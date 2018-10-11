Nên làm gì sau khi cãi nhau với chồng?

Tư vấn hôn nhân 11/10/2018 14:16

Trong đời sống hôn nhân khó tránh khỏi chuyện vợ chồng cãi vã, vậy nên làm gì sau khi cãi nhau với chồng để tránh những hệ lụy không đáng có?

Trong đời sống hôn nhân, khó tránh được phải đối mặt với vấn đề vợ chồng cãi nhau
Trong đời sống hôn nhân, khó tránh được phải đối mặt với vấn đề vợ chồng cãi nhau

Chủ động nhận lỗi

Nếu nhận thức được mấu chốt nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã là do mình thì nên nhận lỗi một cách chân thành. Chủ động nhận lỗi sẽ tạo được lòng tin cho người bạn đời. Lời xin lỗi không hẳn là do bản thân sai mà vì xem trọng và muốn gìn giữ mối quan hệ vợ chồng.

Lời xin lỗi không hẳn do bạn sai mà vì bạn xem trọng và muốn gìn giữ hạnh phúc
Lời xin lỗi không hẳn do bạn sai mà vì bạn xem trọng và muốn gìn giữ hạnh phúc

Trong trường hợp không có lỗi nhưng sự việc quá nghiêm trọng hoặc chỉ là giận vu vơ vì những điều vụn vặt không đáng có thì có thể chủ động nhận lỗi. Đợi đến khi vợ chồng vui vẻ trở lại thì giải thích để người bạn đời hiểu rõ vấn đề cũng là một cách hay để vợ chồng luôn được hòa thuận. 

Lời xin lỗi chân thành giúp vấn đề được hóa giải
Lời xin lỗi chân thành giúp vấn đề được hóa giải

Giữ thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng

Nên khéo léo dùng lời lẽ nhẹ nhàng để phân trần. Nếu có một phần sai thì cũng nên nhận lỗi rồi từ đó nhắc cái sai của chồng.

Khéo léo dùng lời lẽ nhẹ nhàng để phân trần
Khéo léo dùng lời lẽ nhẹ nhàng để phân trần

Khi thấy phụ nữ xuống nước trước, đàn ông chắc hẳn sẽ phải mềm lòng. Tuyệt đối không được gắng ăn thua hay to tiếng vì sẽ khiến mọi chuyện trở nên xấu đi.

Nhờ gia đình trợ giúp

Lời nói của người thân trong gia đình bên chồng giúp vợ chồng làm lành sau khi cãi nhau
Lời nói của người thân trong gia đình bên chồng giúp vợ chồng làm lành sau khi cãi nhau

Thật khó tiếp cận để hòa giải với chồng sau khi cãi nhau. Trong tình huống này, có thể nhờ đến những người thân trong gia đình hoặc bố mẹ, anh chị em bên chồng để nói chuyện với chồng. Lúc này, lời nói của họ sẽ rất có trọng lượng.

Nhờ người thân trong gia đình tiếp cận với chồng sau khi cãi nhau
Nhờ người thân trong gia đình tiếp cận với chồng sau khi cãi nhau

Hoặc cũng có thể nhờ con cái đã đủ trưởng thành góp ý. Chồng sẽ cảm thấy mình nên biết cách sửa sai để làm gương cho con cái noi theo. Đừng ngần ngại sẻ chia chuyện gia đình với những người thân quen để có được phương án giải quyết tối ưu nhất.

“Gần gũi” nhiều hơn để gạt bỏ mâu thuẫn

Để hóa giải việc cãi nhau với chồng, dùng "chuyện ấy" là cách hiệu quả. Tình dục luôn mang đến những cảm xúc lãng mạn, tuyệt vời giúp vợ chồng quên đi mọi bức xúc, xích mích với nhau. Đây cũng là một trong số nhiều cách chị em có thể áp dụng khi muốn biết "Nên làm gì sau khi cãi nhau với chồng?".

Dùng sex là cách hiệu quả để hóa giải việc cãi nhau
Dùng sex là cách hiệu quả để hóa giải việc cãi nhau

Hãy lắng nghe đối phương

Nên kìm nén cảm xúc để lắng nghe và đừng bao giờ ngắt lời
Nên kìm nén cảm xúc để lắng nghe và đừng bao giờ ngắt lời

Nguyên tắc vàng để nuôi dưỡng hạnh phúc hôn nhân đó là sự tôn trọng. Điều này càng cần thiết trong lúc cãi nhau. Sau khi cãi nhau, dù rằng có giận chồng bao nhiêu thì cũng nên kìm nén cảm xúc để lắng nghe và đừng bao giờ cắt lời. Sự việc sẽ càng tồi tệ đi nếu người chồng cho rằng bản thân đang bị coi thường.

Nấu một bữa ăn đặc biệt

Thực tế, không một người chồng nào có thể mềm lòng khi được vợ nấu cho mình một bữa ăn ngon. Nhất là sau khi cãi nhau.

Chuẩn bị cho chồng một bữa ăn ngon
Chuẩn bị cho chồng một bữa ăn ngon

Do đó, chị em phụ nữ nên áp dụng cách này để góp phần chữa lành vết thương tình cảm vợ chồng.

Biết cash khéo léo xử lý sẽ giúp vợ chồng vui vẻ trở lại và tình cảm gia đình thêm gắn kết
Biết cách khéo léo xử lý sẽ giúp vợ chồng vui vẻ trở lại và tình cảm gia đình thêm gắn kết

Khó mà có thể tránh khỏi tranh cãi trong đời sống hôn nhân. Tuy nhiên, không ít chị em vì không biết cách xử lý mà sau khi cãi nhau với chồng mọi việc càng lúc càng đi vào ngõ cụt. Với những tư vấn vừa đưa ra, hi vọng chị em sẽ không còn đau đầu với câu hỏi “Nên làm gì sau khi cãi nhau với chồng?”. Với một số cách giải quyết đơn giản trên có thể sẽ giúp hóa giải vấn đề này và giúp vợ chồng vui vẻ trở lại, tình cảm gia đình thêm gắn kết.

Sau cùng, lời khuyên dành cho chị em đó là nên biết cách làm thế nào để vợ chồng không cãi nhau. Nên nhớ muốn thắng thua thì với người ngoài chứ với vợ chồng trong gia đình thì dù ai thắng, ai thua cũng chẳng đem lại lợi ích gì.

Nếu không làm ngay điều này sau khi cãi nhau vợ chồng bạn sẽ hối hận cả đời!

Nếu không làm ngay điều này sau khi cãi nhau vợ chồng bạn sẽ hối hận cả đời!

Muốn không phải dành nửa đời còn lại để hối hận, sau khi cãi nhau các cặp vợ chồng hãy làm ngay điều này.

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