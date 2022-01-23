Tử vi tuần mới từ ngày 24/1 đến ngày 30/1/2022: tuổi Ngọ được Cát Tinh trao tài gửi lộc, tuổi Tý sự nghiệp phát triển hanh thông

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng từ ngày 24/1 đến 30/1/2022, sự nghiệp của tuổi Tý phát triển rất tốt. Dù đầu tuần, bản mệnh dễ vướng phải tranh chấp với đồng nghiệp nhưng sau đó, có thể vượt trên những lời dị nghị và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Con giáp này có dấu hiệu được lãnh đạo tin tưởng và cất nhắc.

Vận trình tình cảm của tuổi Tý không được tốt vào thời điểm đầu tuần. Đôi lứa dễ tranh cãi với nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt không đáng có. May mà đến thời điểm cuối tuần, mọi khó khăn dần được tháo gỡ, hai người đã biết quan tâm, chia sẻ và thông cảm với nhau nhiều hơn.

Trong tuần này, người chăm chỉ làm lụng, cống hiến suốt thời gian qua có thể nhận được kết quả xứng đáng. Ngoài ra, con giáp này cũng có thể phát tài dựa vào sự may mắn của mình, tuy nhiên không nên lấy đó là cái cớ để làm biếng, không chịu lao động, cống hiến.

Người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của con giáp này phát triển một cách hài hòa. Nếu bản mệnh chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể con giáp này sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý. Chớ nên chần chừ do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai.

Tuổi Sửu

Tử vi tuần của 12 con giáp nói rằng, tuổi Sửu theo đuổi con đường công danh sự nghiệp có một tuần khá tệ. Con giáp này mắc phải vấn đề này đến vấn đề khác suốt cả một tuần. Bản mệnh dễ gặp mâu thuẫn với cấp trên và cũng chẳng hề hòa hợp với đồng nghiệp.

Trên phương diện tài lộc, người đầu tư, kinh doanh phát triển khá tốt trong thời điểm đầu tuần. Bản mệnh có thể tìm được một mối làm ăn nào đó khá đáng thử sức. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội để làm giàu cho chính bản thân cũng như gia đình mình.

Trong tuần mới, vận trình tình cảm có nhiều quãng trầm lắng. Có thể vợ chồng cảm thấy bất đồng quan điểm nên ít chịu trao đổi, tâm sự với nhau. Nhưng làm vậy thì quan hệ giữa cả hai sẽ càng trở nên xa cách. Hãy suy nghĩ lại về những việc mình đang làm, nếu sai hãy sửa đổi ngay.

Tuần này, tuổi Sửu nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần ra khỏi nhà.. Trước khi rời nhà, con giáp này nên có cách ăn mặc và bảo vệ bản thân phù hợp, đồng thời đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn, giảm bớt những ảnh hưởng xấu.

Tử vi tuần của 12 con giáp nói rằng, tuổi Sửu theo đuổi con đường công danh sự nghiệp có một tuần khá tệ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong tuần mới, sự nghiệp của tuổi Dần có những quãng thăng và những quãng trầm khá rõ rệt. Đầu tuần là thời điểm bản mệnh có nhiều va vấp, thậm chí mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp để bảo vệ quan điểm của mình, khiến mọi người phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa.

Tình hình tài chính của bản mệnh không có nhiều biến động vào thời điểm này. Dù tuổi Dần không tìm được mối đầu tư có lợi và cũng khó có cơ hội được thưởng nóng nhưng ít nhất, con giáp này có thể bảo vệ được thành quả lao động từ trước đến nay của mình.

Vận trình tình cảm của tuổi Dần có điểm sáng vào thời điểm đầu tuần, nhưng cũng không đem lại nhiều tác động cho cả tuần khá trầm lắng. Con giáp này và nửa kia của mình thường xuyên cãi nhau vì những quan điểm dù nhỏ nhặt nhưng lại khó thống nhất.

Sao chủ đào hoa cho thấy tuổi Dần vốn có những nét hấp dẫn rất riêng. Con giáp này còn giỏi ăn nói nữa. Tuy nhiên, không phải vì thế mà con giáp này trở nên dễ dãi, chấp nhận tất cả mọi người có ý định tiếp cận. Người độc thân phải tinh tường nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình.

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới nói rằng, tuổi Mão vướng phải nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp vào đầu tuần. Mâu thuẫn nổ ra phần lớn là do bản mệnh kiêu ngạo, cứng đầu.Từ giữa tuần trở đi, tài năng của con giáp này được ghi nhận, nếu biết thay đổi tính xấu này thì sự nghiệp thuận lợi hơn.

Tình hình tài chính của tuổi Mão có chút ít khởi sắc vào thời điểm đầu tuần. Những người làm ăn, kinh doanh có thể nhận được một khoản lãi nhờ những mối đầu tư trước đó. Tuy nhiên, khả năng đó là khoản lời duy nhất con giáp này nhận được trong tuần.

Vận trình tình cảm của tuổi Mão không được thuận lợi. Con giáp này cần chú ý trò chuyện, trao đổi với nửa kia nhiều hơn, không nên cứng đầu cứng cổ chỉ khăng khăng với quan điểm của bản thân mình. Vợ chồng cần phải đồng lòng mới cùng nhau vượt qua được sóng gió.

Trong tuần mới này, tuổi Mão dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Con giáp này cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.

Tuổi Thìn

Tử vi tuần mới dự báo, sự nghiệp của tuổi Thìn không mấy thuận lợi. Có thể khoảng thời gian đầu tuần, con giáp này vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhưng dần về cuối tuần thì có nhiều rắc rối ập tới. Rắc rối có thể đến từ cấp trên hoặc đồng nghiệp. Bản mệnh hãy chú ý cách cư xử và nói năng của bản thân.

Đối với người làm ăn thì tuần này là thời điểm hốt vàng hốt bạc. Con giáp này có thể tìm được những khách hàng hoặc đối tác có triển vọng, hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích không chỉ ở hiện tại mà còn ở cả tương lai. Thậm chí có một số người còn nhận được một khoản tiền ngoài ý muốn nhờ dựa vào vận may.

Cát tinh cho thấy cơ hội làm ăn sẽ đến với con giáp này tới tấp. Bản mệnh có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua. Khi cơ hội mở ra trước mắt, tuổi Thìn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, những người đã lập gia đình sẽ gặp phải nhiều chuyện buồn. Nếu không nhanh chóng tìm cách cứu vãn, con giáp này có thể khiến hạnh phúc lứa đôi tan vỡ, hoặc tạo cơ hội để kẻ thứ ba chen chân vào. Bản mệnh nên từ bỏ sự kiêu ngạo của mình và thử xuống nước với đối phương xem sao.

Tử vi tuần mới dự báo, sự nghiệp của tuổi Thìn không mấy thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Khoảng thời gian giữa tuần, sự nghiệp của tuổi Tỵ gặp khá nhiều khó khăn. Con giáp này có thể là người kiên cường và tài giỏi nhưng lại hành xử quá nóng vội hoặc quá độc lập, mà sức một người thì khó có thể hoàn thành được mọi việc dễ dàng. Đến cuối tuần, có thể công sức của bản mệnh mới được công nhận.

Vận trình tài chính của bản mệnh khá ổn định, cho dù con giáp này là người làm công ăn lương hay người làm trong lĩnh vực đầu tư. Tài tinh và Thực thần cho thấy bản mệnh sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra.

Hung tinh mang lại điềm báo tuổi Tỵ cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Con giáp này cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông, đồng thời có những biện pháp thích hợp để nâng cao sức đề kháng của cơ thể.

Vận trình tình cảm khá trầm lắng vào thời điểm đầu tuần. Nếu còn độc thân, tuổi Tỵ có phần khép kín và không chủ động tiếp cận với ai. Con giáp này cảm thấy mình có thể sống một cách độc lập mà không cần đến sự quan tâm của bất cứ người nào.

Tuổi Ngọ

Trong tuần từ ngày 24/1 đến 30/1/2022, một vài cơ hội làm ăn sẽ đến với tuổi Ngọ vào thời điểm đầu tuần và giữa tuần. Con giáp này cần phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội nếu muốn cải thiện tình hình tài chính của mình. Còn nếu bản mệnh tự ti hay do dự thì thời cơ sẽ trôi qua rất nhanh thôi.

Đầu và giữa tuần là thời điểm khá thử thách đối với người làm công ăn lương. Đừng để những khó khăn trong công việc hạ gục mình. Bản mệnh cần mạnh mẽ tiến lên thì mới mong được nhận thành quả xứng đáng với công sức của bản thân.

Cát tinh mang lại ít nhiều may mắn cho tuổi Ngọ. Nếu còn trẻ tuổi, con giáp này hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, thách thức hoàn cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian sắp tới.

Trên phương diện tình cảm, dường như cả con giáp này và nửa kia đều đang quá bận rộn nên thiếu thời gian quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Con giáp này nghĩ rằng đó là bình thường, nhưng thực tế thì có nhiều nguy cơ đang ẩn tàng sau sự yên lặng này. Hãy nhớ dành thời gian cho đối phương.

Tuổi Mùi

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, sự nghiệp của tuổi Mùi không được thuận lợi như mong muốn. Con giáp này sẽ phải đối diện với nhiều sự cạnh tranh, thậm chí là tranh chấp của đồng nghiệp. Điều cần làm bây giờ là hạn chế những suy nghĩ tiêu cực, không ngừng cố gắng vươn lên, hoàn thiện bản thân.

Bù lại, vận trình tài chính có nhiều dấu hiệu tích cực. Cát tinh và Thực thần chiếu mệnh cho thấy nếu con giáp này là người làm ăn hoặc làm nghề tự do thì có thể thu về được một khoản kha khá trong tuần này. Một số người còn được thừa hưởng khoản thừa kế do người đi trước để lại.

Đại hao lại khuyên tuổi Mùi cần có cách chi tiêu hợp lý, không nên thích gì mua nấy, tiêu xài quá mức phung phí mà không quan tâm đến đồng lương của mình. Bản mệnh không nên vung tiền để bằng được người này người khác, mà nên tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho tương lai.

Trong phương diện tình cảm, người độc thân khó có thể tìm được đối tượng thực sự ưng ý trong tuần này. Có thể con giáp này vẫn còn vương vấn bóng hình quá khứ nên không để mắt được tới mọi người xung quanh. Tử vi tuần khuyên bản mệnh hãy để quá khứ ngủ yên và hướng tới tương lai bằng thái độ tích cực.

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, sự nghiệp của tuổi Mùi không được thuận lợi như mong muốn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi tuần của 12 con giáp cho hay, sự nghiệp của tuổi Thân có hung có cát, vì vậy không nên chủ quan khi làm bất cứ một việc gì. Có thể sự thuận lợi đến vào đầu tuần sẽ khiến con giáp này cảm thấy lơ là vì cho rằng mọi việc quá thuận lợi, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì những rắc rối sau đó sẽ khiến bản mệnh trở tay không kịp.

Thời điểm giữa tuần và cuối tuần chính là lúc tuổi Thân gặt hái thành quả lao động. Người làm công ăn lương có thể nhận một khoản thưởng nóng, trong khi đó, người làm kinh tế được nhận tiền lãi từ những khoản đầu tư từ trước. Đây là động lực để con giáp này tiếp tục cố gắng hơn nữa.

Tuy nhiên, Tiểu hao khuyên bản mệnh làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu, nếu không, dù có dư dả đến đâu, con giáp này cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi ích thu lại thì không được bao nhiêu.

Vận trình tình cảm của tuổi Thân phát triển tốt, nhất là với những ai đã lập gia đình. Con giáp này và đối phương có nhiều cơ hội để hâm nóng tình cảm. Đặc biệt, cả hai đã quan tâm và tâm sự với nhau nhiều hơn, nhờ vậy mà mọi hiểu lầm trước đó đều dần được tháo gỡ.

Tuổi Dậu

Theo tử vi hàng tuần của 12 con giáp, sự nghiệp của tuổi Dậu khá lên bổng xuống trầm. Con giáp này có thể thể hiện được điểm mạnh của mình trong các vấn đề chuyên môn. Bản mệnh sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và có cơ hội thăng tiến nhanh chóng.

Bên cạnh việc mạnh mẽ không ngừng tiến về phía trước, tuổi Dậu cũng cần chú ý đến những kẻ có ý đồ tiếp cận mình. Đó có thể là kẻ tiểu nhân muốn gây hại cho sự nghiệp của con giáp này, khiến công việc gặp nhiều rắc rối. Cùng với đó, bản mệnh cũng cần quan tâm đến tình hình sức khỏe trong tuần này.

Tình hình tài chính có dấu hiệu dần dần khởi sắc vào cuối tuần. Tuổi Dậu sẽ nhận được một khoản thù lao xứng đáng. Vì thế, hãy luôn cố gắng hết sức mình trong thời điểm này, chú trọng mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, có thể họ chính là quý nhân giúp bản mệnh phát tài.

Về phương diện tình cảm, sau một vài khúc mắc vào đầu tuần thì sau đó, tuổi Dậu và nửa kia đã dần thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Con giáp này không còn xét nét những khuyết điểm của đối phương bởi đã hiểu rằng chẳng có ai là hoàn hảo.

Tuổi Tuất

Trong tuần mới 24/1 - 30/1, tuổi Tuất trải qua những ngày đầu tuần khá yên bình, nhưng đến cuối tuần thì nhiều rắc rối có thể xảy đến liên tiếp khiến phải đau đầu tìm cách ứng phó. Nếu một mình con giáp này không thể giải quyết xuể tất cả mọi việc thì có thể nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.

Tình hình tài chính của con giáp này đang ở mức khá ổn. Những mối đầu tư của tuổi Tuất thường mang lại nguồn lời lãi và thu nhập ổn định. Bản mệnh có thể suy nghĩ đến việc hợp tác với những người có chung chí hướng hoặc mở rộng quy mô kinh doanh, khiến số tiền mình kiếm được tăng nhiều thêm.

Về phương diện tình cảm, nhân duyên của người độc thân phát triển theo chiều hướng khá tốt đẹp vào thời điểm giữa tuần, đặc biệt là với nữ mệnh. Con giáp này có thể giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn, thậm chí nhận ra ai là người luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc mình.

Tuy nhiên, với người có cặp thì thời điểm này, có khả năng sẽ phải đối diện với nhiều tin buồn tình cảm. Có thể con giáp này phải nhận lại sự phản bội từ nửa kia mà không hề biết mình đã làm gì sai. Bản mệnh chớ nên tự đổ lỗi cho bản thân khi đối phương mới là người thiếu chung thủy.

Trong tuần mới 24/1 - 30/1, tuổi Tuất trải qua những ngày đầu tuần khá yên bình, nhưng đến cuối tuần thì nhiều rắc rối có thể xảy đến liên tiếp khiến phải đau đầu tìm cách ứng phó. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi tuần của 12 con giáp, sự nghiệp của tuổi Hợi trên cơ bản là tốt vào tuần mới này. Bản mệnh tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân, đồng thời nhận được sự tin tưởng của cấp trên và lãnh đạo. Tuy nhiên con giáp này không nên quá kiêu ngạo mà vô tình đắc tội người khác trong vô thức.

Vận trình tài chính không có quá nhiều biến động. Thời điểm cuối tuần, con giáp này có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ vậy may. Tuy nhiên, con giáp này chớ nên dựa dẫm vào điều đó mà cần phải kiếm tiền dựa trên công sức lao động chân chính của mình.

Tử vi tuần khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại, con giáp này càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Bản mệnh sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức của mình.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Hợi chủ yếu gặp rắc rối vào những ngày giữa tuần, đến cuối tuần có dấu hiệu ổn định hơn. Con giáp này không còn đặt ra những yêu cầu quá cao cho nửa kia mà bắt đầu suy nghĩ đến cảm nhận của đối phương nhiều hơn.

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