Trong tuần trước Tết (24-30/1), 3 con giáp hưởng trọng vinh hoa phú quý, tài lộc hanh thông, may mắn ngút ngàn không ai sánh bằng

12 con giáp tử vi 24/01/2022 06:25

Xem tử vi 12 con giáp tiết lộ, trong tuần trước Tết từ ngày 24/1 đến ngày 30/1/2022 có 3 con giáp hưởng trọng vinh hoa phú quý, tài lộc hanh thông, may mắn ngút ngàn không ai sánh bằng.

Tuổi Mão

Mão có thể sẽ phải đối diện với một vài rắc rối trong công việc khiến bạn tốn không ít thời gian và công sức để tìm cách giải quyết.

Thế nhưng càng khó khăn thì Mão càng trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Lúc này Mão cần thể hiện bản lĩnh của mình để giành lấy niềm tin từ mọi người.

Khi cần trợ giúp bạn hãy mạnh dạn yêu cầu, chắc chắn những người xung quanh sẽ nhiệt tình hỗ trợ bạn như cách bạn vẫn giúp đỡ họ.

Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình, người làm công ăn lương sẽ nhận được một khoản lương thưởng cộng dồn, nhìn chung thu nhập khá hậu hĩnh.

Người làm kinh doanh có lộc nên thu về món tiền lớn nhờ hàng hóa lưu thông tốt. Dù có chút vất vả nhưng số tiền thu về khiến nhiều người ghen tị.

Trong tuần trước Tết (24-30/1), 3 con giáp hưởng trọng vinh hoa phú quý, tài lộc hanh thông, may mắn ngút ngàn không ai sánh bằng - Ảnh 1
Người làm kinh doanh có lộc nên thu về món tiền lớn nhờ hàng hóa lưu thông tốt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ được cát tinh che chở nên công việc của Ngọ diễn ra rất thuận lợi. Con giáp này có thể nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề hiệu quả mà không tốn quá nhiều công sức cũng như thời gian. Tiền bạc chảy về túi Ngọ thuận lợi hơn cả dự tính.

Nếu làm ăn kinh doanh, tài chính không còn là vấn đề khiến Ngọ phải lo lắng. Chuyện buôn bán diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Tiền cứ vơi lại đầy giúp Ngọ thoải mái sắm sửa cho gia đình một cái Tết đủ đầy.

Nếu làm công ăn lương, nhờ có mối quan hệ tốt đẹp nên Ngọ được giúp đỡ nhiều trong tuần. Sự hỗ trợ nhau của Ngọ với đồng nghiệp giúp nâng cao hiệu suất công việc chung.

Theo đà này, Ngọ ngày càng được cấp trên tín nhiệm và đánh giá cao hơn. Khoản lương thưởng hậu hĩnh là điều khỏi phải bàn.

Trong tuần trước Tết (24-30/1), 3 con giáp hưởng trọng vinh hoa phú quý, tài lộc hanh thông, may mắn ngút ngàn không ai sánh bằng - Ảnh 2
Nhờ được cát tinh che chở nên công việc của Ngọ diễn ra rất thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tài vận của Sửu có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt. Nhờ Thực Thần xuất hiện nên nguồn thu nhập từ công việc chính hay thu nhập phụ của Sửu đều tăng lên đáng kể. Tất nhiên quá trình này không phải lúc nào cũng thuận lợi như bản mệnh mong muốn.

Nếu làm công ăn lương, Sửu có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh cho những đóng góp cho tập thể trong suốt một năm vừa qua. Tuần này công việc bộn bề, có khi bị ganh đua, ghen ghét nhưng Sửu vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra nguy cơ đang rình rập.

Nếu làm ăn kinh doanh, dù cuối năm nhưng Sửu vẫn gặp nhiều cơ hội tốt để đầu tư sinh lời. Nhờ vậy mà tiền bạc rủng rỉnh. Khoản tiền thu được khiến bản mệnh hoan hỉ đón Tết.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

Tử vi tuần mới từ ngày 24/1 đến ngày 30/1/2022: tuổi Ngọ được Cát Tinh trao tài gửi lộc, tuổi Tý sự nghiệp phát triển hanh thông

Tử vi tuần mới từ ngày 24/1 đến ngày 30/1/2022: tuổi Ngọ được Cát Tinh trao tài gửi lộc, tuổi Tý sự nghiệp phát triển hanh thông

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 24/1 đến ngày 30/1/2022 cho thấy, trong tuần mới này tuổi Ngọ được Cát Tinh trao tài gửi lộc, tuổi Tý sự nghiệp phát triển hanh thông.

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