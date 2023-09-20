TP.HCM: Phẫu thuật nối ghép thành công 2 ngón tay đứt lìa cho nam thanh niên 33 tuổi

Tin y tế 20/09/2023 18:50

Bệnh viện Quân y 175 đã nối thành công 2 ngón tay đứt lìa cho một nam thanh niên. Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đứt lìa hoàn toàn ngón tay 4 và 5.

Dẫn theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 20-9, BS CK1 Võ Thành Nhơn, Khoa Phẫu thuật chi trên, Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) cho biết các bác sĩ tại đây vừa kịp thời phẫu thuật nối ngón tay đứt rời cho nam bệnh nhân Đ.D.T (33 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM).

Theo đó, anh T. nhập viện cấp cứu trong tình trạng ngón thứ 4, 5 đứt rời hoàn toàn, mất da và lộ xương tại đốt 2 ngón 1 bàn tay trái. Nhanh chóng, các bác sĩ đã phẫu thuật nối ghép ngón tay cho bệnh nhân. Sau 2 tiếng phẫu thuật, kết quả phần đầu ngón tay 4,5 và da ghép tại đốt 2 ngón 1 sống tốt.

TP.HCM: Phẫu thuật nối ghép thành công 2 ngón tay đứt lìa cho nam thanh niên 33 tuổi - Ảnh 1

Bàn tay anh T. được các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 nối ghép thành công. Ảnh do bệnh viện cung cấp - Ảnh: Báo Người Lao Động.

Bác sĩ Nhơn chia sẻ: "Việc khâu nối mạch máu, các dây thần kinh cho bệnh nhân là thao tác khó. Vì vậy, phẫu thuật viên phải thao tác khéo léo, tập trung cao độ trong cuộc phẫu thuật. Bệnh nhân được ghép da cho ngón 3, thiết kế vạt tại chỗ che ngón 1, khâu nối ngón 4 và 5 đứt lìa, khâu động tĩnh mạch. Sau mổ 1 tháng, bệnh nhân sẽ nhập viện khâu lại gân gấp và duỗi".

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, bệnh nhân T chia sẻ khi bị thương đã lo rằng mình sẽ mất đi hai ngón tay đó mãi mãi, cũng như phải sống cả đời với đôi tay không được nguyên vẹn.

“Tôi thật may mắn khi được các y, BS tận tình cứu giúp và biết ơn các y, BS đã điều trị, chăm sóc, theo dõi sự tiến triển hằng ngày cho tôi. Tôi cũng hy vọng với sự phát triển không ngừng của BV, ngày càng có nhiều người bệnh được cứu chữa kịp thời” - bệnh nhân này nói.

BS Nhơn khuyến cáo khi xảy ra những sự việc không may gây đứt lìa chi thể, cần sơ cứu cầm máu ngay tại chỗ.

Với phần chi thể bị đứt rời, cần được bảo quản bằng cách bọc kín bằng gạc hoặc vải sạch (chú ý không bọc quá dày) quanh phần đứt lìa rồi cho vào túi ni lông mỏng, buộc kín miệng túi để nước không thể thấm vào.

Sau đó, đặt túi vào thùng đá lạnh hoặc thau chứa đá lạnh và nhanh chóng mang theo cùng bệnh nhân sớm nhất để cấp cứu kịp thời.

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