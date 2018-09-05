Nếu không làm ngay điều này sau khi cãi nhau vợ chồng bạn sẽ hối hận cả đời!

Phụ nữ yêu 05/09/2018 17:08

Muốn không phải dành nửa đời còn lại để hối hận, sau khi cãi nhau các cặp vợ chồng hãy làm ngay điều này.

Sau khi cãi nhau, vợ chồng bạn nhất định phải làm 5 điều này!

Nếu không làm ngay điều này sau khi cãi nhau vợ chồng bạn sẽ hối hận cả đời! - Ảnh 1
Nhận sai là động thái thể hiện việc bạn tôn trọng cuộc hôn nhân này, bạn không muốn vì những hiểu lầm không đáng có mà vợ chồng hằn hộc, đay nghiến nhau - Ảnh minh họa: Internet

1. Nhận sai

Vợ chồng cãi nhau, có thể vì chuyện rất cỏn con vụn vặt, cũng có thể vì những điều rất lớn lao. Dẫu cãi nhau đến long trời lỡ đất, sau khi không khí đã dịu xuống một trong hai người nên chủ động nhận sai. Bạn nhận sai đôi khi chẳng phải vì mình là người có lỗi, nhận sai là động thái thể hiện việc bạn tôn trọng cuộc hôn nhân này, bạn không muốn vì những hiểu lầm không đáng có mà vợ chồng hằn hộc, đay nghiến nhau.

Dám chắc, sau hành động “xuống nước” ấy đối phương sẽ nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình mà nhỏ giọng nhận lỗi. Sau đấy, họ càng yêu thương, chiều chuộng bạn hơn gấp nhiều lần.

2. Vẫn ngủ cùng giường

Giận nhau đến mấy thì vợ chồng bạn nhất định phải luôn ngủ chung giường, dù là nằm quay lưng về nhau cũng được. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, trong quá trình ngủ chung những va chạm thể xác sẽ khiến khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại. Đây cũng chính là cầu nối để vợ chồng bạn có thể thẳng thắn nói về những bức xúc, bực dọc trong lòng và tìm ra cách giải quyết cho vấn đề đang gặp phải.

Nếu không làm ngay điều này sau khi cãi nhau vợ chồng bạn sẽ hối hận cả đời! - Ảnh 2
Sau những phút giây gần gũi, âu yếm cả hai sẽ đủ cởi mở, thông suốt để biết đối phương quan trọng với đời mình như thế nào - Ảnh minh họa: Internet

3. Không chiến tranh lạnh

Rất nhiều cặp đôi đã dùng chiến tranh lạnh như một hình phạt với đối phương, cấm cửa chuyện gối chăn như là cách khiến một nửa phải nếm sự trả thù từ mình. Đây hoàn toàn là sai lầm có thể giết chết mọi cuộc hôn nhân bởi một khi đã không giao tiếp, không tiếp xúc thì bạn khó lòng hàn gắn mối quan hệ.

Tốt nhất, vợ chồng bạn nên tạm gác những “ân oán” kia sang một bên và chủ động làm “chuyện ấy”. Sau những phút giây gần gũi, âu yếm cả hai sẽ đủ cởi mở, thông suốt để biết đối phương quan trọng với đời mình như thế nào.

4. Tôn trọng những gì đối phương nói

Tức giận, bực dọc đến mấy bạn cũng phải đủ bình tĩnh để lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của bạn đời. Đừng lớn tiếng cãi lại, cũng đừng ngắt lời họ. Hãy để họ được giải tỏa hết những điều tồi tệ trong lòng bằng sự chân thành và tôn trọng. Sau đấy, cả hai mới có cơ hội để hiểu thấu tâm can nhau.

Nếu không làm ngay điều này sau khi cãi nhau vợ chồng bạn sẽ hối hận cả đời! - Ảnh 3
Sao bạn không nhấc máy đặt bàn ở nhà hàng và nhắn cho chồng một tin nhắn thông báo về địa điểm thời gian đi nào - Ảnh minh họa: Internet

5. Một cuộc hẹn lãng mạn

Chẳng ai có thể không lâng lâng hạnh phúc khi được bạn đời chuẩn bị một cuộc hẹn lãng mạn, đáng nhớ chỉ để làm lành với mình. Vậy thì, sao bạn không nhấc máy đặt bàn ở nhà hàng và nhắn cho chồng một tin nhắn thông báo về địa điểm thời gian đi nào.

Đàn bà khôn không bao giờ thèm đòi tiền từ chồng, cả đời họ chỉ cần 3 thứ này là đủ

Đàn bà khôn không bao giờ thèm đòi tiền từ chồng, cả đời họ chỉ cần 3 thứ này là đủ

Không như đàn bà ngốc chỉ biết đòi tiền từ chồng, đàn bà khôn chỉ đòi 3 thứ này, không hơn, không kém.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân hạnh phúc đàn bà thông minh đàn ông yêu vợ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 2 giờ 37 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này