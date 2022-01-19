TOP 3 con giáp ‘có gan làm giàu’, tham vọng lớn bao nhiêu lại càng quyết tâm đạt được bấy nhiêu, ngày ‘công thành danh toại’ không còn xa

Mùi có giấc mơ làm chủ từ sớm. Khi là người làm công, chúng ta phải tuân theo quy tắc mà cấp trên đề ra. Mùi vì muốn tự do thoải mái quyết định công việc của chính mình mà không phải tuân theo lệnh của ai nên luôn mong muốn có một công việc kinh doanh của mình.

Khi trở thành người làm chủ, Mùi giỏi lãnh đạo, thưởng phạt công minh, luôn cân nhắc trước khi giao việc cho người khác. Họ cũng đặt nhiều niềm tin vào nhân viên của mình.

Mùi thích cảm giác được thực hiện mọi việc theo ý mình, không phải xin ý kiến của cấp trên. Không có nhiều người có tham vọng nhất quyết muốn làm chủ như người tuổi này. Họ có đi làm công cũng là để học cách mở cửa hàng, mở công ty riêng. Họ muốn trả lương cho người khác chứ không phải chờ nhận lương từ người khác.

Tuổi Thìn

Con giáp tuổi Thìn luôn có tham vọng tập hợp sức mạnh của nhiều người. Mỗi ngày chúng ta chỉ có 24h, chỉ khi tận dụng được thời gian của nhiều người thì hiệu suất công việc mới được gia tăng.

Thìn là con giáp thích làm chủ nên dù làm công thì bản mệnh vẫn nuôi giấc mộng một ngày mình có công ty riêng, có thể biến sức mạnh tập thể thành một năng lực dồi dào mà họ có thể khai thác vô tận.

Người tuổi Thìn nghĩ là làm. Khi làm công ăn lương, họ biết dành tiền tiết kiệm để hùn hạp làm ăn với mọi người. Khi có cơ hội ra tự kinh doanh, họ sẽ làm chủ nhiều dự án khác nhau. Đối với họ, việc tham gia nhiều hạng mục kinh doanh khác nhau cũng là cách để học hỏi được nhiều hơn.

Tuổi Thìn là con giáp thích làm chủ nên dù làm công thì bản mệnh vẫn nuôi giấc mộng một ngày mình có công ty riêng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão thường nuôi mộng trở thành người làm chủ nhưng không vì thế mà họ vội vàng, muốn đốt cháy giai đoạn. Khi làm công, họ vẫn tỏ ra vui vẻ học hỏi từ mọi người, học cách giao tiếp và hiểu thêm vấn đề của những người xung quanh mình.

Khi trở thành lãnh đạo, Mão quản lý nhân viên bằng sự thấu hiểu chứ không phải bằng thái độ người bề trên. Con giáp này cũng giỏi lắng nghe và khuyến khích tinh thần làm việc của mọi người.

Trong vai trò lãnh đạo, Mão không bao giờ nghĩ mình đang đứng ở vị trí cao hơn mà bắt ép người khác phải theo mình. Thay vào đó, Mão học cách quan sát xem nhân viên có điểm mạnh gì có thể phát huy mà khuyến khích, động viên họ.

Mão cũng không bao giờ tranh đoạt với bất cứ ai nên người tuổi này được nhiều người quý mến. Họ nhớ tên và sở thích riêng của nhân viên khiến nhân viên vui vẻ, bất ngờ và thích làm dưới quyền của họ.

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