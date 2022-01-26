Sau ngày 23 tháng Chạp, 3 con giáp được ‘THẦN TÀI’ trao tài gửi lộc, tiền tài rủng rỉnh chuẩn bị đón Tết linh đình đi là vừa

12 con giáp tử vi 26/01/2022 06:25

Tử vi 12 con giáp cho hay, sau ngày 23 tháng Chạp có 3 con giáp được ‘Thần Tài’ trao tài gửi lộc, tiền tài rủng rỉnh chuẩn bị đón Tết linh đình đi là vừa.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn thật thà, chân thành, làm gì cũng tận tâm tận lực. Họ cũng là những người kiên trì, kiên định với mục tiêu của bản thân.

Trong mọi việc Tuất đều cố gắng hết sức để hoàn thành. Họ có trách nhiệm, có tổ chức. Dù không sôi nổi nhưng họ là người chu đáo, cẩn thận, đặc biệt quan tâm đến mọi người.

Sau ngày 23 tháng Chạp, con giáp tuổi Tuất được Thần Tài ban phát tài lộc, sự nghiệp ngày càng khởi sắc, công thành danh toại.

Nếu làm công ăn lương, Tuất có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Người làm nông nghiệp hứa hẹn có một mùa vụ bội thu, sản phẩm bán được mùa, được giá, thu hái bộn tiền.

Sau ngày 23 tháng Chạp, 3 con giáp được ‘THẦN TÀI’ trao tài gửi lộc, tiền tài rủng rỉnh chuẩn bị đón Tết linh đình đi là vừa - Ảnh 1
Sau ngày 23 tháng Chạp, con giáp tuổi Tuất được Thần Tài ban phát tài lộc, sự nghiệp ngày càng khởi sắc, công thành danh toại. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trời sinh vượng tài, vượng lộc. Những người này có tính cách hướng ngoại, có nhiều bạn bè, ham hoạt động xã hội.

Họ cũng là người nhạy cảm, sống nặng tình, hết mực yêu thương gia đình. Người tuổi Dậu vượng vận quý nhân nên gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp.

Từ sau 23 tháng Chạp, người tuổi Dậu đón vận may lớn, làm ăn phát  tài, tài lộc đến cửa, sự nghiệp bội thu. Bản mệnh có thể nhận thêm cơ hội đầu tư kinh doanh sinh lời. Nếu làm công ăn lương có thể đạt thành tích cao, được cấp trên khen thưởng.

Chỉ cần nỗ lực hết mình Dậu sẽ gặt hái được nhiều thành quả. Chẳng những sự nghiệp lên hương mà họ còn có tình duyên mỹ mãn. Nếu còn độc thân họ có thể gặp được người trong mộng.

Sau ngày 23 tháng Chạp, 3 con giáp được ‘THẦN TÀI’ trao tài gửi lộc, tiền tài rủng rỉnh chuẩn bị đón Tết linh đình đi là vừa - Ảnh 2
Từ sau 23 tháng Chạp, người tuổi Dậu đón vận may lớn, làm ăn phát  tài, tài lộc đến cửa, sự nghiệp bội thu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn thông minh, lém lỉnh lại hòa đồng, dễ gần. Bản mệnh có nhiều bạn bè và có quý nhân giúp đỡ. Là người tận tụy, có trách nhiệm với công việc nên dù làm nghề gì Thân cũng cố gắng hết mình. Vì vậy, con giáp này có nhiều cơ hội thể hiện tài năng.

Sau 23 tháng Chạp con giáp này có cơ hội hiện thực hóa ước mơ của mình. Tài lộc kéo đến giúp cuộc sống của con giáp này trở nên sung túc, tương lai tươi sáng, tiền bạc rủng rỉnh.

Nếu làm ăn kinh doanh Thân sẽ gặp nhiều may mắn, chốt được hợp đồng có giá trị. Cơ hội của con giáp này sẽ còn kéo dài sang cả năm Nhâm Dần.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

3 con giáp ngồi trên đống vàng vì có ‘THẦN TÀI’ bám gót trong năm Nhâm Dần 2022

3 con giáp ngồi trên đống vàng vì có ‘THẦN TÀI’ bám gót trong năm Nhâm Dần 2022

Bước sang năm Nhâm Dần 2022, có 3 con giáp vô cùng may mắn khi có ‘Thần Tài’ bám lấy gót chân, sự nghiệp thăng tiến vù vù, tiền về tới tấp ai cũng ghen tị.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp được thần tài trao tài gửi lộc con giáp tiền tài rủng rỉnh con giáp đón Tết linh đình

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 42 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời