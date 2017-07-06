Cách trang điểm giống Tây – Xu hướng trang điểm hot nhất năm 2017

Cách trang điểm của người phương Tây và phương Đông khác nhau. Người phương Tây yêu thích làn da tự nhiên, hơi sạm màu để lột tả vẻ đẹp khỏe khoắn và gợi cảm. Do vậy, phong cách trang điểm giống Tây thường chọn trang điểm đậm, tạo khối kỹ càng và sắc sảo để tôn lên những đường nét thanh thoát của khuôn mặt. Phần lớn, để trang điểm giống Tây có thể dùng phấn nền nude và phấn má hồng đất, hai màu này trông tự nhiên nhưng cũng khá nổi bật.

Đôi mắt của người Châu Á thường nhỏ và sắc, nhưng mắt của người Tây thường có 2 mí, khá sâu và rất rõ ràng. Vì vậy để trang điểm giống người Tây bạn thường phải đeo lens, đeo len giãn tròng, nhấn mí và kẻ eyeline màu trắng… Bởi vì, phụ nữ phương Tây rất yêu thích vẽ mắt dưới và đánh phấn mắt rất cầu kỳ, chính vì vậy, họ thường sở hữu đôi mắt sắc sảo và đậm nét, có chiều sâu.

Hơn nữa, phong cách trang giống Tây khác biệt hoàn toàn với cách trang điểm tự nhiên kiểu Hàn nhưng lại có một vài điểm chung với cách trang điểm kiểu Thái. Nếu như nét đặc trưng khi trang điểm kiểu Hàn nằm ở đôi lông mày ngang, màu mắt ánh nhũ và cách tô son lòng môi thì cách trang điểm giống Tây hoàn toàn ngược lại.

Những tông màu phấn mắt phụ nữ Tây yêu thích như màu xanh đen, nâu ánh kim, hay nâu đất... Cách trang điểm những tông màu này cần chọn lớp nền và tạo màu khối tương tự trên da mặt đủ để tạo độ sâu và cuốn hút ánh nhìn.

Son môi – Tông đậm chuẩn cách trang điểm giống Tây

Phụ nữ Tây thường lựa chọn son môi tông màu đậm, có thể nói là hơi “quái” một chút, nhưng phù hợp với “chuẩn” bờ môi quyến rũ và vô cùng gợi cảm. Còn phụ nữ phương Đông thích trang điểm nhẹ nhàng, màu son thì tươi tắn.

Vì vậy, để trang điểm giống Tây, bạn nên dùng tông màu son đậm và đừng quên kẻ viền môi nhé!

Cách trang điểm giống Tây có điểm chút tàn nhang

Khác với phụ nữ phương Đông, phương Tây luôn coi tàn nhang là một dấu hiệu của “vẻ đẹp tự nhiên”, đáng yêu và ngộ nghĩnh. Vì vậy, thay vì cố xóa nó đi như người phụ nữ phương Đông thì cách trang điểm giống Tây sẽ điểm thêm một số nét tàn nhang dưới mắt cho thêm phần điểm nhấn, sắc sảo hơn.

Đặc điểm cách trang điểm giống Tây đòi hỏi người thực hiện phải nghiên cứu kĩ đặc tính và sở thích của phụ nữ phương Tây. Phần lớn, phụ nữ phương Tây thường thích những gì tự nhiên, mộc mạc. Tuy nhiên, lại pha chút mạnh mẹ, có phần hơi “điên” và nổi loạn.

Đây chỉ là những điểm nhấn cơ bản tạo nên sự khác biệt giữa phong cách trang điểm của phụ nữ Á Đông và phương Tây để phái đẹp có thêm thông tin học hỏi kinh nghiệm và tự make up cho mình. Với cách trang điểm giống Tây thì chị em đừng quên kết hợp kiểu tóc và thuốc nhuộm phù hợp nhé, đồng thời phối cùng với một bộ trang phục ngọt ngào, năng động, gợi cảm, nhưng đơn giản và dịu dàng sẽ biến bạn thành “nàng Tây” phiên bản đậm chất Đông Nam Á.

Vì vậy, hãy thử một lần thay đổi bản thân để bạn luôn cảm thấy mình tươi mới và tràn đầy năng lượng.