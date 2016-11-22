Kiểm tra ngay thỏi son của bạn, nếu thấy dấu hiệu này chứng tỏ nó chứa cực nhiều chì

Chỉ với vài mẹo nhỏ, bạn sẽ biết liệu thỏi son của mình có an toàn hay không.

Trong thành phần của đa số các thỏi son đang lưu hành trên thị trường, chì là thứ không thể thiếu. Nguyên liệu này là thứ giúp son lâu trôi và bám chặt trên môi ngay cả khi bạn ăn uống. Tuy nhiên, vì lý do lợi nhuận và thị hiếu thích son bền màu của người tiêu dùng, nhiều nhà sản xuất đã cho quá nhiều chì vào son. Điều này vô cùng nguy hiểm vì nó có thể gây hại cho sức khỏe, làm thâm môi nhanh chóng.

Để kiếm tra xem thỏi son bạn đang dùng có nhiều chì hay không, hãy thử các cách sau:

Thử với dầu

Quẹt son ra tay, sau đó dùng dầu ăn chà lên phần son vừa quẹt rồi rửa lại với xà phòng và nước. Nếu son dễ dàng bị cuốn trôi, thỏi son của bạn chứa ít chì. Nếu sau khi rửa vẫn còn vết son mờ, chứng tỏ thỏi son này chứa nhiều chì hơn mức cho phép.

Thử với vàng tây

Bôi một chút son ra bàn tay, sau đó, bạn dùng một cái nhẫn hoặc dây chuyền vàng tây di nhiều lần lên son. Nếu phần son không bị đổi màu hoặc chỉ hơi chuyển màu sẫm thì đó là thỏi son đó có lượng chì chấp nhận được, nếu son nhanh chóng chuyển thành màu đen thì chứng tỏ thỏi son này có hàm lượng chì khá cao.

Thử với nước

Lấy 1 chút son nhỏ, thả trong một cốc nước lọc, nếu mẩu son nổi lên hoặc lơ lửng, chứng tỏ nó chứa ít chì. Ngược lại, nếu mẩu sonnhanh chóng chìm, thì chắc chắn đó là thỏi son có lượng chì rất lớn, có thể gây độc hại cho sức khỏe của người dùng.

Tuy một thỏi son ít chì sẽ không bền màu bằng son nhiều chì, nhưng bạn vẫn nên chọn son ít chì để đảm bảo sức khỏe và bảo vệ đôi môi không bị thâm sạm.

Xem thêm: cách dễ mang thai nhất, cách làm món xôi chiên phồng

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kiem-tra-thoi-son-cua-ban-neu-co-dau-hieu-nay-chung-to-no-chua-cuc-nhieu-chi-152335.html