Đúng ngày Rằm tháng 12 Âm lịch, 3 con giáp ‘ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI’, sự nghiệp trên đỉnh vinh quang, tiền của dồi dào, đón TẾT linh đình

Thìn là con giáp thông minh, may mắn và tài năng hơn người. Dù được mẹ cha nuông chiều nhưng Thìn chưa bao giờ ỷ lại vào tài sản của gia đình. Họ có lòng tự trọng, có gan làm giàu nên dư sức tự làm đại gia của chính mình, gầy dựng được cơ ngơi đáng ngưỡng mộ.

Tử vi có nói, từ Rằm tháng 12 Âm lịch, dù làm công ăn lương hay làm chủ Thìn cũng sẽ tỏa sáng bất ngờ, công danh xán lạn. Càng chăm chỉ, càng nỗ lực Thìn càng phát tài phát lộc, tiền ập vào nhà tới tấp. Theo đó, thời gian này cũng là thời kỳ may mắn đỉnh cao của những người tuổi Thìn. Dù bạn đang tiếp tục công việc hiện tại hay tham gia một dự án kinh doanh mới thì đều thu về kết quả tốt.

Sách tử vi con giáp có nói, Hợi hiền lành, dĩ hòa vi quý và cực khéo léo trong giao tiếp hàng ngày. Nhờ thế, con giáp may mắn này được quý nhân thương yêu, bề trên đỡ đần mà ban cho vô số phúc lành. Tử vi dự đoán từ tháng 12 Âm lịch là thời điểm bứt phá của những con Heo, vận may trở lại vì thế bạn cần biết nắm bắt cơ hội này.

Thời gian này còn mang lại nhiều tiền tài, danh vọng cho Hợi, đắc phú đắc quý, đại cát đại lợi. Tuổi Hợi sẽ có tiền chất chật nhà, mua nhà lầu, sắm xe sang chỉ là chuyện nhỏ với con giáp giàu có ngút trời này.

Tử vi dự đoán từ tháng 12 Âm lịch là thời điểm bứt phá của những con Heo, vận may trở lại vì thế bạn cần biết nắm bắt cơ hội này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng Sửu chưa bao giờ than trách cuộc đời, càng không xấu hổ, tự ti về xuất thân của mình. Ngược lại, con giáp bản lĩnh này có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và khát khao làm giàu. Nhờ thế, càng về hậu vận Sửu càng ăn nên làm ra, cuộc sống khấm khá.

Đặc biệt, từ sau rằm tháng 12 Âm lịch, Sửu sẽ như chuột sa chĩnh gạo, cứ bước chân ra tới ngõ là tiền rơi trúng đầu. Sửu sẽ có cơ may thăng chức tăng lương, kiếm được nhiều tiền, ăn Tết cực to. Tuy nhiên, tất cả may mắn có được nhờ sự kiên nhẫn và điềm tĩnh của bạn. Và chỉ cần vượt qua được, người tuổi Sửu sẽ vươn lên mạnh mẽ, bứt phá tài lộc vào dịp cuối năm.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!