Để trang điểm tạo khối bạn cần chuẩn bị ít nhất là một thỏi phấn tạo khối màu tối đậm và một thỏi phấn tạo khối màu sáng hơn/màu trắng, cùng một cây cọ hoặc mút tán phấn.

Chuẩn bị: Các bạn phải đánh một lớp phấn nền mỏng trên da trước khi bắt đầu trang điểm tạo khối nhé. Đừng lo lắng về có việc có nhiều lớp kem trên da, tất cả chỉ là để tạo thành một vẻ ngoài hoàn chỉnh và thống nhất, mang đến vẻ đẹp tự nhiên và ấn tượng nhất đến cho bạn mà thôi.

Hướng dẫn cách trang điểm tạo khối với bước đầu tiên là phân chia khu vực trên mặt

Ở bước này, dùng thỏi tạo khối màu tối, sậm màu. Nếu bạn có một vầng trán rộng hãy làm vài đường ở rìa trán, gần khu vực thái dương, sát lông mày để thu hẹp độ rộng. Để làm nổi bật xương gò má bạn phải làm một đường ở ngay dưới khu vực xương, phần mũi bạn làm 2 đường hẹp hơn, dọc theo sống mũi hoặc có thể kéo dài đến gần trán, nếu bạn có sống mũi ngắn, sẽ tạo cảm giác mũi bạn cao và dài hơn. Nếu bạn có làn môi mỏng hoặc đơn giản là muốn môi nhìn dày, cong quyến rũ hơn hãy làm vài đường ngay dưới viền môi dưới nhé.

Tán phấn là bước thứ hai trong cách trang điểm tạo khối khuôn mặt

Dùng mút tán phấn, tán đều tay chỗ các màu tạo khối, sao cho hòa với da một cách tự nhiên, không rõ các đường phấn tạo khối nữa, tán theo hình vòng tròn nhỏ để lớp phấn tạo khối hòa nhau nhất. Riêng phần sống mũi thì các bạn dùng mút đi theo đường dài dọc sống mũi và tán phấn ra hai bên.

Cách trang điểm tạo khối với bước thêm phấn sáng cho khuôn mặt

Bạn dùng phấn tạo khối màu trắng kẻ theo 1 đường ngay dưới phần phấn tạo khối màu đậm. Sau đó, tương tự bước trên dùng mút hoặc bông phấn tán đều ra khắp mặt, sau cho đồng nhất màu. Nhớ đừng quên phấn tạo khối màu sáng ở phần đuôi và dưới mắt nhé, không chỉ giúp nhấn mắt tự nhiên mà còn hỗ trợ che khuyết điểm phần da khu vực mắt hay bị tối màu nữa đấy.

Riêng phần sống mũi thì các bạn làm một đường dọc theo sống mũi, giữa hai đường tạo khối màu đậm lúc trước rồi tương tự, tán đều sang hai bên cánh mũi.

Dùng phấn phủ là bước cuối cùng trong hướng dẫn cách trang điểm tạo khối khuôn mặt

Nhớ đừng quên phủ một lớp phấn phủ để bảo vệ lớp kem tránh bị trôi mất theo các hoạt động trong ngày nhé các bạn. Không cần phải dùng quá nhiều phấn phủ sẽ gây nặng nề cho khuôn mặt, chỉ cần vừa đủ hoặc thậm chí chỉ là một lớp mỏng là được rồi.

Chỉ sau 4 bước hướng dẫn cách trang điểm tạo khối đơn giản và cụ thể là các bạn đã đẹp tinh tế lên nhiều rồi đấy. Cùng trải nghiệm và làm theo hướng dẫn trên đây, nhất là với bạn nào còn chưa nhiều kỹ năng trang điểm tạo khối này nhé. Chúc các chị em phụ nữ trang điểm ngày càng xinh đẹp, tự nhiên, hấp dẫn mọi ánh nhìn.