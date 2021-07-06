3 tone makeup kỷ yếu trendy nhất năm nay, hội gái xinh nếu muốn xinh-xịn-mịn chớ nên bỏ qua

Trang điểm 06/07/2021 18:30

Mùa kỷ yếu đã đến vì vậy các nàng hãy đọc ngay bài viết dưới đây để trở nên xinh thật xinh trong cuốn album thanh xuân đặc biệt.

Tone cam nổi bật

Makeup tone cam là một trong những chủ đề hot được rất nhiều beauty blogger thực hiện, không chỉ phù hợp với mọi tone da, tone makeup này còn có khả năng nâng tone da thật rất tốt, có thể ứng dụng cho nhiều dịp đặc biệt. Chọn màu mắt nhẹ nhàng thêm một tí nhũ, kết hợp với phấn má màu cam tươi sẽ giúp khuôn mặt bạn trở nên rạng rỡ hơn, quan trọng nhất là đừng quên thoa lên môi màu cam đất thời thượng. Tất cả sẽ tạo nên một tổng thể hài hòa, nổi bật tuyệt đối.

3 tone makeup kỷ yếu trendy nhất năm nay, hội gái xinh nếu muốn xinh-xịn-mịn chớ nên bỏ qua - Ảnh 1
3 tone makeup kỷ yếu trendy nhất năm nay, hội gái xinh nếu muốn xinh-xịn-mịn chớ nên bỏ qua - Ảnh 2
3 tone makeup kỷ yếu trendy nhất năm nay, hội gái xinh nếu muốn xinh-xịn-mịn chớ nên bỏ qua - Ảnh 3

Tone hồng nhẹ nhàng, nữ tính

Nếu bạn là người theo đuổi phong cách bánh bèo, nhẹ nhàng thì makeup tone hồng sẽ là sự lựa chọn thích hợp. Màu hồng mang lại sự đáng yêu và nữ tính cho các cô gái tuy nhiên mọi thứ nên ở mức độ vừa phải nếu không sẽ trở nên sến súa, kém sang. Ở phần mắt, bạn có thể sử dụng 2 màu hồng đào hoặc hồng cam, má hồng sử dụng cùng màu, tập trung ở phần gò má và nhẹ nhàng tản ra xung quanh. Thoa son đậm ở lòng môi và nhạt ở viền môi là kiểu dành riêng cho tone makeup này. 

3 tone makeup kỷ yếu trendy nhất năm nay, hội gái xinh nếu muốn xinh-xịn-mịn chớ nên bỏ qua - Ảnh 4
3 tone makeup kỷ yếu trendy nhất năm nay, hội gái xinh nếu muốn xinh-xịn-mịn chớ nên bỏ qua - Ảnh 5
3 tone makeup kỷ yếu trendy nhất năm nay, hội gái xinh nếu muốn xinh-xịn-mịn chớ nên bỏ qua - Ảnh 6

Tone đỏ đậm trendy

Đây là tone makeup không được nhiều học sinh, sinh viên chọn lựa cho buổi chụp hình kỷ yếu vì các bạn nghĩ rằng tone màu này thích hợp với các quý cô trong những buổi tiệc rượu sang trọng hơn. Tuy nhiên nếu biết cách phối màu thì đỏ đậm trendy có thể giúp bạn trở nên nổi bật và lên hình đẹp hơn rất nhiều. Để có được sự cân bằng, chúng ta sẽ lựa chọn màu hồng đất cho phần mắt, màu hồng nhẹ nhàng cho má, còn môi sẽ sử dụng son đỏ rượu hoặc đỏ đất hiện đại. 

3 tone makeup kỷ yếu trendy nhất năm nay, hội gái xinh nếu muốn xinh-xịn-mịn chớ nên bỏ qua - Ảnh 7
3 tone makeup kỷ yếu trendy nhất năm nay, hội gái xinh nếu muốn xinh-xịn-mịn chớ nên bỏ qua - Ảnh 8
3 tone makeup kỷ yếu trendy nhất năm nay, hội gái xinh nếu muốn xinh-xịn-mịn chớ nên bỏ qua - Ảnh 9
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Từ khóa:   Makeup chụp kỷ yếu bí quyết trang điểm

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