Nửa cuối tháng 12 Âm lịch, 3 con giáp được quý nhân phù trợ, Thần Tài gửi lộc, công việc thuận buồm xuôi gió, tiền tài rủng rỉnh

Những người tuổi Mão trong thời gian nửa cuối tháng 12 âm lịch tới bỗng nhận được vận may trời cho.

Do được Thần tài hỗ trợ, họ sẽ không những thu được lợi nhuận từ công việc chính mà còn gặt hái được từ những nghề tay trái. Nói chung, cuộc sống của họ sẽ thay đổi theo chiều hướng vô cùng tích cực.

Với sự xuất hiện của sao tốt Vũ Khúc chủ về tiền bạc, tài lộc và sự giàu có tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và nâng cao thu nhập.

Không chỉ chuyện làm ăn mà tình duyên của người tuổi Mão khoảng thời gian này cũng thăng hoa. Bạn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian vì có người yêu cưng chiều hết mực, yêu thương bạn trọn vẹn.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực nhưng bạn nhanh chóng lấy lại phong độ của mình.

Tuy nhiên bạn đừng lo lắng, càng bước vào thời kỳ cuối năm những người tuổi Tuất càng có cơ hội làm việc dành cho bạn sẽ rộng mở và cũng từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên.

Khoảng thời gian nửa cuối tháng 12 âm lịch tới cũng là cơ hội bứt phá của bạn. Bạn có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty và nhận được nhiều khoản thu nhập.

Trong thời gian tới, con đường tình duyên của người tuổi Tuất cũng vô cùng nở rộ. Tuổi Tuất sẽ nhận được nhiều tình cảm ngọt ngào và đó sẽ là động lực giúp bạn bước về phía trước.

Nửa cuối tháng 12 âm lịch, tuổi Tuất có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty và nhận được nhiều khoản thu nhập. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn rất kiên cường. Họ có trí tuệ xúc cảm cao và khéo léo, giỏi xử lý các mối quan hệ cá nhân. Người tuổi Tý đi đâu cũng có nhiều bạn bè, quý nhân vượng.

Theo tử vi, nửa cuối tháng 12 âm lịch tới tuổi Tý sẽ có vận may lớn, tuy không tránh khỏi trắc trở song có mất thì có được, trời luôn ban thưởng cho những người nghiêm túc nỗ lực.

Cụ thể, những khó khăn trong giai đoạn trước đây đều sẽ được xử lý ổn thỏa.

Dù là công việc hay cuộc sống, mọi thứ với người tuổi Tý đều trở nên suôn sẻ hơn nhiều. Vận trình của con giáp này sẽ thuận lợi hanh thông hơn, có quý nhân giúp đỡ, tài lộc đầy nhà.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!