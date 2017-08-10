Cách trang điểm cho mắt một mí trở nên độc đáo, ấn tượng

Làm đẹp 10/08/2017 15:53

Cách trang điểm cho mắt một mí trở nên độc đáo, ấn tượng sẽ giúp đôi mắt này trở nên thật khác lạ và phong cách, giúp các bạn thêm tự tin, thu hút và hấp dẫn người khác.

Mặt một mí là mắt phổ biến chung của nhiều người châu Á, nhưng nếu biết cách trang điểm đẹp và đúng bạn sẽ khiến đôi mắt này trở nên thật độc đáo nhé các bạn.

Hướng dẫn cách trang điểm cho mắt một mí đẹp quyến rũ
Hướng dẫn cách trang điểm cho mắt một mí đẹp quyến rũ. Ảnh: Internet

Cách trang điểm mắt một mí đầu tiên là dùng kem nền tránh bay lớp trang điểm

Da dầu, bụi gió, ảnh hưởng bên ngoài tác động chính là nguyên nhân khiến cho lớp trang điểm mắt của bạn bay màu, hòa lẫn với nhau thành một bức tranh trừu tượng chỉ sau hai giờ. Do đó bạn tuyệt đối không thể bỏ qua lớp kem nền lót này, đóng vai trò như một lớp sơn bảo vệ thành quả trang điểm cho bạn, đặc biệt là với mắt một mí vốn cần cầu kỳ, nhiều lớp trang điểm hơn so với bình thường. 

Dùng keo nhấn mí, hoặc miếng dán mí cho mắt là bước thứ hai khi trang điểm cho mắt một mí 

Bước này có thể làm hoặc không, tùy vào kiểu dáng đôi mắt, cách trang điểm và ngoại hình mà bạn muốn hướng tới, keo nhấn mí hoặc dán mí là một thủ thuật tạo mắt hai mí, tạo cảm giác mắt dễ nhìn, sâu hơn khắc phục nhược điểm của mắt. 

Trang điểm bầu mắt, hốc mắt là bước tiếp theo trong hướng dẫn cách trang điểm cho mắt một mí nhé 

Trang điểm phần bầu mắt và hốc mắt phải phối màu sao cho hợp lý và hòa hợp nhất, lựa chọn tông màu trầm thì cùng trầm, sáng thì cùng sáng, tránh việc sáng phối trầm khiến mắt nhìn vô cùng thảm họa. Các bạn chỉ cần đánh một màu tối nhất ở gần đường lông mi và chuyển sang màu nhạt màu, sáng màu hơn nhưng vẫn là cùng tông màu trầm cho phần phía trên, tạo thành một lớp gradient chuyển của 3 lớp theo hướng lên trên. Điều này sẽ tạo ảo giác tăng thêm chiều sâu cho đôi mắt một mí vốn thường nông.

Hướng dẫn cách trang điểm cho mắt một mí phần bầu mắt, hốc mắt chi tiết
Hướng dẫn cách trang điểm cho mắt một mí phần bầu mắt, hốc mắt chi tiết. Ảnh: Internet

Các tông màu trầm các bạn có thể lựa chọn là màu đen, màu nâu đậm, và các gam màu nhẹ hơn của nó để tạo hiệu ứng ombre hoàn hảo. Màu nâu đậm là màu khá an toàn và phổ biến để các bạn sử dụng. 

Kẻ mắt để tạo điểm nhấn, cho mắt thêm sắc nét là điểm quan trọng hướng dẫn cách trang điểm cho mắt một mí 

Mắt mèo chính là đường kẻ mắt hoàn hảo cho mắt một mí. Các bạn hãy chắc chắn rằng đã sử dụng gel kẻ mắt không thấm nước và khô nhanh để tránh bị nhòe, dây bẩn ngay trong khi trang điểm, nhất là lúc nhắm và mở mắt. Dùng thêm một cây bút chì kẻ mắt làm lớp lót sẽ giúp bạn kiểm soát tốt hơn tình hình, nhất là với những bạn còn chưa nhiều kinh nghiệm, chưa quen kẻ mắt mèo. 

Trang điểm mắt mèo cho mắt một mí đẹp ấn tượng nhất
Trang điểm mắt mèo cho mắt một mí đẹp ấn tượng nhất. Ảnh: Internet

Lưu ý khi kẻ mắt trên: Các bạn kẻ đến giữa mắt thì dừng lại, sau đó kẻ tiếp từ giữa mắt đến đuôi mắt, đây chính là mẹo để kẻ mắt được đẹp và sát viền mắt, kẻ một đường liền luôn từ đầu sẽ khiến đường kẻ mắt dễ bị lệch và bạn rất khó để chỉnh sửa lỗi, cân chỉnh xem đã đẹp với mắt chưa.

Phần viền mắt ở dưới bạn nên tránh những màu tối, vì nó sẽ làm cho đôi mắt của bạn trông nhỏ hơn nhiều. Hãy kẻ một viền trắng bạc mỏng tạo độ sâu và to hơn cho mắt một cách tự nhiên nhất. 

Trang điểm viền mắt dưới cho mắt một mí nên chọn tông màu sáng
Trang điểm viền mắt dưới cho mắt một mí nên chọn tông màu sáng. Ảnh: Internet

Chuốt mascara bước cuối cùng trong hướng dẫn trang điểm cho mắt một mí 

Chuốt mascara là bước cuối cùng giúp cho mi mắt dài, đẹp. Dùng kẹp bấm mi trước làm mi cong tự nhiên hơn, nếu bạn mi dày sẵn thì có thể chuốt mascara luôn, nếu không thì trước khi chuốt hãy gắn thêm mi giả làm dày mi hơn. Khi chuốt, nếu chưa có kinh nghiệm, chưa quen tay hãy lấy một tờ giấy, thìa hoặc miếng lót có bán tại các cửa hàng mỹ phẩm che phía trên, tránh bị lem màu ra chỗ khác, lắc bình cho đều mascara rồi chuốt nhẹ, đều tay, tránh cho lớp mascara bị vón cục lại ảnh hưởng mĩ quan.

Chải mascara nhẹ tay là bước cuối trang điểm mắt một mí đẹp nhất
Chải mascara nhẹ tay là bước cuối trang điểm mắt một mí đẹp nhất. Ảnh: Internet

Trên đây là những hướng dẫn cách trang điểm cho mắt một mí một cách đơn giản và cụ thể nhất. Thử áp dụng xem, bạn sẽ bất ngờ với kết quả nhận được đấy. 

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