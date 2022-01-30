Tử vi tuần mới từ ngày 31/1 đến ngày 6/2/2022: tuổi Tý được hưởng phúc cát tinh chiếu mệnh, tuổi Ngọ đón Tết rộn ràng tài lộc tiền bạc về đầy tay

Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho biết từ ngày 31/1 đến 6/2/2022, vận trình tuổi Tý trong cát tàng hung, trong họa tàng phúc, khó đoán định. Vận thế có thăng rồi lại trầm, trầm rồi lại thăng khiến bản mệnh luôn trong tình trạng quay cuồng, nhiều khi muốn bỏ cuộc.

Tuy nhiên nếu tuổi Tý vẫn giữ tâm lý hiếu thắng, khăng khăng với nhận định của bản thân mà bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở của người khác có thể khiến cho bản mệnh đưa ra những quyết định sai lầm khi chưa suy nghĩ được kĩ càng. Con giáp này nên tham khảo ý kiến người bên cạnh.

Điểm sáng là trong tuần tuổi Tý được hưởng phúc cát tinh chiếu mệnh nên vô cùng tự tin vào khả năng của bản thân, có thể tập trung sử dụng thế mạnh và kinh nghiệm mình đã tích lũy để đẩy nhanh tiến độ công việc, giải quyết mọi việc nhanh chóng, gọn gàng.

Trong tuần này bản mệnh sẽ có nhiều may mắn về đường tài lộc. Tài khí có nhiều cơ hội tích tụ, lấy lại thế ổn định như mong muốn. Tuy nhiên, họa luôn rình rập nhắc nhở mệnh chủ nên có kế hoạch quản lý tài chính, chi tiêu hợp lý nhất là trong những Tết kẻo tiền bạc thất thoát nhanh chóng.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho biết từ ngày 31/1 đến 6/2/2022, vận trình tuổi Tý trong cát tàng hung, trong họa tàng phúc, khó đoán định. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 31/1 đến 6/2/2022, tuổi Sửu khó mà yên ổn trong một tuần nhiều sóng gió thế này. Hung vận lấn át cát vận là điềm báo cho thấy con giáp này mệnh khó có thể đạt được những điều mình mong muốn. Đặc biệt hung tinh đang rình rập và tìm cơ hội kìm hãm bản mệnh.

May mắn là công việc đang trên đà tiến triển tốt đẹp, tuổi Sửu được tạo cơ hội tha hồ phát huy được năng lực của mình nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, hung tinh có thể sẽ phá hoại hết tất cả những nỗ lực gây dựng bấy lâu nay, thậm chí còn ngang nhiên cướp đoạt những thành quả gần như đã thuộc về tay con giáp này.

Đường tài lộc cuối tuần có khởi sắc rõ ràng. Cả người làm công ăn lương lẫn người kinh doanh đều có tài lộc dồi dào, tạm buông nỗi lo tiền bạc. Đây là thông tin vô cùng đáng mừng, báo hiệu con giáp này bớt đi gánh nặng tài chính.

Vận trình tình cảm trong tuần cũng lên xuống khá thất thường. Có lẽ cả con giáp này và đối phương đều cần một khoảng lặng để nhìn nhận lại mối quan hệ này xem điều trái tim mình mách bảo là gì. Hãy nghĩ về lý do ban đầu vì sao hai người lại bắt đầu và để đi tới ngày hôm nay cả hai đã cùng trải qua những gì, rồi sẽ sớm có câu trả lời.

Tuổi Dần

Tử vi hàng tuần của 12 con giáp nói rằng từ ngày 31/1 đến 6/2/2022 là một tuần Tết khá khó khăn với tuổi Dần. Tinh thần của tuổi Dần sa sút khá rõ. Người một nơi nhưng đầu óc cứ suy nghĩ vẩn vơ đâu đó, có thể do còn mải tính toán kế hoạch hoạch khác nên con giáp này chưa thực sự chú tâm.

Tuổi Dần còn có xu hướng quá cố chấp khi không chịu lắng nghe ý kiến góp ý của mọi người mà cứ một mực làm theo điều mình mong muốn. Chỉ tới khi vấp phải sai lầm con giáp này mới cảm nhận rõ về sự hấp tấp của mình. Nhưng nếu bản mệnh biết cố gắng thì vẫn có cơ hội gỡ gạc lại. Hãy dồn sức để bù đắp lại những sai lầm mình gây ra.

Tài lộc trong tuần khá vượng là niềm an ủi không nhỏ cho tuổi Dần sau những sóng gió trong công việc. Tài vận trong tuần rất thuận lợi. Nhờ vậy, tiền thu về đầy tay, tài lộc ùn ùn đổ về nhà, con giáp này đón một cái Tết thật sự phát tài phát lộc.

Đường tình duyên cũng có nhiều tín hiệu đáng mừng khi sao trợ đào hoa luôn ở bên. Dù bận rộn nhưng đôi lứa vẫn luôn dành cho đối phương sự quan tâm và sẻ chia kịp thời, trao nhau yêu thương, cố gắng tranh thủ chăm sóc chu đáo. Tình cảm xây nên từ sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau chắc chắn sẽ rất bền vững.

Tuổi Mão

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 31/1 đến 6/2/2022, xuất hiện báo hiệu họa thị phi khiến tuổi Mão một phen lao đao. Điều tiếng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, con giáp này cần thận trọng trong lời ăn tiếng nói, không nên lo chuyện bao đồng mà làm tốt việc của mình trước thì hơn. Tuần Tết này đừng tự gây khó khăn cho bản thân chỉ vì sự bất cẩn.

Trong mọi công việc, hãy phát huy khả năng sẵn có, còn điều gì chưa rõ thì cứ thẳng thắn hỏi ý kiến. Tinh thần nhiệt tình hết mình và những đóng góp của con giáp này rồi sẽ được ghi nhận. Đừng quá quan trọng chuyện khen ngợi hay chê bai, cứ làm đúng khả năng và cố gắng hết mình, mọi người sẽ nhìn nhận được.

May mắn khi đường tài lộc trong tuần khá vững vàng khi ngay đầu tuần đã có tài tinh chiếu mệnh, giữa tuần vẫn tiếp tục duy trì tài khí, đảm bảo cho con giáp này tiền bạc ra vào xông xênh. Những vấn đề về tài chính dần dần được cải thiện nhờ óc nhạy bén cũng như khả năng tích trữ của bản mệnh.

Về phương diện tình cảm, cơ hội đến nhiều hơn với người độc thân để có thể nắm bắt lấy hạnh phúc của mình, tuy nhiên con giáp này lại chưa thực sự muốn bước chân vào một mối quan hệ nghiêm túc nên có thể sẽ vô tình bỏ qua người thật sự yêu thương mình.

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 31/1 đến 6/2/2022, xuất hiện báo hiệu họa thị phi khiến tuổi Mão một phen lao đao. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho hay từ ngày 31/1 đến 6/2/2022, tuổi Thìn tuần này được cát tinh độ mệnh nên sớm tìm ra bước ngoặt vượt mọi khó khăn. Bản mệnh giữ vững tinh thần quyết tâm, kiên trì thì sớm muộn gì cũng chạm tay tới mục tiêu mình đã chọn. Có thể nói, thành hay bại hoàn toàn nằm trong tầm tay con giáp này.

Tuy nhiên, những bước tiến non nớt mà bản mệnh đang dần đạt được có nguy cơ đổ bể bất cứ khi nào khi kẻ tiểu nhân mang đến khiến con giáp này phải đối mặt với lòng đố kỵ, ghen ghét của kẻ đó. Lời khuyên dành cho con giáp này là hãy cứ tập trung làm tốt công việc của mình, đừng quá gay gắt với bất cứ ai, dĩ hòa vi quý vẫn là điều nên làm.

Nhìn chung, tài lộc của tuổi Thìn trong tuần này không thiếu nhưng phải chờ tới cuối tuần thì mới thực sự có tiền về tay. Con giáp này sẽ được người quen giới thiệu cho không ít cơ hội, khả năng thành công là rất cao, song bản mệnh cần cân bằng thời gian hợp lý để không vì mải mê kiếm tiền mà ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình.

Vận trình tình cảm không quá vượng sắc nhưng cũng không gặp vấn đề nào đáng lo ngại. Chỉ có một chút xáo trộn nhỏ trong mối quan hệ của hai người nhưng chỉ cần con giáp này chủ động tìm cách hòa giải thì mọi việc sẽ lại diễn ra êm đềm như trước. Những ai độc thân đừng buồn khi Tết này vẫn chưa tìm được một nửa ưng ý, nhưng duyên phận không thể cưỡng cầu.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 31/1 đến 6/2/2022, những sự cố ngoài ý muốn có thể ập đến với tuổi Tỵ, nhất là họa huyết quang. Do đó, con giáp này cần hết sức tỉnh táo, chú ý giữ an toàn khi xuất hành, đi đường, làm việc… càng những ngày Tết càng cần tránh mang tinh thần bất ổn khi tham gia giao thông hay đụng đến vật sắc nhọn.

Từ đầu tuần, tuổi Tỵ đã có thể phải mệt mỏi đối phó với kẻ xấu. Có thể là những kẻ đó sẽ lợi dụng những sai lầm mà con giáp này mắc phải trong thời gian vừa qua để tranh đoạt lợi danh với con giáp này. Chỉ khi đủ tỉnh táo, nhanh chóng xốc lại tinh thần, bản mệnh mới có thể thoát được kiếp nạn này.

Tài khí tụ hội mạnh nhất ở thời điểm giữa tuần. Tuổi Tỵ được trao nhiều cơ hội kiếm tiền. Người kinh doanh nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng và đáp ứng được những điều thị trường cần. Song cần chú ý không nên háo thắng mà làm những việc mình không có sẵn kinh nghiệm.

Vận trình tình cảm của tuổi Tỵ chưa có dấu hiệu khởi sắc rõ ràng, mối quan hệ chỉ ở mức bình ổn không sóng gió nhưng cũng không còn ngọn lửa nồng nhiệt cần có giữa hai người đang yêu. Có lẽ cả hai đều cần nhìn nhận xem vấn đề nằm ở đâu để cùng giải quyết, chớ để tình trạng này kéo dài quá lâu.

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng tuần của 12 con giáp nói rằng từ ngày 31/1 đến 6/2/2022, vận trình của tuổi Ngọ đang có những bước tiến khá khả quan, tuy không phải đột phá mạnh mẽ sống chậm mà chắc, bản mệnh không quá vội vàng. Dưới sự che chở của cát tinh, con giáp này sớm giải quyết được rắc rối. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo cần có.

Đầu tuần công việc của con giáp này khá thuận lợi nhờ được cát tinh nâng đỡ, song đôi khi những thành công đến quá sớm khiến cho người ta dễ lơ là cảnh giác và điều này quả thực đã xảy ra với tuổi Ngọ. Hậu quả của sự chủ quan này chính là những sai sót có thể xảy ra vào thời điểm cuối tuần.

Về đường tài lộc, con giáp này hoàn toàn có thể yên tâm khi mọi kế hoạch đều tiến triển khá thuận khi các tài tinh cùng xuất hiện, cho thấy một cái Tết rộn ràng tài lộc, tiền bạc về đầy tay với con giáp này. Người kinh doanh có một tuần buôn bán phát tài, hàng hóa lưu thông tấp nập.

Các cặp đôi dù đều bận rộn nhưng không quên dành thời gian quan tâm đối phương. Tranh thủ lúc tình cảm ổn định, bản mệnh nên mau chóng giải quyết những khúc mắc tồn đọng đã lâu bởi vấn đề không tự dưng bốc hơi đâu. Đừng để chúng như một quả bom nổ chậm đe dọa mối quan hệ của hai người bất cứ lúc nào.

Tử vi hằng tuần của 12 con giáp nói rằng từ ngày 31/1 đến 6/2/2022, vận trình của tuổi Ngọ đang có những bước tiến khá khả quan. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 31/1 đến 6/2/2022, tuần mới là thời điểm tuổi Mùi đón nhiều tin vui. Cát tinh xuất hiện ngay từ đầu tuần cho thấy những nỗ lực, cống hiến không ngừng nghỉ của con giáp này đang được nhìn nhận và đánh giá cao. Song đừng thấy thế mà kiêu ngạo, càng khiêm tốn con giáp này càng dễ đạt được thành công.

Nhất là khi giữa tuần có hung tinh báo thị phi, con giáp này có thể phải chịu điều tiếng từ những việc mình không làm. Có những kẻ tìm mọi cách để ngáng trở bước đường con giáp này đang đi. Tuổi Mùi là hãy cảnh giác hơn với những người xung quanh, học cách nhìn người để không dễ dàng mắc phải cạm bẫy của kẻ xấu.

Tài lộc có dấu hiệu sa sút khó kiểm soát khi đại hao chủ hao tài nhập cục khiến tiền bạc tổn hao lúc nào chẳng hay. Hàng loạt kế hoạch chi tiêu, lì xì ngày Tết khiến cho con giáp này phải móc ví liên tục. Nhìn tiền trong túi cứ vơi dần khiến bản mệnh không khỏi sốt ruột.

Nếu muốn cầu tài hay thực hiện kế hoạch tài chính, tốt nhất con giáp này nên đợi tới cuối tuần tiến hành để tranh thủ cát khí từ các tài tinh. Lúc đó cơ hội thành công cũng sẽ cao hơn, bản mệnh có thể lấy lại những gì đã mất từ đầu tuần.

Tuổi Thân

Tử vi hàng tuần của 12 con giáp nói rằng từ ngày 31/1 đến 6/2/2022, tiểu hao hung tinh nhắc tuổi Thân đang kinh doanh buôn bán cần thận trọng trong thời điểm này, nếu không, bản mệnh rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi ích thu lại thì không được bao nhiêu, nên biết thu tay đúng lúc để bảo toàn những gì mình đã có.

Ngày đầu tuần xuất hiện điềm báo tranh chấp có thể xảy ra. Con giáp này rất dễ vướng vào các cuộc cãi vã với ai đó. Nguyên nhân gây mâu thuẫn có thể xuất phát từ lợi ích hoặc quan điểm trái chiều, vì vậy, bản mệnh cần giữ đầu óc tỉnh táo, lắng nghe nhiều hơn để cùng trao đổi tìm ra tiếng nói chung.

Đến giữa tuần, vận trình của tuổi Thân có dấu hiệu khởi sắc hơn. Bản mệnh dung hòa được hầu hết những mâu thuẫn trước đó, giúp cho các vấn đề nảy sinh bất ngờ được tháo gỡ một cách dễ dàng ngoài sức tưởng tượng.

Vận trình tình cảm trong tuần chỉ có thể được duy trì ở mức độ bình ổn. Muốn có đột phá thì cả hai người đều cần cố gắng hâm nóng mối quan hệ, có thể là một kế hoạch đi chơi ngắn ngày hay buổi hẹn hò lãng mạn để tìm về cảm xúc ban đầu.

Tuổi Dậu

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 31/1 đến 6/2/2022, vận trình của tuổi Dậu khó suôn sẻ như mong muốn. Càng những ngày Tết như này, bản mệnh càng nên chú ý để không mắc sai lầm trong mọi việc. Kẻ tiểu nhân đang ẩn mình chờ đợi, chỉ đợi tới lúc bản mệnh bất cẩn để làm hại.

Nếu đủ kiên trì, đợi tới giữa tuần có cát tinh nâng đỡ, con giáp này sẽ nhận về những hồi đáp xứng đáng. Những cố gắng chẳng bao giờ là uổng phí. Vì vậy, đừng bao giờ dễ dàng đầu hàng trước mọi khó khăn. Càng dũng cảm chấp nhận thử thách, tuổi Dậu sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn, không sợ hãi bất cứ sóng gió nào.

Tuy vậy tài lộc trong tuần khó bề tích tụ. Hung tinh này sẽ khiến cho bản mệnh mù quáng, không nhìn rõ cạm bẫy phía trước, ném tiền vào nơi không đáng tin cậy. Cuối tuần sẽ là lúc để bản mệnh làm lại từ đầu dưới sự hỗ trợ của tài tinh, đừng bỏ lỡ cơ hội.

Tuần này, tuổi Dậu còn khá đau đầu khi vận trình tình cảm chẳng được như ý. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng căng thẳng do một trong hai người đang có xu hướng áp đặt trong nhiều chuyện. Tết nhất mà ai cũng mặt nặng mày nhẹ khiến con giáp này chẳng thể nào vui nổi.

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 31/1 đến 6/2/2022, vận trình của tuổi Dậu khó suôn sẻ như mong muốn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hằng tuần của 12 con giáp chỉ ra rằng từ ngày 31/1 đến 6/2/2022, quý nhân xuất hiện tương trợ rất nhiều cho tuổi Tuất. Nhờ vậy dù gặp khó khăn gì con giáp này cũng sẽ được chỉ đường dẫn lối để sớm vượt qua, tha hồ đón Tết an lành. Chính nhờ thế mà vận trình trong cả tuần luôn duy trì ở trạng thái tốt đẹp.

Dù trong quá trình thực hiện vẫn gặp không ít khó khăn song nhờ tài năng và bản lĩnh của mình, con giáp này có thể giải quyết nhanh chóng và hiệu quả mọi việc. Tập trung vào việc mà mình có chuyên môn, có lợi thế, bản mệnh giành được những thành công nhất định và được ghi nhận, đánh giá cao.

Tuần này còn có sự góp mặt của tài tinh, tuổi Tuất dễ gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ về tài lộc. Con giáp này có thể tìm được những cơ hội hợp tác đầu tư vô cùng hứa hẹn. Hãy tự tin nắm bắt lấy cơ hội đang ở ngay trước mắt mình, đừng chần chừ, do dự quá lâu, để cơ hội trôi qua sẽ rất đáng tiếc.

Chẳng những nâng đỡ vận trình công danh, cát tinh còn giúp nhân duyên của người độc thân phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, đặc biệt là với nữ giới. Con giáp này có thể giữ quan hệ được với người chân thành và thẳng thắn, luôn quan tâm đến mình. Hãy thử cho đối phương cơ hội để tìm hiểu và biết đâu một tình yêu đẹp đang bắt đầu nảy nở.

Tuổi Hợi

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 31/1 đến 6/2/2022, tuổi Hợi sẽ phải đi lại khá nhiều. Đa phần đều nhằm mục đích thăm hỏi và xử lý một vài công việc. Đây có thể là cơ hội để con giáp này thể hiện khả năng xử lý vấn đề của mình. Hãy tranh thủ để ghi điểm và tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp.

Tuy nhiên, con giáp này cần đề phòng những tranh chấp hay mâu thuẫn có thể xảy ra. Có những thời điểm bản mệnh gần chỉ muốn xả hết cơn bực dọc ra ngoài nhưng may mắn là sau đó đã kiểm soát được tình hình. Càng về cuối tuần tình hình càng dễ chịu khi mọi thứ đều được tuổi Hợi điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đầu tuần có cát tinh nâng đỡ nên tài vận khá thuận lợi. Tuổi Hợi có thể nhận thấy những kế hoạch mình đặt ra từ trước đó đều có những bước tiến triển rất đáng mừng. Nhưng tài lộc có dấu hiệu sa sút về cuối tuần, do đó con giáp này nên tranh thủ cát khí ngay từ đầu tuần để mọi việc suôn sẻ hơn.

Đường tình duyên có nhiều khởi sắc, đào hoa rực rỡ, bản mệnh được hưởng nhiều hạnh phúc ngọt ngào. Người còn độc thân nên nắm bắt cơ hội này để tìm người ưng ý, sớm ngày nên duyên cùng chung tay xây dựng gia đình mà trước mắt là Tết này có người dẫn về ra mắt gia đình.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!