TP.HCM: Nhiều trẻ nhập viện do sốc sốt xuất huyết nặng

TP.HCM nhiều bệnh nhi sốc sốt xuất huyết thể não đang được điều trị chống sốc tích cực tại bệnh viện.

Theo báo Sức Khỏe Và Đời Sống, ngày 20/4 Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, khoảng vài tuần gần đây, khoa Hồi sức tích cực Chống độc của bệnh viện liên tiếp nhận các trường hợp bệnh nhi nhập viện do sốc sốt xuất huyết Dengue nặng (SXHD), sốt xuất huyết thể não.

Gần đây nhất, bệnh nhi Nguyễn Trần B. N. 5 tháng tuổi ngụ tại Cần Giuộc, Long An nhập viện ngày 11/4 do bị sốc SXHD nặng thể não ngày thứ 4. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng co giật, ngưng thở, trụy tim mạch.

Bệnh nhi sốc sốt xuất huyết thể não đang được điều trị chống sốc tích cực. Ảnh Sức khỏe và đời sống

Ngày đầu bé sốt cao liên tục, không đáp ứng với thuốc hạ sốt nên người nhà đã cho bé nhập Bệnh viện Cần Giuộc. Ngày 2 và 3 bé vẫn tiếp tục sốt cao, bú kém, không ho, không tiêu chảy. Sáng ngày 4 bé đột ngột lên cơn co giật toàn thân kèm xuất hiện các chấm xuất huyết ở tay chân nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1. Trên đường chuyển viện bé tiếp tục lên cơn co giật.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tím tái, ngưng thở, mạch và huyết áp không đo được. Tại bệnh viện, bé được chẩn đoán sốc SXHD nặng, thể não ngày thứ 4. Bé được đặt nội khí quản giúp thở và được điều trị chống sốc tích cực.

Liên quan tới sự việc, theo Giáo Dục Và Thời Đại, sau gần 5 ngày hồi sức tích cực, bệnh nhi đã ổn định tình trạng huyết động học, cải thiện tình trạng tri giác, hết xuất huyết. Sau đó bệnh nhi được cai máy thở, bé tỉnh táo, chức năng các cơ quan được phục hồi. Bé được thở oxy và chuyển lên khoa Sốt xuất huyết tiếp tục theo dõi điều trị. Dự kiến bệnh nhi sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

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