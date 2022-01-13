Đúng ngày Rằm tháng 12 Âm lịch, 3 con giáp ‘ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI’, sự nghiệp trên đỉnh vinh quang, tiền của dồi dào, đón TẾT linh đình

12 con giáp tử vi 13/01/2022 16:45

Tử vi 12 con giáp tiết lộ, vào đúng ngày Rằm tháng 12 Âm lịch 2021 này có 3 con giáp hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp trên đỉnh vinh quang, tiền của dồi dào, đón TẾT linh đình.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp thông minh, may mắn và tài năng hơn người. Dù được mẹ cha nuông chiều nhưng Thìn chưa bao giờ ỷ lại vào tài sản của gia đình. Họ có lòng tự trọng, có gan làm giàu nên dư sức tự làm đại gia của chính mình, gầy dựng được cơ ngơi đáng ngưỡng mộ.

Tử vi có nói, từ Rằm tháng 12 Âm lịch, dù làm công ăn lương hay làm chủ Thìn cũng sẽ tỏa sáng bất ngờ, công danh xán lạn. Càng chăm chỉ, càng nỗ lực Thìn càng phát tài phát lộc, tiền ập vào nhà tới tấp. Theo đó, thời gian này cũng là thời kỳ may mắn đỉnh cao của những người tuổi Thìn. Dù bạn đang tiếp tục công việc hiện tại hay tham gia một dự án kinh doanh mới thì đều thu về kết quả tốt.

Tuổi Hợi

Sách tử vi con giáp có nói, Hợi hiền lành, dĩ hòa vi quý và cực khéo léo trong giao tiếp hàng ngày. Nhờ thế, con giáp may mắn này được quý nhân thương yêu, bề trên đỡ đần mà ban cho vô số phúc lành. Tử vi dự đoán từ tháng 12 Âm lịch là thời điểm bứt phá của những con Heo, vận may trở lại vì thế bạn cần biết nắm bắt cơ hội này.

Thời gian này còn mang lại nhiều tiền tài, danh vọng cho Hợi, đắc phú đắc quý, đại cát đại lợi. Tuổi Hợi sẽ có tiền chất chật nhà, mua nhà lầu, sắm xe sang chỉ là chuyện nhỏ với con giáp giàu có ngút trời này.

Đúng ngày Rằm tháng 12 Âm lịch, 3 con giáp ‘ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI’, sự nghiệp trên đỉnh vinh quang, tiền của dồi dào, đón TẾT linh đình - Ảnh 1
Tử vi dự đoán từ tháng 12 Âm lịch là thời điểm bứt phá của những con Heo, vận may trở lại vì thế bạn cần biết nắm bắt cơ hội này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng Sửu chưa bao giờ than trách cuộc đời, càng không xấu hổ, tự ti về xuất thân của mình. Ngược lại, con giáp bản lĩnh này có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và khát khao làm giàu. Nhờ thế, càng về hậu vận Sửu càng ăn nên làm ra, cuộc sống khấm khá.

Đặc biệt, từ sau rằm tháng 12 Âm lịch, Sửu sẽ như chuột sa chĩnh gạo, cứ bước chân ra tới ngõ là tiền rơi trúng đầu. Sửu sẽ có cơ may thăng chức tăng lương, kiếm được nhiều tiền, ăn Tết cực to. Tuy nhiên, tất cả may mắn có được nhờ sự kiên nhẫn và điềm tĩnh của bạn. Và chỉ cần vượt qua được, người tuổi Sửu sẽ vươn lên mạnh mẽ, bứt phá tài lộc vào dịp cuối năm.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

Bảng vàng điểm mặt chỉ tên 3 con giáp ‘PHÚC LỘC THỌ’ ôm trọn tiền tài trong năm Nhâm Dần 2022

Bảng vàng điểm mặt chỉ tên 3 con giáp ‘PHÚC LỘC THỌ’ ôm trọn tiền tài trong năm Nhâm Dần 2022

Trong năm Nhâm Dần 2022 này, 3 con giáp này giàu có bất chấp hoàn cảnh, làm đến đâu thành công đến đỏ, tài lộc vượng phát không ai sánh bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp đại cát đại lợi con giáp sự nghiệp trên đỉnh vinh quang con giáp tiền của dồi dào

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 1 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 1 giờ 59 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 2 giờ 32 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 4 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời