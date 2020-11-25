Nên hay không nên giữ tiền của chồng?

Rất nhiều phụ nữ cứ canh cuối tháng là tịch thu hết lương, thưởng của chồng, rồi mỗi ngày phát cho chồng vài trăm ngàn, thậm chí là vài triệu đồng để chi tiêu. Hành động này xảy ra khi vợ là “tay hòm chìa khóa”, có thể cân đối được thu chi trong gia đình, giúp chồng không phung phí vào những khoản khác.

Đã vậy, mọi việc mua sắm trong gia đình, chồng không thèm phụ giúp vợ, vì biết rằng vợ đã giữ tiền và có thể quán xuyến được hết. Điều này cũng có nghĩa là vợ đã góp phần chiều hư chồng mình.

Thế nhưng, chính kiểu giữ tiền của chồng đã tập cho chồng có tính ỷ lại và trở nên trẻ con khi về với gia đình. Tiền điện, tiền nước, tiền internet... tăng giảm như thế nào, chồng cũng không màng tới. Thậm chí, anh ta cũng sẽ dễ mắng nhiếc vợ chỉ vì bữa cơm không đầy đủ dù đã đưa hết tiền cho vợ mà không hề biết rằng vợ phải thắt lưng buộc bụng, phải tiết kiệm chắt chiu để cân đối thu chi trong nhà.

Ưu và khuyết điểm khi vợ để chồng tự giữ tiền

Trong trường hợp vợ để chồng tự giữ tiền, bất cứ hóa đơn nào gửi về nhà thì mới gửi cho chồng thanh toán. Cách làm này sẽ giúp chồng quản lý được thu chi trong nhà, chủ động hơn trong việc kiếm tiền để bổ sung vào khoản tiền dự trữ của gia đình.

Để chồng giữ tiền sẽ khiến bạn khó tự do mua sắm - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, có những việc lặt vặt trong nhà hư cái quạt, tiền mua cá thịt, mắm muối, bột ngọt... lại không có bất cứ hóa đơn nào, nhưng có thể đội giá lên rất nhiều, mà tiền của vợ lại không đủ để chi trả. Điều này sẽ khiến vợ rất khó mở lời để xin tiền chồng. Nếu xin nhiều nhưng không có hóa đơn cụ thể để chứng minh, vợ sẽ rất dễ khiến cho chồng sinh nghi là tiêu pha phung phí.

Hai vợ chồng cùng giữ tiền

Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng lại hết sức thuyết phục. Khi hai vợ chồng xài chung một tài khoản sẽ giúp vợ không cần phải mở miệng ra xin tiền chồng, cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy mức thu nhập của chồng. Thế nhưng, những hóa đơn tiền điện, nước, chợ búa, tiền học của con cái... bạn nên gửi cho chồng để chồng tự rút tiền đóng phí. Cách này sẽ giúp chồng hiểu được công việc quán xuyến việc nhà của vợ cũng không hề dễ dàng gì.

Hai vợ chồng xài chung một tài khoản sẽ giúp khó khăn tài chính được san sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống gia đình có rất nhiều thứ phải lo toan. Chị em phụ nữ phải biết cách minh bạch tài chính và chi tiêu với chồng, mà vẫn có thể khiến chồng thương yêu và chu cấp cho mình. Đây thực sự là một bí quyết giữ tiền và giữ được cả trái tim người chồng một cách khéo léo mà không cần phải tốn nhiều công sức.