Bí quyết hàn gắn tình cảm vợ chồng sau ly hôn

Để hàn gắn tình cảm vợ chồng sau ly hôn không phải là một chuyện dễ dàng bởi gương đã vỡ rất khó để lành lại như ban đầu. Nhưng nếu hai người vẫn còn tình cảm và đã quyết định như vậy thì hãy cho nhau cơ hội để làm lại từ đầu với những bí quyết sau.

Chỉ những ai đã từng ly hôn mới biết nó để lại hậu quả đau đớn và dai dẳng như thế nào. Ly hôn giúp cho hai vợ chồng giải thoát về cả mặt thể xác và tinh thần, trách nhiệm để hai người đi tìm cho mình một cuộc sống mới. Nhưng nó cũng sẽ làm tổn thương ít nhiều cho những người trong cuộc về nhiều mặt khác nhau, nhất là những đứa con mới là người chịu thiệt thòi nhất khi phải chứng kiến bố mẹ chia tay nhau. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai và khả năng phát triển nhân cách của trẻ. Ly hôn tràn lan để lại các hậu quả là gánh nặng xã hội phải giải quyết. Vì thế các cặp vợ chồng sau khi ly hôn có tỉnh ngộ mà nhận ra mình vẫn còn tình cảm với đối phương và việc ly hôn chỉ là hành độc bộc phát thiếu suy nghĩ thì hãy cân nhắc đến việc hàn gắn lại tình cảm vợ chồng sau ly hôn để con có đầy đủ bố mẹ, vợ chồng có nhau mà cùng sống cùng lo cho gia đình.

Vợ chồng ly hôn người chịu thiệt thòi nhất là con cái Theo các chuyên gia, ly hôn chưa hẳn là đã kết thúc một cuộc hôn nhân vì giữa hai vợ chồng vẫn còn có sự liên quan về mặt con cái. Hơn nữa, dù sao các cặp vợ chồng cũng có một khoảng thời gian không nhiều thì ít về chung sống dưới một mái nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, tình có thể tàn lụi dần trong cuộc hành trình của hôn nhân nhưng nghĩa vẫn còn đó. Từ những sợi dây liên kết này, các cặp vợ chồng hãy cho nhau cơ hội để vun đắp lại tình cảm, hàn gắn hôn nhân, những đứa con khỏi phải hứng chịu một tai họa lớn trong đời chúng. Hàn gắn tình cảm vợ chồng sau khi ly hôn là một trong những kỹ năng quan trọng mà bất cứ cặp đôi nào cũng phải học hỏi. Các cặp đôi cần phải học cách tha thứ và quên đi những tổn thương đã gây ra cho nhau. Từ bây giờ trở về sau không được nhắc lại những nỗi đau buồn, ngừng ngay việc chì chiết, đay nghiến nhau. Hơn nữa, thay vì chỉ ra những việc người kia không làm hài lòng mình thì hãy bắt đầu nói “Cảm ơn” vì những gì họ đã làm rất tốt để động viên họ làm tốt hơn. Những suy nghĩ tích cực ấy sẽ giúp cả hai thấy thoải mái và dễ chịu hơn trong mối quan hệ hôn nhân.

Nếu vẫn còn tình cảm thì sau ly hôn hai người hãy hàn gắn tình cảm Hàn gắn tình cảm vợ chồng sau ly hôn không phải là việc dễ dàng và nó đòi hỏi sự kiên trì hợp tác giữa đôi bên. Tha thứ và quên đi là những bí quyết hiệu quả mà mỗi người phải có nếu muốn hàn gắn hôn nhân. Cả hai hãy thường xuyên nhìn vào mắt của đối phương bằng ánh mắt dịu dàng, trìu mến để họ cảm nhận được vẫn còn quan tâm và yêu thương. Tình cảm trao từ ánh mắt đến ánh mắt sẽ giúp tình yêu thắp lên ngọn lửa tình thêm vững vàng. Như vậy, tình yêu hôn nhân tưởng chừng như lụi tàn ngày nào đã được phục hồi và có thể tăng lên đột biến. Khi cả hai biết ân hận và cảm động trước sự rộng lượng của đối phương và nhìn thấy những lỗ hổng của hôn nhân thì sẽ biết khắc phục hiệu quả. Hôn nhân sẽ hạnh phúc khi cả hai biết mở lòng và gây dựng lại Nói tóm lại, khi đã xác định sẽ hàn gắn tình cảm vợ chồng sau khi ly hôn thì cả hai người nên mở lòng và gây dựng lại niềm tin với nhau. Đồng thời hai người hãy ôn lại những kỉ niệm đẹp và không nhắc lại chuyện đau buồn.

Làm gì khi phát hiện chồng "bóc bánh trả tiền" Phát hiện chồng "bóc bánh trả tiền” khiến nhiều người vợ rơi vào cảnh éo le, khó xử. Là một người vợ các chị em cần bình tĩnh, tốt nhất là cứ giữ im lặng để tìm hiểu nguyên nhân từ đâu chồng lại tìm đến những cô "gái làng chơi" bên ngoài, để từ đó tìm cách khiến chồng chấm dứt thói quen "ăn vụng" này.

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