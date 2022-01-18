Sau Rằm tháng Chạp 2021, 3 con giáp rũ bỏ vận xui niềm vui tới tấp, sự nghiệp thăng hoa vượng phát, tiền của đầy nhà

Sau Rằm tháng Chạp 2021, số phận của những người tuổi Dậu sẽ bước lên một tầm cao mới, đặc biệt là những người tuổi Ất Dậu (sinh năm 1993) và tuổi Kỷ Dậu (sinh năm 1981). Vận xui của Dậu sẽ biến mất, nhường chỗ cho sự may mắn, những cơ hội tốt đang dần hiện ra.

Trong giai đoạn này, năng lực của Dậu tăng lên vượt trội, bạn kiên trì làm việc tới cùng và luôn tràn đầy năng lượng, thậm chí còn truyền năng lượng cho những người xung quanh. Vận may của Dậu trong những ngày cuối năm 2021 sẽ tăng vọt, bạn được quý nhân chỉ đường dẫn lối nên gặp dữ cũng hóa lành, hứa hẹn sẽ kiếm được không ít tiền bạc, của cải. Chính vì lẽ đó, Dậu chính là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn sau Rằm tháng Chạp này.

Từ đầu năm đến nay, ngay cả những ngày đầu tháng Chạp 2021, Mão vẫn gặp nhiều biến động, thậm chí gây ảnh hưởng cả về tiền tài lẫn sự nghiệp. Dù vậy, Mão vẫn luôn giữ thái độ điềm đạm, không bao giờ đầu hàng trước số phận mà luôn học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm và nỗ lực hết mình. Và rồi, những sự cố gắng đó của Mão cuối cùng cũng được đền đáp sau Rằm tháng Chạp.

Mão biết nắm bắt thời cơ, công việc tuy khá bận rộn và nhiều áp lực nhưng đổi lại bạn có thể nhận được những nguồn thu tốt, xứng đáng với nỗ lực bạn đã bỏ ra. Trong những người tuổi Mão, may mắn nhất chính là tuổi Kỷ Mão (sinh năm 1999) và tuổi Đinh Mão (1987). Đặc biệt, vận may của 2 tuổi này còn có thể kéo dài sau Tết Nhâm Dần 2022.

Sau Rằm tháng Chạp, tuổi Mão biết nắm bắt thời cơ, công việc tuy khá bận rộn và nhiều áp lực nhưng đổi lại bạn có thể nhận được những nguồn thu tốt, xứng đáng với nỗ lực bạn đã bỏ ra. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ chính là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn sau Rằm tháng Chạp 2021. Từ giai đoạn này đến Tết Nhâm Dần, Tỵ làm gì cũng được như ý nguyện, vì được quý nhân ở bên cạnh tương trợ. Tài lộc ùn ùn kéo vào nhà không dứt vì Tỵ có nhiều nguồn thu khác nhau, không chỉ từ công việc chính mà còn đến từ nhiều công việc phụ khác. Nhờ vậy, không chỉ trả sạch nợ nần mà Tỵ còn có thể thoải mái sắm sửa cho Tết Nguyên Đán 2022.

Đặc biệt, may mắn hơn cả chính là những người sinh vào năm Kỷ Tỵ (sinh năm 1989) và tuổi Tân Tỵ (sinh năm 2001). Tuy nhiên, vẫn có một vài khó khăn tồn đọng nên Tỵ cũng không được lơ là, bên cạnh đó bạn cũng nên cố gắng kiểm soát tiền bạc, đừng chi tiêu quá tay.

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