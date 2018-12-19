Cách trang điểm che khuyết điểm mụn cực nhanh

Rửa mặt thật sạch với sữa rửa mặt trị mụn một cách nhẹ nhàng. Nên rửa mặt trước với nước ấm sau đó rửa lại bằng nước lạnh để se khít lỗ chân lông lại. Lau khô gương mặt và thoa nước hoa hồng lên khuôn mặt và cổ một cách nhẹ nhàng. Đây là cách giúp loại bỏ triệt để bụi bẩn trên da.

Rửa mặt thật sạch và thoa nước hoa hồng để loại bỏ triệt để bụi bẩn trên da

Thoa kem dưỡng ẩm để hạn chế da nhờn. Nên dùng thêm vài giọt dầu oải hương, các loại kem dưỡng ẩm giúp làm dịu làn da mụn hơn.

Thoa kem dưỡng ẩm để hạn chế da nhờn

Sau đó, dùng kem lót không dầu để giúp hấp thụ dầu dư thừa trên khuôn mặt và giúp các bước trang điểm sau đó dễ dàng hơn. Đây là bước đặc biệt quan trọng khi trang điểm cho da mụn.

Bước 3: Dùng kem nền

Cho ít kem nền vào lòng bàn tay và nhẹ nhàng thoa đều lên khuôn mặt. Có thể kết hợp dùng kem nền dạng bột để phủ các nốt mụn trứng cá.

Nhẹ nhàng thoa đều kem nền lên khuôn mặt

Bước 4: Bôi kem che khuyết điểm dạng kem để che phủ mụn và khuyết điểm trên da.

Bước 5: Phủ phấn nền lên da ngay sau khi sử dụng kem nền và che khuyết điểm để cố định lớp trang điểm hơn.

Bôi kem che khuyết điểm để che phủ mụn và khuyết điểm trên da

Bước 6: Kiểm soát nhờn - Dùng giấy thấm dầu để loại bỏ bớt dầu thừa tích tụ trên khuôn mặt.

Bước 7: Chọn một loại phấn má hồng có màu tự nhiên nhất để tạo chiều sâu hơn cho khuôn mặt bạn. Nên phủ thêm ít phấn bột lên toàn bộ khuôn mặt để giúp làn da mịn màng và hoàn hảo hơn.

Chọn một loại phấn má hồng có màu tự nhiên nhất để tạo chiều sâu hơn cho khuôn mặt bạn

Trang điểm che mụn thâm

“Nhất dáng nhì da”, câu nói quả thực không sai. Làn da và vóc dáng là hai thứ rất quan trọng với chị em phụ nữ. Đặc biệt, làn da luôn là mối quan tâm thường trực của các chị em. Cũng bởi không phải ai cũng may mắn sở hữu làn da tươi trẻ, khỏe mạnh và rạng ngời. Trang điểm che mụn thâm là mẹo đơn giản giúp nàng sở hữu một gương mặt đẹp không tì vết.

T rang điểm che mụn thâm là mẹo đơn giản giúp nàng sở hữu một gương mặt đẹp không tì vết

Các bước trang điểm như sau:

Đầu tiên, bạn rửa mặt sạch với sữa rửa mặt để giúp làn da sạch nhờn và sẵn sàng hơn với việc trang điểm.

Chọn một loại BB Cream phù hợp với làn da. Nên dùng loại kem có thành phần tự nhiên, ít gây kích ứng. Chấm BB Cream lên thành 5 điểm chính trên khuôn mặt và dùng tay nhẹ nhàng thoa đều.

Chọn một loại BB Cream phù hợp với làn da và dùng tay nhẹ nhàng thoa đều

Dùng kem che khuyết điểm chấm vào những vùng có mụn, vết thâm, quầng thâm và thoa thật đều, vỗ nhẹ lên những vùng da này để kem ngấm thật tốt.

Dùng kem phủ dạng nước. Loại kem này có tác dụng che phủ giống như phấn, tuy nhiên hiệu quả che khuyết điểm tốt rất nhiều. Dùng kem tán đều lên da và những vùng thâm sẽ giúp mờ đi rất nhiều.

Dùng kem che khuyết điểm chấm vào những vùng có mụn, vết thâm, quầng thâm

Dùng chổi đánh phấn má hồng để phủ phấn tại một số điểm như gò má, cằm, trán… Tốt nhất là hai gò má.

Cách trang điểm để che mụn cực kỳ lành tính và phù hợp với da mụn

Cách trang điểm che mụn đỏ

Cách trang điểm giúp cải thiện được tình trạng da mặt bị mụn và giúp các nàng đẹp, tự tin hơn

Bước 1: Rửa sạch da mặt. Để giảm sưng tấy hiệu quả, dùng bọc đá vào khăn bông và chườm lên nốt mụn. Chấm lên da trong khoảng 5 giây, nhấc lên rồi tiếp tục khoảng 2 lần.

Bước 2: Chấm kem che khuyết điểm tông màu xanh lá lên nốt mụn. Dùng kem xanh lá là cách trung hòa màu đỏ của nốt mụn và giúp màu da trông thật tự nhiên.

Chấm kem che khuyết điểm lên nốt mụn

Bước 3: Nhẹ nhàng thoa đều kem che khuyết điểm lên nốt mụn và đánh kem nền như bình thường. Với cách này, các nốt mụn sẽ hoàn toàn "tàng hình" dưới lớp trang điểm.

Một số lưu ý khi trang điểm để che mụn

Chọn sản phẩm make-up cẩn thận



Đối với tình trạng da mụn, khi lựa chọn các sản phẩm make-up cần thật cẩn thận để có tác dụng che phủ hoàn hảo và không khiến tình trạng mụn thêm tồi tệ.

Chọn sản phẩm make up cho da mụn cẩn thận

Với làn da nhạy cảm, dễ bị nổi mụn, các thành phần có trong mỹ phẩm không tốt sẽ có thể gây dị ứng, khiến lỗ chân lông bị tắc nghẽn khiến tình trạng mụn thêm tồi tệ.

Lựa chọn đúng dòng mỹ phẩm và áp dụng đúng cách có thể giúp che mụn ngay lập tức và không gây tình trạng mụn nặng hơn.

Chọn loại mỹ phẩm trang điểm để che mụn trứng cá

Để trang điểm che mụn và sẹo mụn trứng cá hiệu quả nhất, cần phải lưu ý đến các bước che khuyết điểm.

Nên lựa chọn kem lót dưới dạng bột khoáng là cách làm đều vùng da bị sẹo mụn và giúp che mụn hiệu quả. Dùng mỹ phẩm có tác dụng chuyên sâu là cách giúp che mụn trứng cá. Bên cạnh đó, có thể dùng cọ trang điểm để tạo được độ bao phủ một cách tuyệt đối.

Chọn kem nền kết hợp hoàn hảo cùng với kem che khuyết điểm sẽ che giấu sẹo mụn rất hiệu quả

Chọn kem che khuyết điểm, kem lót, kem nền để che khuyết điểm da mụn hiệu quả. Nên dùng kem nền và kem che khuyết điểm ở dạng bột để che phủ đi những vết mụn trứng cá được lâu hơn.

Lưu ý lựa chọn tông màu thống nhất giữa kem nền và kem che khuyết điểm. Với những vết sẹo mụn có màu nâu mờ hoặc là màu tím thì nên chọn loại kem che khuyết điểm màu vàng. Chọn kem nền kết hợp hoàn hảo cùng với kem che khuyết điểm sẽ che giấu sẹo mụn rất hiệu quả.

Chú ý trang điểm mắt

Trang điểm mắt thật nổi bật là cách trang điểm che mụn tự nhiên nhất. Chọn màu mắt lôi cuốn là cách giúp chuyển được sự chú ý của người đối diện đến đôi mắt. Bên cạnh cách trang điểm mắt đậm, có thể tập trung trang điểm cho kĩ đôi môi hơn.

Trang điểm mắt thật nổi bật là cách che mụn tự nhiên nhất

Với cách trang điểm để che mụn, có thể đánh viền mắt hay trang điểm mắt bằng những màu như xanh dương, da cam, vàng, đỏ vv…vv thật thu hút. Cách trang điểm mắt này sẽ hướng sự tập trung của mọi người vào đôi mắt nhiều hơn. Có thể đánh kem dần dần từ đuôi mắt, kéo vào giữa rồi đánh vùng gần gốc mắt và cuối cùng nối các điểm lại với nhau.

Trang điểm mắt đậm, lôi cuốn là cách giúp chuyển được sự chú ý của người đối diện đến đôi mắt

Trên đây là cách trang điểm để che mụn cực kỳ lành tính và phù hợp với da mụn. Không những có thể cải thiện được tình trạng da mặt bị mụn, đây còn là cách giúp các nàng đẹp và có thể tự tin.

Tuy nhiên cần lưu ý hạn chế tối đa việc trang điểm khi da bị mụn. Khi bị mụn, chỉ cần dùng kem dưỡng, kem đặc trị mụn và kem chống nắng để bảo vệ da giúp làm lành các nốt mụn nhanh hơn.