Phụ nữ biết 8 thủ thuật trang điểm này sẽ luôn xuất hiện với nhan sắc lộng lẫy, thu hút mọi ánh nhìn

Sau đây là 8 thủ thuật trang điểm được nhiều chuyên gia makeup nổi tiếng áp dụng vì vừa mang đến hiệu quả hoàn hảo vừa dễ thực hiện.

Trang điểm là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ cao vì rất phức tạp. Do đó, nếu biết được một số thủ thuật makeup đơn giản, bạn sẽ có kết quả tốt hơn, cũng như tiết kiệm được khá nhiều thời gian và công sức.

Nếu sử dụng phấn má hồng không phù hợp, khuôn mặt của bạn có thể trông dài hơn, to hơn, tròn trịa hơn, thậm chí là mất cân đối.

Để thực hiện đánh khối khuôn mặt, bạn cần hai màu phấn sáng và tối. Nếu mới bắt đầu, bạn nên học thuộc sơ đồ của hình minh họa phía trên. Sau khi đã thoa phấn, dùng bông hoặc cọ tán đều là hoàn thành. Hãy nhớ là nên làm cho hai màu sắc tương phản hòa lẫn tự nhiên nhất có thể.

Che khuyết điểm hình tam giác

Bọng mắt, quầng thâm mắt sẽ được giấu đi triệt để nếu sử dụng kem che khuyết điểm hình tam giác - Ảnh: Brightside

Kem che khuyết điểm là công cụ trang điểm có công dụng giấu đi các quầng thâm, bọng mắt. Để làm cho khuôn mặt trông trẻ trung hơn, vẽ một hình tam giác bằng kem che khuyết điểm dưới mắt, sau đó sử dụng miếng bông mềm tán đều.

Áp dụng kem che khuyết điểm bằng cách này sẽ làm khuôn mặt của bạn trở nên sáng, thu hút hơn.

Thoa son dưỡng lên màu mắt

Một lớp son dưỡng bóng lên màu mắt sẽ giúp bạn trông thu hút hơn - Ảnh: Brightside

Để làm cho màu mắt trông bóng loáng, hoàn hảo hơn, hãy vuốt một chút son dưỡng môi lên trên cùng. Cách này giúp đôi mắt trông nổi bật, thu hút và hút ánh sáng hơn trong các bữa tiệc.

Kẻ mắt bằng muỗng

Chiếc muỗng sẽ giúp bạn định hình đường kẻ mắt hoàn hảo hơn vì không bị lem - Ảnh: Brightside

Để tạo đường kẻ mắt hoàn hảo, hãy đặt chiếc muỗng ở góc ngoài của mắt tương tự như hình minh họa. Dùng bút kẻ theo đường cong đã định sẵn. Cuối cùng, nối phần đuôi mắt này vào hốc mắt là hoàn thành.

Trộn kem che khuyết điểm với phấn mắt vàng

Trộn màu mắt vàng vào kem che khuyết điểm để làm tăng vẻ tự nhiên - Ảnh: Brightside

Trộn kem che khuyết điểm yêu thích với một chút kem mắt màu vàng trong lòng bàn tay sẽ tạo thành loại kem lót hoàn hảo. Sau đó, sử dụng ngón tay thoa chúng quanh đôi mắt, điều này sẽ vừa che khuyết điểm vừa tạo ra sự tự nhiên.

Tô son bằng dấu X

Đánh dấu X giữa môi trên sẽ giúp việc son dễ dàng và đẹp hơn - Ảnh: Brightside

Tạo ra đôi môi hình trái tim quyến rũ, bạn hãy vẽ một chữ X trên môi trên và tạo đường nét rõ cho môi dưới. Bây giờ, dùng son thoa đều khắp đôi môi theo đường vẽ cố định. Cuối cùng, áp dụng son bóng nếu muốn.

Làm son môi lâu trôi hơn

Một ít phấn phủ sẽ giúp màu son lâu trôi hơn - Ảnh: Brightside

Muốn màu son lâu trôi suốt cả ngày dài, bạn cần một mảnh giấy và phấn bột phủ. Sau khi thoa son, đặt mảnh giấy mỏng lên trên, rắc phấn phủ lên. Đợi khô là hoàn thành.

Với 8 thủ thật makeup đơn giản, dễ thực hiện này, bạn sẽ luôn đạt hiệu quả cao trong việc trang điểm.