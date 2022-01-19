Trong năm Nhâm Dần 2022, nhà có 4 con giáp này thì chuẩn bị đón nhận vô vàn tin vui, may mắn ngập tràn, tiền tài dư dả

12 con giáp tử vi 19/01/2022 18:45

Chúc mừng gia đình nào có người thân thuộc 4 con giáp này trong năm Nhâm Dần 2022. Vì khi ấy, cả nhà bạn sẽ đón nhận được vô vàn tin vui, may mắn ngập tràn, tiền tài dư dả.

Tuổi Hợi

Trong năm 2022, tuổi Hợi và sao Thái Tuế tạo thành cung hợp Dần-Hợi, thể hiện rằng Thiên Tuế tinh sẽ làm tiêu hao năng lượng của tuổi Hợi. Nhưng cung tạo thành là lục hợp nên không quá lo ngại. Người sinh vào mùa đông càng không cần sợ bị hao tổn năng lượng. Vì Đại chi của tuổi Hợi là Hợi Thủy, mà mùa đông Thủy rất thịnh vượng.

Năm Nhâm Dần 2022, Mộc vượng Thủy, thể hiện cho tài hoa tiến bộ, tâm tình vui vẻ, nhiều ánh mặt trời và ít tiêu cực. Thái Tuế Nhâm Mộc là sao khắc chế cung sát nên tuổi Hợi dễ nắm trong tay quyền thế, người làm quan chức cũng không dám "động chạm" đến vì họ vừa có tài vừa có quyền.

Ngoài ra, Thái Tuế Nhâm Mộc còn là sao Thực Thần – sao phát tài của tuổi Hợi nên sẽ gặp nhiều điềm lành, có được cả danh lẫn lợi, cuộc sống nhẹ nhàng, tốt hơn người bình thường rất nhiều.

Tuổi Tuất

Trong năm 2022, con giáp Tuất và sao Thái Tuế tạo nên "củng hợp Mộc cục". Sự kết hợp này đại diện cho sự trói buộc, nhưng cũng là dĩ hòa vi quý. Ngoài ra, Thái Tuế còn là Thiên cung quan của tuổi Tuất. Nếu tương hợp lại, gọi là cung hợp thân, ý nói rằng đường nhân duyên trong cơ quan tổ chức trở nên tốt đẹp, được cấp trên xem trọng, cơ hội thăng tiến rộng mở.

Người tuổi Tuất sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông, muốn không may cũng không được. Năm 2022 giúp dương khí của họ càng thêm hưng vượng, có thêm nhiều của cải. Bên cạnh đó, tuổi Tuất cũng có áp lực vì mang trên mình sự trói buộc nhất định.

Tuổi Tuất năm nay còn được coi là Thần tài của cả gia đình. Bởi vận khí tốt đẹp của họ sẽ mang lại phồn thịnh cho cả gia đình.

Trong năm Nhâm Dần 2022, nhà có 4 con giáp này thì chuẩn bị đón nhận vô vàn tin vui, may mắn ngập tràn, tiền tài dư dả - Ảnh 1
Tuổi Tuất năm nay còn được coi là Thần tài của cả gia đình. Bởi vận khí tốt đẹp của họ sẽ mang lại phồn thịnh cho cả gia đình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Năm 2022, tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo nên "bán hợp hỏa cục", tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Ngọ trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Ngọ trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là "quan ấn tương sinh".

Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi Ngọ đều sẽ suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi Ngọ sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

Vì năm 2022 giúp ích nhiều trong việc cân bằng vận mệnh của người tuổi Ngọ nên họ dễ dàng chiếm được nhiều ưu thế, ví dụ như thăng chức tăng lương, được quý nhân phù hộ và giúp đỡ, đạt được nhiều lợi lộc.

Họ cũng mang lại nhiều vận may cho gia đình. Các thành viên nhờ lộc của họ nên mọi thứ cũng trở nên hanh thông hơn rất nhiều.

Tuổi Thìn

Thìn vốn là biểu tượng cho sự giàu có và phúc lợi, do vậy gia đình nào có tuổi Thìn thì cứ yên tâm là cuộc sống sớm muộn cũng sung túc, viên mãn. Tuổi Thìn vốn là những người có tham vọng và ý chí kiên cường, dù số mệnh họ có thay đổi bắt họ sống một cuộc sống khó khăn nhưng họ vẫn cố gắng, nỗ lực không ngừng, thậm chí chấp nhận hy sinh bản thân để đạt được thành công như mong muốn.

Ở giai đoạn đầu đời, tuổi Thìn gặp nhiều trắc trở sẽ khiến họ nản lòng, nhưng với tính cách đặc biệt và không khuất phục trước số phận, tuổi Thìn sẽ từng bước tích lũy kinh nghiệm để có thể leo lên được đỉnh cao. Đặc biệt, một khi tuổi Thìn làm được điều đó, họ sẽ dũng cảm đứng lên và kéo theo cả gia đình cùng đứng trên đỉnh vinh quang và thịnh vượng.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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