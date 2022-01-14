3 cặp con giáp ‘ghét của nào trời trao của đó’, trái tính trái nết nhưng khi lấy nhau về lại vô cùng khắng khít, cuộc sống vương giả

12 con giáp tử vi 14/01/2022 06:25

Bình thường 3 cặp con giáp vốn chẳng ưa gì nhau vì trái tính trái nết, họ luôn bất đồng quan điểm. Thế nhưng, ‘ghét của nào trời trao của đó’ và khi về chung một nhà họ lại vô cùng khắng khít, hạnh phúc viên mãn, sống đời vương giả.

Cặp đôi tuổi Dần – tuổi Ngọ

Cặp đôi này có tính cách tương đối nóng nảy, do vậy dễ xuất hiện những giây phút “lửa giận đùng đùng”, tuy nhiên ngay phút sau lại có thể vui vẻ, hòa thuận bên nhau. Dù cả hai đều dễ nổi nóng nhưng khi kết hôn, cặp con giáp này có thể phát hiện ra nhiều điểm khác biệt của nhau, dù gần nhau là cãi vã nhưng xa nhau sẽ nhớ nhau, nói lời yêu thương được ngay lập tức.

Tình cảm của tuổi Dần – tuổi Ngọ dành cho nhau là không thể chối cãi. Cả hai luôn biết cách nỗ lực, thay đổi bản thân và biết nghĩ cho đối phương, vì vậy càng ở bên nhau sẽ càng hạnh phúc và cùng nhau xây dựng cuộc sống sung túc, đủ đầy.

3 cặp con giáp ‘ghét của nào trời trao của đó’, trái tính trái nết nhưng khi lấy nhau về lại vô cùng khắng khít, cuộc sống vương giả - Ảnh 1
Tình cảm của tuổi Dần – tuổi Ngọ dành cho nhau là không thể chối cãi. Ảnh minh họa: Internet

Cặp đôi tuổi Sửu – tuổi Tỵ

Cả hai bạn có tính cách bướng bỉnh, dễ ôm giận trong lòng, do vậy sau khi kết hôn sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Chuyện nhỏ đến chuyện to đều có thể làm hai con giáp xung đột. Tuy nhiên cả hai chỉ khắc khẩu nhưng tâm rất tốt. Miệng nói không cần nhưng lại luôn muốn ở gần đối phương, theo thời gian, tình cảm sẽ ngày càng bền chặt. Tuổi Sửu và tuổi Tỵ sẽ thay đổi bản thân để cùng người mình yêu xây dựng gia đình hạnh phúc.

Cặp đôi tuổi Thân – tuổi Mùi

Cả hai con giáp đều có số giàu sang, do vậy khi về chung một nhà, đường tài lộc của các bạn sẽ vô cùng thịnh vượng. Tính cách của tuổi Thân và Mùi khó tìm được quan điểm chung, tuy nhiên hai bạn lại biết cách thông cảm, thấu hiểu cho nhau, biết khi nào cần phải hạ cái tôi xuống. Hôm trước hai bạn cãi nhau “linh đình” thì hôm sau mọi chuyện đã có thể êm thấm vì cả hai không bao giờ giận dỗi nhau quá lâu.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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