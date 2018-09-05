Nếu không làm ngay điều này sau khi cãi nhau vợ chồng bạn sẽ hối hận cả đời!

Sau khi cãi nhau, vợ chồng bạn nhất định phải làm 5 điều này!

Dám chắc, sau hành động “xuống nước” ấy đối phương sẽ nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình mà nhỏ giọng nhận lỗi. Sau đấy, họ càng yêu thương, chiều chuộng bạn hơn gấp nhiều lần.

Vợ chồng cãi nhau, có thể vì chuyện rất cỏn con vụn vặt, cũng có thể vì những điều rất lớn lao. Dẫu cãi nhau đến long trời lỡ đất, sau khi không khí đã dịu xuống một trong hai người nên chủ động nhận sai. Bạn nhận sai đôi khi chẳng phải vì mình là người có lỗi, nhận sai là động thái thể hiện việc bạn tôn trọng cuộc hôn nhân này, bạn không muốn vì những hiểu lầm không đáng có mà vợ chồng hằn hộc, đay nghiến nhau.

2. Vẫn ngủ cùng giường

Giận nhau đến mấy thì vợ chồng bạn nhất định phải luôn ngủ chung giường, dù là nằm quay lưng về nhau cũng được. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, trong quá trình ngủ chung những va chạm thể xác sẽ khiến khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại. Đây cũng chính là cầu nối để vợ chồng bạn có thể thẳng thắn nói về những bức xúc, bực dọc trong lòng và tìm ra cách giải quyết cho vấn đề đang gặp phải.

Sau những phút giây gần gũi, âu yếm cả hai sẽ đủ cởi mở, thông suốt để biết đối phương quan trọng với đời mình như thế nào - Ảnh minh họa: Internet

3. Không chiến tranh lạnh

Rất nhiều cặp đôi đã dùng chiến tranh lạnh như một hình phạt với đối phương, cấm cửa chuyện gối chăn như là cách khiến một nửa phải nếm sự trả thù từ mình. Đây hoàn toàn là sai lầm có thể giết chết mọi cuộc hôn nhân bởi một khi đã không giao tiếp, không tiếp xúc thì bạn khó lòng hàn gắn mối quan hệ.

Tốt nhất, vợ chồng bạn nên tạm gác những “ân oán” kia sang một bên và chủ động làm “chuyện ấy”. Sau những phút giây gần gũi, âu yếm cả hai sẽ đủ cởi mở, thông suốt để biết đối phương quan trọng với đời mình như thế nào.

4. Tôn trọng những gì đối phương nói

Tức giận, bực dọc đến mấy bạn cũng phải đủ bình tĩnh để lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của bạn đời. Đừng lớn tiếng cãi lại, cũng đừng ngắt lời họ. Hãy để họ được giải tỏa hết những điều tồi tệ trong lòng bằng sự chân thành và tôn trọng. Sau đấy, cả hai mới có cơ hội để hiểu thấu tâm can nhau.

Sao bạn không nhấc máy đặt bàn ở nhà hàng và nhắn cho chồng một tin nhắn thông báo về địa điểm thời gian đi nào - Ảnh minh họa: Internet

5. Một cuộc hẹn lãng mạn

Chẳng ai có thể không lâng lâng hạnh phúc khi được bạn đời chuẩn bị một cuộc hẹn lãng mạn, đáng nhớ chỉ để làm lành với mình. Vậy thì, sao bạn không nhấc máy đặt bàn ở nhà hàng và nhắn cho chồng một tin nhắn thông báo về địa điểm thời gian đi nào.