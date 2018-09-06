Dù có cãi nhau lớn đến mấy vợ chồng cũng không được ly hôn trong những thời điểm này

Người ta thường nói không sợ cuộc sống khó khăn, chỉ sợ người bạn đời không vững tâm. Không sợ gặp bế tắc chỉ sợ không có người cùng mình đồng hành. Suy cho cùng đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng thì làm ơn đừng bỏ rơi nhau trong giai đoạn sa cơ thất thế.

Anh chị cưới nhau hơn hai năm. Thời gian đó công việc của anh gặp nhiều khó khăn, công ty bắt đầu “thanh lọc nhân sự” và anh cũng nằm trong danh sách đó. Vậy là anh thất nghiệp, chị không nói không rằng ôm con bỏ đi. Anh đau buồn nhậu nhẹt bê tha dẫn đến bệnh tật không người chăm sóc. Sau khi bỏ chồng không lâu, chị tiến thêm bước nữa với người đàn ông khác. Chị tự hào về người chồng mới của mình lắm. Và chị cũng nghĩ ông trời ban cho chị một cuộc sống hôn nhân tốt hơn. Nào ngờ mới cưới nửa năm, người đàn ông đó đánh và đuổi chị đi không biết bao nhiêu lần. Quá đáng hơn, anh ta còn đưa bồ nhí về quan hệ trước mặt vợ, mặc cho chị khóc lóc, mắng nhiếc. Có lẽ đây là những nghiệp báo mà chị phải gánh chịu trong cuộc đời này vì đã nhẫn tâm bỏ chồng cũ trong lúc khó khăn nhất.

Khi vợ bệnh

Khi vợ bệnh, chồng hãy ở bên chăm sóc - Ảnh minh họa: Internet

Nghĩa phu thê không dừng lại ở việc chăm lo cho nhau cuộc sống đủ đầy mà còn phải bảo bọc nhau lúc khó khăn. Trong một cuộc hôn nhân, vợ là người đóng vai trò quan trọng nhất để gia đình hạnh phúc. Không có vợ, đàn ông sẽ không có những bữa ăn ngon và một mái nhà đủ êm ấm để trở về. Không có vợ, đàn ông sẽ khó mà thành công trong sự nghiệp của mình. Và không có vợ, đàn ông sẽ khó mà tự tin bước ra đường với chiếc áo ủi thẳng thớm và chiếc cà vạt chỉn chu trên cổ. Thế nên hãy thương vợ nhiều hơn một chút. Đặc biệt là trường hợp ốm đau, đừng bỏ vợ đi nhậu nhẹt với bạn bè. Đừng để cô ấy phải cô đơn gánh chịu nỗi đau bệnh tật một mình.

Giai đoạn người phụ nữ sinh con

Có lẽ đây là giai đoạn nhiều người đàn ông muốn bỏ rơi người vợ của mình nhất. Họ sợ nhìn thấy những vết rạn trên bụng của vợ, sợ phải nhìn thấy thân hình sồ sề kia. Thậm chí còn người bỏ vợ vì lý do vợ xấu xí, không còn đủ hấp dẫn, chỉ vì phải ăn nhiều sau khi sinh. Thử nghĩ phụ nữ sinh con vì ai? Phụ nữ đánh đổi, hi sinh vì điều gì? Đàn ông không trải qua nỗi đau và giai đoạn thai kỳ, ở cữ nên sẽ không hiểu được cảm giác đó kinh khủng biết dường nào. Thế nên đàn ông bỏ vợ trong giai đoạn này sớm muộn gì cũng phải gánh chịu những quả báo cay đắng, không thoát được.

Khi ba mẹ của đối phương mất

Đừng bỏ rơi nhau khi gia đình đối phương có chuyện buồn - Ảnh minh họa: Internet

Đây là giai đoạn nhạy cảm nhất của con người. Khi mất đi người mình yêu thương, cả thế giới bỗng dưng sụp đổ. Thế nên chồng mà bỏ vợ, hay vợ bỏ chồng trong thời điểm này thì vô cùng tàn nhẫn. Đã là vợ chồng hãy kiên nhẫn ở lại bên cạnh, cùng nhau vượt qua nỗi đau này. Dù không làm được gì nhưng hãy ở bên nhau trong những lúc tang thương như thế này.