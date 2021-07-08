Chẳng cần nhấn mí tốn tiền, áp dụng ngay 5 cách trang điểm biến mắt ti hí thành to tròn long lanh

Trang điểm 08/07/2021 18:30

Cùng khám phá 8 cách trang điểm dành cho mắt nhỏ cực kì đơn giản để xinh đẹp, tự tin hơn.

Chọn phấn trang điểm màu sáng

Nếu đang sở hữu đôi mắt nhỏ thì bạn nên cất lại những bảng phấn mắt đậm, tối thay vào đó hãy sưu tầm thêm nhiều bảng màu sáng như cam đào, hồng đào, nâu nhạt. Khi sử dụng nhớ tán phấn đều lên bầu mắt sau đó nhấn đậm một chút ở phần đuôi và phần sát mí mắt để tạo chiều sâu cho đôi mắt, giúp mắt to hơn. Kết hợp một ít nhũ ngay dưới xương lông mày sẽ giúp “cửa sổ tâm hồn” thêm phần nổi bật.

Ảnh minh họa

Kẻ eyeliner 

Kẻ eyeliner là một trong những cách hữu hiệu hô biến đôi mắt ti hí thành to tròn long lanh. Chú ý phải kẻ eyeliner vào sát chân mi nếu không sẽ hoàn toàn không có công dụng ngược lại còn khiến đôi mắt trở nên kỳ cục, thiếu chỉn chu. Dùng bút kẻ mắt nước sẽ giúp bạn thao tác dễ dàng hơn bên cạnh đó còn giúp đường eyeliner được thanh mảnh, hài hòa.

Chẳng cần nhấn mí tốn tiền, áp dụng ngay 5 cách trang điểm biến mắt ti hí thành to tròn long lanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Uốn cong mi

Lông mi cũng góp một phần không nhỏ vào việc giúp đôi mắt của bạn trở nên to hơn. Một bờ mi cong dày sẽ tạo được sự thu hút nhất định, nhấn nhá nhiều cho đôi mắt. Chỉ cần chiếc bấm mi chưa đến một trăm nghìn và vài lần kẹp đơn giản, bạn đã có được đôi mi cong vút. Nếu lông mi vẫn chưa đủ dày như mong muốn, bạn có thể gắn thêm mi giả và nhớ chọn loại mi phù hợp với phong cách makeup mắt to tròn. 

Chẳng cần nhấn mí tốn tiền, áp dụng ngay 5 cách trang điểm biến mắt ti hí thành to tròn long lanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Chuốt mascara

Chuốt mascara giúp mi giữ được nếp và độ cong trong nhiều giờ, một số loại mascara trên thị trường hiện nay còn giúp mi dài và dày hơn. Khi sử dụng mascara chú ý không chuốt quá nhiều ở phần đuôi vì sẽ khiến cho mắt trở nên nặng trĩu và nhỏ lại, nên chuốt kỹ ở phần chân mi kết hợp lơi tay theo đường zíc-zắc để tránh tình trạng vón cục và giúp mi dài hơn, góp phần làm to đôi mắt.

Chẳng cần nhấn mí tốn tiền, áp dụng ngay 5 cách trang điểm biến mắt ti hí thành to tròn long lanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Sử dụng kính giãn tròng (lens)

Đeo kính giãn tròng sẽ giúp mắt to lên khá nhiều, ngoài ra kính giãn tròng hiện nay có rất nhiều màu sắc khác nhau vì vậy bạn có thể lựa chọn theo sở thích và phong cách makeup sao cho phù hợp. Để có được đôi mắt long lanh, thu hút thì sử dụng kính giãn tròng là cách hoàn hảo tuy nhiên bạn nên tìm hiểu và mua loại lens đảm bảo chất lượng để bảo vệ mắt của mình.

Chẳng cần nhấn mí tốn tiền, áp dụng ngay 5 cách trang điểm biến mắt ti hí thành to tròn long lanh - Ảnh 4
Ảnh minh họa
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