Bôi thứ này buổi tối, lông mi mọc cong dài như búp bê khỏi cần đi nối

Bạn có thể tự làm hỗn hợp giúp dày mi bằng cách trộn một lòng đỏ trứng đã đánh tan với 2 thìa glycerin. Sau đó, lấy một chiếc tăm bông nhúng vào hỗn hợp này nhẹ nhàng thoa đều lên mi, để yêu 15 phút sau đó rửa lại với nước sạch. Làm liệu trình 3 lần một tuần.

Lợi ích: Đây là một hỗn hợp tuyệt với cho hàng mi của bạn. Lòng đỏ trứng rất giàu omega-3, Vitamin E, chất béo, vi chất dinh dưỡng. Nó giúp chống khô, hãy lông mi, khiến mi mọc dày và dài hơn. Glycerin hoạt động như một chất giữ ẩm khiến cho lông mi của bạn mềm mại và rạng rỡ.

2. Dầu hạnh nhân, dầu olive và dầu dừa

Nhúng tăm bông vào hỗn hợp dầu hạnh nhân, dầu dừa và dầu ô liu được làm ấm, sau đó thoa lên lông mi tương tự như khi bạn chải mascara. Bắt đầu chải từ gốc mi, giữ trong 5 giây sau đó chuốt lên đến đỉnh. Lặp lại 4-5 lần trước khi đi ngủ để có hàng mi dày và đẹp.

Lợi ích: Dầu hạnh nhân rất giàu vitamin A, B và E làm cho lông mi khỏe mạnh. Dầu dừa thúc đẩy sự tăng trưởng của lông mi. Dầu olive giàu vitamin E và axit oleic. Đây là 2 vi chất quan trọng giúp nuôi dưỡng và bổ sung thêm số lượng lông mi trên mắt bạn.

3.Vitamin E và gel nha đam

Bạn có thể mua gel nha đam bán sẵn hoặc tự làm gel nha đam bằng cách xay nhuyễn phần thịt lá nha đam, sau đó trộn với dịch chiết trong viên VItamin E có thể mua ở các hiệu thuốc. Trộn đều sau đó nhúng tăm bông vào và chải lên mi nhiều lần.

Lợi ích: Vitamin E viên nang giúp cho sự tăng trưởng của lông mi mạnh mẽ hơn. Gel nha đam giữ ẩm và ngăn rụng mi.

4.Vaseline

Hãy dành một chút vaseine bôi và massage lên mí mắt của bạn nhẹ nhàng trong 2-3 phút trước khi đi ngủ. Tuy rẻ tiền và phổ biến nhưng đây là một trong những biện pháp phục hồi mi nhanh nhất. Làm mỗi tuần 3 lần, bạn sẽ không nhận ra được lông mi của mình chỉ sau vài tuần. Mi mọc dài và dày hơn, đồng thời khỏe mạnh và không gãy rụng.

Lợi ích: Nó làm tăng cường lưu thông máu kích thích sự tăng trưởng của các nang mi.