Tử vi tuần mới từ ngày 17/1 đến ngày 23/1/2022: tuổi Sửu được Thần Tài rót lộc vào nhà, tuổi Thìn tài vận viên mãn công danh xán lạn

Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tý sẽ phải đối diện với khá nhiều điều không may mắn, liên tục bị hung tinh đeo bám, kẻ xấu hãm hại. Vậy nên, người tuổi Tý cần chú ý đối nhân xử thế, kẻo xích mích ảnh hưởng đến sự nghiệp công danh. Chuyện tình cảm đừng miễn cưỡng mà khó thành. Tài lộc nửa cuối tuần tương đối tốt, những ngày còn lại con giáp nên cẩn thận vấn đề vay mượn.

Xem tử vi tuần mới, nhờ có quý nhân nâng đỡ, thần tài rót lộc vào nhà nên Sửu sẽ có tuần mới với tài vận thăng hoa, tình tiền viên mãn. Do vậy, Sửu hãy tận dụng thời cơ, cố gắng mức cao nhất để có sự thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Tử vi cho thấy, càng về cuối tuần càng sung túc đủ đầy, tha hồ hưởng lộc trời cho.

Xem tử vi tuần mới, nhờ có quý nhân nâng đỡ, thần tài rót lộc vào nhà nên Sửu sẽ có tuần mới với tài vận thăng hoa, tình tiền viên mãn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong tuần mới con giáp may mắn tuổi Dần này sẽ đắc tài đắc lộc, gánh tiền mỏi lưng. Đầu tuần vận đỏ như son, giữa tuần tiền ùa vào nhà, cuối tuần rung đùi hốt bạc là lá số tử vi trời đã an bài cho con giáp giàu có này. Thứ Ba, Năm là những ngày thuận lợi cho con giáp tìm kiếm sự hợp tác mới. Tuy nhiên, chuyện tình cảm không thuận lợi, con giáp hãy hạ thấp kỳ vọng.

Tuổi Mão

Bị hung tinh đeo bám, kẻ xấu ngáng đường nên Mão cần đề cao cảnh giác trong tử vi tuần mới này. Bởi lẽ, chỉ cần bạn lơ là một giây thì đã vô tình tạo điều kiện cho tiểu nhân có cơ hội hãm hại mình.

Theo tử vi tuần mới, nửa đầu tuần công việc của con giáp tuổi Mão có thử thách không hề nhỏ, nhưng đừng lo, cuối tuần tài lộc sẽ khởi sắc, giúp phá bỏ điểm vướng mắc trong sự nghiệp.

Tuổi Thìn

Thìn sẽ có tài vận viên mãn, công danh xán lạn, lắm của nhiều tiền khiến ai cũng hờn. Tuần này con giáp gặp cơ may thăng tiến trong sự nghiệp. Con giáp có cơ hội làm việc mới, ai muốn chuyển đổi nghề nghiệp, khởi nghiệp đây cũng là thời điểm thuận lợi. Tuy nhiên hãy nhớ, cơ hội đến không có nghĩa là tuổi Thìn sẽ có những ngày hanh thông, dễ dàng.

Thìn sẽ có tài vận viên mãn, công danh xán lạn, lắm của nhiều tiền khiến ai cũng hờn. Tuần này con giáp gặp cơ may thăng tiến trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuần này tuổi Tỵ đừng nuôi quá nhiều hi vọng về chuyện tình cảm, người độc thân sẽ nhận ra một số điều không phù hợp và bạn vẫn chưa tìm được người như ý trong tuần này đâu. Những ai đã có chủ, dường như khoảng thời gian bận rộn này khiến bạn không có nhiều thời gian để lo cho chuyện tình cảm cá nhân. Hãy sắp xếp thời gian dành cho nửa kia nhiều hơn nhé.

Mọi buồn phiền, căng thẳng của người tuổi Tỵ trong tuần sẽ được giải tỏa khi mà bạn sẽ có Thiên Tài mang lại tài lộc, tiền bạc. Bản mệnh có thể mua để tự thưởng cho mình một món quà nho nhỏ làm động lực.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ sẽ tự rước buồn bực vào mình trong tuần này, có thể cái tôi cao và nhu cầu chiến thắng trong các tranh luận. Song, nên biết tiết chế tính hiếu thắng này của mình nếu không muốn mọi chuyện đi quá xa. Việc giữ các mối quan hệ xung quanh quan trọng hơn chút tự tôn sau mỗi cuộc cãi vã.

Về mặt tình cảm, con giáp tuổi Ngọ sẽ phải đối mặt với những rắc rối mà bạn chẳng thể ngờ. Bản mệnh và nửa kia có thể sẽ đối mặt với các vấn đề liên quan đến tài chính giữa cả hai. Có khả năng hai bạn sẽ suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc tạo ra một khoản thu nhập chung hoặc cùng nhau đầu tư vào một lĩnh vực nào đó.

Tử Vi Cát tinh đã trợ lực cho tài lộc của con giáp tuổi Ngọ những ngày cuối năm được cải thiện rõ rệt. Những ai gặp khó khăn cũng được người nhà trợ giúp, vì thế mà không còn vướng vào những rắc rối liên quan đến tiền bạc.

Tuổi Ngọ sẽ tự rước buồn bực vào mình trong tuần này, có thể cái tôi cao và nhu cầu chiến thắng trong các tranh luận. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Khi vận trình cuộc sống có vẻ êm đềm, suôn sẻ cũng là lúc bạn nên xem xét lại các mục tiêu cá nhân đã đề ra, loại bỏ những thói quen xấu hoặc theo đuổi những dự định đã ấp ủ từ lâu. Chuyện tình cảm của các cặp đôi có thể lên đến một bước tiến mới.

Có thể thấy, bản mệnh có nhiều động lực trong công việc nhưng bạn vẫn chưa thể cân đối thời gian hợp lý. Ôm đồm quá nhiều việc hoặc làm việc không có kế hoạch cụ thể sẽ khiến bạn quên mất các mục tiêu quan trọng của mình.

Ảnh hưởng của Đại Hao nên con giáp tuổi Mùi có xu hướng chi tiêu mất kiểm soát trong ngày hôm nay, thậm chí bạn đã lên kế hoạch để tránh tiêu xài hoang phí nhưng vẫn có những sự kiện đột xuất như cưới hỏi, sinh nhật, ma chay,... khiến bạn phải tiêu tốn kha khá.

Tuổi Thân

Tuần mới dù cố gắng thế nào người tuổi Thân cũng không làm vừa lòng được người ấy. Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh đó, hiểu cho cảm xúc và suy nghĩ của anh/cô ấy. Sau đó, tìm cơ hội thích hợp để cả hai cùng nói chuyện và hóa giải những khúc mắc trong lòng.

Tuổi Thân khá ổn định, thế nhưng dường như bạn quá an toàn rồi đấy. Chúng ta sẽ không biết trước được bên ngoài bức tường kia là một vườn hoa xinh đẹp hay một khu rừng tăm tối. Nhưng nếu cứ núp sau lớp bảo vệ, ngay cả cơ hội tìm ra câu trả lời bạn cũng sẽ không có được. Vậy nên, hãy cứ trải nghiệm và vấp ngã, để sau đó bạn nhận ra cuộc sống vốn là một vòng tròn của sự bắt đầu và kết thúc.

Thiên Tài xuất hiện đầu tuần cho thấy tiền bạc rủng rỉnh nhưng có thể vì thế mà bạn có xu hướng tiêu xài, mua sắm khá nhiều. Thậm chí có người còn mua cả món đồ đắt tiền mà không hề tiếc vì cho rằng đó là phần thưởng bạn xứng đáng được nhận sau 1 năm làm việc vất vả.

Tuần mới dù cố gắng thế nào người tuổi Thân cũng không làm vừa lòng được người ấy. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cát khí gia tăng, may mắn bám riết không buông nên người tuổi Gà sẽ có những ngày đầu tháng 8 ăn nên làm ra, của nả kéo về chật két, tiêu xài không lo nghĩ.

Dù làm thuê hay làm chủ thì con giáp may mắn này vẫn có tiền tỷ trong tay, phát tài không khác gì trúng số độc đắc. Tuy nhiên, tử vi tuần mới đặc biệt nhắc nhở Dậu phải chú ý sức khỏe, tránh thức đêm làm việc quá sức dễ gây bệnh.

Tuổi Tuất

Nhờ tài năng, sự khéo léo nên dẫu bị tiểu nhân ngáng đường, con giáp tuổi Tuất vẫn có thể gây được ấn tượng cực tốt với đối tác, được cấp trên và đồng nghiệp nể trọng. Càng về cuối tuần, con giáp càng an nhàn hưởng thụ, sung sướng như tiên.

Tuy nhiên, tử vi tuần mới nhắc con giáp hãy tránh xa thị phi, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân.

Tuổi Hợi

Tuần mới này, Hợi gặp vận trình hung cát đan xen, đặc biệt, đầu tuần công danh sự nghiệp khởi sắc là cơ hội để Hợi phát triển công việc. Nhưng nên chú ý, càng về cuối tuần công việc của Hợi càng ảm đạm. Chỉ cần vượt qua tuần mới đầy sóng gió này con giáp sẽ lại tiêu pha thả gan, sung sướng như tiên.

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