà việc hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi. Bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa với bạn bè, đồng nghiệp nên thường xuyên được giúp đỡ khi gặp khó khăn, đồng thời được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý.

Việc hợp tác thuận lợi cũng khiến cho quá trình kiếm tiền trở nên suôn sẻ hơn khoảng thời gian trước đó nhiều. Bạn không cần quá bận rộn mà vẫn có thể kiếm được cho mình một khoản tiền kha khá.

Phương diện tình cảm cũng có những dấu hiệu tiến triển tốt lành. Nhờ những thành công trong sự nghiệp cũng như nhờ Thái Âm cát tinh phù trợ, bạn nhận được sự chú ý, ngưỡng mộ của nhiều người xung quanh.

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