Lỡ lấy người đàn ông đã có con riêng phụ nữ nhất định phải biết những điều này

Nếu đã chấp nhận việc chồng có con riêng trước khi cưới, phụ nữ đừng mãi thắc mắc về câu hỏi có nên lấy chồng có con riêng hay không mà nếu thực sự yêu, hãy cố gắng đem đến cho cả chồng và con của chồng tình yêu thương đủ đầy.

Đàn ông đã có một đời vợ được coi là báu vật bởi sự trưởng thành, chín chắn vừa đủ. Nhưng có nên lấy đàn ông đã có con riêng hãy không lại là một vấn đề lớn mà phụ nữ cần phải suy nghĩ thật kỹ.

Đàn ông có 1 đời vợ là báu vật, nhưng nếu họ đã có con riêng thì sao?

Đối mặt với những khó khăn ban đầu

Khi yêu có thể chỉ là tình cảm của cả hai người nhưng khi lập gia đình với người đàn ông đã có con riêng thì lại là một chuyện đầy khó khăn mà bạn cần phải mạnh mẽ đối mặt. Làm sao để có thể duy trì được một gia đình hạnh phúc với chồng và con riêng của chồng sau khi kết hôn? Chưa kể đến mối quan hệ phức tạp giữa chồng và vợ cũ, giữa con riêng của chồng và mẹ ruột có thể khiến bạn sẽ nản chí trong thời gian đầu.

Tạo dựng niềm tin bởi sự chân thành

Để được con riêng của chồng đón nhận và dễ dàng dạy bảo chúng thì cách tốt nhất bạn nên làm là từ từ làm quen với trẻ để trẻ cởi mở hơn. Sau đó, tạo dựng niềm tin giúp trẻ gần gũi hơn và thoải mái hơn trong cuộc sống gia đình.

Nếu đã có ý muốn lấy chồng đã có con riêng, hãy tạo dựng niềm tin bởi sự chân thành

Muốn làm được điều đó, không có gì thuyết phục hơn rằng bạn phải yêu thương trẻ chân thành. Không phải người phụ nữ nào cũng sẵn lòng yêu thương con riêng của chồng chỉ sau một vài lần tiếp xúc. Trước khi muốn trẻ mở lòng, bạn hãy tự mình tìm kiếm được những cảm xúc yêu thương để dành cho gia đình mới.

Tạo điều kiện cho trẻ gặp gỡ mẹ ruột

Trẻ con có mối liên kết rất mật thiết với mẹ ruột, do đó, hãy tạo điều kiện cho con riêng của chồng được gặp gỡ mẹ ruột của chúng. Học cách tôn trọng mẹ ruột của con và dạy con cách bày tỏ tình yêu thương, sự quan tâm tới mẹ ruột cũng như các thành viên khác trong gia đình là cách để bạn gần gũi hơn với trẻ.

Không gì thiêng liêng hơn tình mẫu tử, đừng ngăn cách con trẻ với mẹ ruột của chúng

Dành nhiều thời gian hơn để làm bạn với trẻ

Làm bạn với con riêng của chồng tương lai là bước đệm xây dựng mối quan hệ thân thiết với đứa trẻ. Thay vì vội vàng ép trẻ chấp nhận bạn là người mẹ mới của chúng thì hãy để trẻ tự nhiên và muốn bạn làm mẹ của chúng, đem đến cho chúng tình yêu thương.

Tuy làm bạn với con trẻ không dễ dàng nhưng cũng không phải là việc quá khó khăn, chỉ cần bạn kiên trì dành cho chúng một chút thời gian, tạo lòng tin để trẻ có thể thoải mái sẻ chia những tâm sự. Có như vậy, theo thời gian, trẻ sẽ coi bạn như người nhà mà không cần sự tác động từ bố của chúng.

Làm bạn với con riêng của chồng là cách giúp bạn dung hòa được cuộc sống gia đình yên ấm

Cố gắng chia đều tình yêu thương trong một gia đình

Khi lấy người đàn ông đã có con riêng, bạn cần chuẩn bị tâm lý rằng có thể đứa trẻ sẽ không mấy hào hứng khi đón nhận tin vui này, và ngay cả khi bạn có em bé thì chúng có lẽ sẽ chẳng có chút cảm xúc gì vui vẻ bởi chúng sợ tình cảm mà cha dành cho mình sẽ ít đi.

Do đó, ngoài việc trấn an tư tưởng cho trẻ ngay từ đầu rằng cả bạn và cha của chúng sẽ luôn yêu thương chúng ngay cả khi có thành viên mới thì bạn cũng cần phải giúp chúng hiểu tình cảm của mình bằng những hành động thực sự. Tuy việc chia đều tình yêu thương cho các con không dễ nhưng nếu muốn giữ vững hạnh phúc gia đình, cả bạn và chồng của mình sẽ phải cố gắng rất nhiều.