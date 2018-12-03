Phụ nữ biết 8 thủ thuật trang điểm này sẽ luôn xuất hiện với nhan sắc lộng lẫy, thu hút mọi ánh nhìn

Trang điểm là phương pháp cải thiện nhan sắc tức thì. Tuy nhiên, nếu áp dụng những thủ thuật dưới đây, bạn sẽ đạt được kết quả đáng ngạc nhiên hơn.
- 8 lỗi trang điểm cực tai hại khiến chị em tự dưng bị già đi trông thấy
- Thắc mắc vì sao người ta trang điểm da căng bóng còn mình thì không, vậy chắc hẳn bạn đã bỏ qua 5 bước này
Trang điểm là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ cao vì rất phức tạp. Do đó, nếu biết được một số thủ thuật makeup đơn giản, bạn sẽ có kết quả tốt hơn, cũng như tiết kiệm được khá nhiều thời gian và công sức.
Sau đây là 8 thủ thuật trang điểm được nhiều chuyên gia makeup nổi tiếng áp dụng vì vừa mang đến hiệu quả hoàn hảo vừa dễ thực hiện.
Học kẻ khối hoàn hảo
Để thực hiện đánh khối khuôn mặt, bạn cần hai màu phấn sáng và tối. Nếu mới bắt đầu, bạn nên học thuộc sơ đồ của hình minh họa phía trên. Sau khi đã thoa phấn, dùng bông hoặc cọ tán đều là hoàn thành. Hãy nhớ là nên làm cho hai màu sắc tương phản hòa lẫn tự nhiên nhất có thể.
Đánh phấn má hồng phù hợp với khuôn mặt
Nếu sử dụng phấn má hồng không phù hợp, khuôn mặt của bạn có thể trông dài hơn, to hơn, tròn trịa hơn, thậm chí là mất cân đối.
Che khuyết điểm hình tam giác
Kem che khuyết điểm là công cụ trang điểm có công dụng giấu đi các quầng thâm, bọng mắt. Để làm cho khuôn mặt trông trẻ trung hơn, vẽ một hình tam giác bằng kem che khuyết điểm dưới mắt, sau đó sử dụng miếng bông mềm tán đều.
Áp dụng kem che khuyết điểm bằng cách này sẽ làm khuôn mặt của bạn trở nên sáng, thu hút hơn.
Thoa son dưỡng lên màu mắt
Để làm cho màu mắt trông bóng loáng, hoàn hảo hơn, hãy vuốt một chút son dưỡng môi lên trên cùng. Cách này giúp đôi mắt trông nổi bật, thu hút và hút ánh sáng hơn trong các bữa tiệc.
Kẻ mắt bằng muỗng
Để tạo đường kẻ mắt hoàn hảo, hãy đặt chiếc muỗng ở góc ngoài của mắt tương tự như hình minh họa. Dùng bút kẻ theo đường cong đã định sẵn. Cuối cùng, nối phần đuôi mắt này vào hốc mắt là hoàn thành.
Trộn kem che khuyết điểm với phấn mắt vàng
Trộn kem che khuyết điểm yêu thích với một chút kem mắt màu vàng trong lòng bàn tay sẽ tạo thành loại kem lót hoàn hảo. Sau đó, sử dụng ngón tay thoa chúng quanh đôi mắt, điều này sẽ vừa che khuyết điểm vừa tạo ra sự tự nhiên.
Tô son bằng dấu X
Tạo ra đôi môi hình trái tim quyến rũ, bạn hãy vẽ một chữ X trên môi trên và tạo đường nét rõ cho môi dưới. Bây giờ, dùng son thoa đều khắp đôi môi theo đường vẽ cố định. Cuối cùng, áp dụng son bóng nếu muốn.
Làm son môi lâu trôi hơn
Muốn màu son lâu trôi suốt cả ngày dài, bạn cần một mảnh giấy và phấn bột phủ. Sau khi thoa son, đặt mảnh giấy mỏng lên trên, rắc phấn phủ lên. Đợi khô là hoàn thành.
Với 8 thủ thật makeup đơn giản, dễ thực hiện này, bạn sẽ luôn đạt hiệu quả cao trong việc trang điểm.